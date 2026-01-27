Akira Nandan AI Case: ఆంధ్రప్రదేశ్ డిప్యూటీ ముఖ్యమంత్రి.. ప్రముఖ నటుడు పవన్ కళ్యాణ్ కుమారుడు అకీరా నందన్ ఇటీవల ఢిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించాడు. తన అనుమతి లేకుండా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్..సాయంతో రూపొందించిన ఓ సినిమా తన వ్యక్తిత్వ హక్కులు, గోప్యత హక్కులను ఉల్లంఘించిందని ఆయన కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశాడు. ఇక ఈ టాపిక్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతూ వచ్చింది.
మీడియా దృష్టికి ఎప్పుడు దూరంగా ముందే పవన్ కళ్యాణ్ కుమారుడు ఒక్కసారిగా ఇలా హైకోర్టుకు వెళ్లారు అన్న వార్త రావడంతో అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు.
అసలు విషయానికి వస్తే..అకీరా నందన్ పేరుతో..అతడి ముఖ కవళికలు, స్వరం, వ్యక్తిత్వాన్ని పోలి ఉండేలా AI, డీప్ ఫేక్ టెక్నాలజీ ఉపయోగించి “AI లవ్ స్టోరీ” అనే సినిమా రూపొందించారు. ఈ సినిమా యూట్యూబ్తో పాటు ఇతర డిజిటల్ వేదికల్లో విడుదలైందని అకీరా నందన్ కోర్టుకు తెలిపాడు. ఈ వీడియోలు చాలా వేగంగా సోషల్ మీడియాలో వ్యాప్తి చెందాయని కూడా ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఈ కేసును విచారించిన ఢిల్లీ హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ తుషార్ రావు గెదెలా కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. అకీరా నందన్ అనుమతి లేకుండా అతడి పేరు, ఫోటోలు, స్వరం, వ్యక్తిత్వాన్ని ఉపయోగించి ఎలాంటి AI లేదా డీప్ ఫేక్ కంటెంట్ తయారు చేయకూడదని స్పష్టంగా ఆదేశించారు. అలాగే AI లవ్ స్టోరీ.. సినిమాను ప్రచురించడం..షేర్ చేయడం పూర్తిగా నిషేధించారు.
కోర్టు విచారణలో అకీరా నందన్ తరఫు న్యాయవాదులు..ఈ సినిమా వల్ల అతడి ప్రతిష్ఠకు భంగం కలగడమే కాకుండా..ప్రజల్లో తప్పుదారి పట్టించే సమాచారం వెళ్తోందని వాదించారు. అలాగే యూట్యూబ్, ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్, ఎక్స్ వంటి సోషల్ మీడియా వేదికల్లో అకీరా పేరుతో నకిలీ ఖాతాలు ఏర్పడి..వాటి ద్వారా డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారని కోర్టు దృష్టికి తీసుకొచ్చారు.
దీనిపై స్పందించిన హైకోర్టు..సోషల్ మీడియా సంస్థలు వెంటనే ఆ నకిలీ లింకులు..ఖాతాలను తొలగించాలని ఆదేశించింది. అలాగే ఈ అక్రమ కంటెంట్ వెనుక ఉన్న వారి వివరాలు.. ఐపీ అడ్రెసులను కోర్టుకు సమర్పించాలని సూచించింది.
ఈ కేసు ద్వారా..AI టెక్నాలజీని ఉపయోగించి ఎవరి వ్యక్తిత్వాన్ని అయినా దుర్వినియోగం చేయడం చట్టవిరుద్ధమని హైకోర్టు స్పష్టంగా చెప్పింది. వ్యక్తిగత గౌరవం.. గోప్యత హక్కులు ముఖ్యమని కోర్టు తేల్చి చెప్పింది.
