English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Akira Nandan AI Case: అకీరా నందన్‌కు డీప్ ఫేక్ సినిమాపై ఢిల్లీ హైకోర్టు స్టే..!

Akira Nandan AI Case: అకీరా నందన్‌కు డీప్ ఫేక్ సినిమాపై ఢిల్లీ హైకోర్టు స్టే..!

Akira Nandan AI Case: అకీరా నందన్ అనుమతి లేకుండా అతడి పేరు, ముఖ కవళికలు..స్వరం ఉపయోగించి AI సాయంతో రూపొందించిన సినిమాపై ఢిల్లీ హైకోర్టు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. డీప్ ఫేక్ టెక్నాలజీ ద్వారా వ్యక్తిత్వ హక్కులు..గోప్యత ఉల్లంఘించబడ్డాయని కోర్టు అభిప్రాయపడింది.

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Jan 27, 2026, 03:24 PM IST

Trending Photos

Ind vs NZ T20I: 10 ఓవర్లలోనే భారత్‌ హ్యాట్రిక్‌ విజయం.. అభిషేక్‌, స్కై దూకుడుతో టీ20 సిరీస్‌ కైవసం
6
Ind vs NZ 3rd T20I
Ind vs NZ T20I: 10 ఓవర్లలోనే భారత్‌ హ్యాట్రిక్‌ విజయం.. అభిషేక్‌, స్కై దూకుడుతో టీ20 సిరీస్‌ కైవసం
Anasuya: అనుమతిస్తే అనసూయకు గుడికట్టేస్తామంటున్న ఫ్యాన్.. పర్మిషన్ ఇవ్వండి అంటూ షాకింగ్‌ కామెంట్..!
5
Anasuya Shocking Comments
Anasuya: అనుమతిస్తే అనసూయకు గుడికట్టేస్తామంటున్న ఫ్యాన్.. పర్మిషన్ ఇవ్వండి అంటూ షాకింగ్‌ కామెంట్..!
IPL 2026: ఐపీఎల్‌కు ముందే చెన్నై సూపర్ కింగ్స్‌కు బిగ్ షాక్.. 14 కోట్ల ప్లేయర్ ఔట్..!
5
IPL 2026
IPL 2026: ఐపీఎల్‌కు ముందే చెన్నై సూపర్ కింగ్స్‌కు బిగ్ షాక్.. 14 కోట్ల ప్లేయర్ ఔట్..!
Bank Holiday: రేపు దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎందుకో తెలుసా?
6
Tomorrow Bank Holiday
Bank Holiday: రేపు దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎందుకో తెలుసా?
Akira Nandan AI Case: అకీరా నందన్‌కు డీప్ ఫేక్ సినిమాపై ఢిల్లీ హైకోర్టు స్టే..!

Akira Nandan AI Case: ఆంధ్రప్రదేశ్ డిప్యూటీ ముఖ్యమంత్రి.. ప్రముఖ నటుడు పవన్ కళ్యాణ్ కుమారుడు అకీరా నందన్ ఇటీవల ఢిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించాడు. తన అనుమతి లేకుండా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్..సాయంతో రూపొందించిన ఓ సినిమా తన వ్యక్తిత్వ హక్కులు, గోప్యత హక్కులను ఉల్లంఘించిందని ఆయన కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశాడు. ఇక ఈ టాపిక్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతూ వచ్చింది.

Add Zee News as a Preferred Source

మీడియా దృష్టికి ఎప్పుడు దూరంగా ముందే పవన్ కళ్యాణ్ కుమారుడు ఒక్కసారిగా ఇలా హైకోర్టుకు వెళ్లారు అన్న వార్త రావడంతో అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు.
అసలు విషయానికి వస్తే..అకీరా నందన్ పేరుతో..అతడి ముఖ కవళికలు, స్వరం, వ్యక్తిత్వాన్ని పోలి ఉండేలా AI, డీప్ ఫేక్ టెక్నాలజీ ఉపయోగించి “AI లవ్ స్టోరీ” అనే సినిమా రూపొందించారు. ఈ సినిమా యూట్యూబ్‌తో పాటు ఇతర డిజిటల్ వేదికల్లో విడుదలైందని అకీరా నందన్ కోర్టుకు తెలిపాడు. ఈ వీడియోలు చాలా వేగంగా సోషల్ మీడియాలో వ్యాప్తి చెందాయని కూడా ఆయన పేర్కొన్నారు.

ఈ కేసును విచారించిన ఢిల్లీ హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ తుషార్ రావు గెదెలా కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. అకీరా నందన్ అనుమతి లేకుండా అతడి పేరు, ఫోటోలు, స్వరం, వ్యక్తిత్వాన్ని ఉపయోగించి ఎలాంటి AI లేదా డీప్ ఫేక్ కంటెంట్ తయారు చేయకూడదని స్పష్టంగా ఆదేశించారు. అలాగే AI లవ్ స్టోరీ.. సినిమాను ప్రచురించడం..షేర్ చేయడం పూర్తిగా నిషేధించారు.

కోర్టు విచారణలో అకీరా నందన్ తరఫు న్యాయవాదులు..ఈ సినిమా వల్ల అతడి ప్రతిష్ఠకు భంగం కలగడమే కాకుండా..ప్రజల్లో తప్పుదారి పట్టించే సమాచారం వెళ్తోందని వాదించారు. అలాగే యూట్యూబ్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్, ఫేస్‌బుక్, ఎక్స్ వంటి సోషల్ మీడియా వేదికల్లో అకీరా పేరుతో నకిలీ ఖాతాలు ఏర్పడి..వాటి ద్వారా డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారని కోర్టు దృష్టికి తీసుకొచ్చారు.
దీనిపై స్పందించిన హైకోర్టు..సోషల్ మీడియా సంస్థలు వెంటనే ఆ నకిలీ లింకులు..ఖాతాలను తొలగించాలని ఆదేశించింది. అలాగే ఈ అక్రమ కంటెంట్ వెనుక ఉన్న వారి వివరాలు.. ఐపీ అడ్రెసులను కోర్టుకు సమర్పించాలని సూచించింది.

ఈ కేసు ద్వారా..AI టెక్నాలజీని ఉపయోగించి ఎవరి వ్యక్తిత్వాన్ని అయినా దుర్వినియోగం చేయడం చట్టవిరుద్ధమని హైకోర్టు స్పష్టంగా చెప్పింది. వ్యక్తిగత గౌరవం.. గోప్యత హక్కులు ముఖ్యమని కోర్టు తేల్చి చెప్పింది.

Read more: Kalvakuntla Kavitha: గుంపు మేస్త్రీకి మొదటి స్పై సంతోష్ కుమార్..!. మరో బాంబు పేల్చిన కల్వకుంట్ల కవిత..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Akira NandanDelhi High CourtAI deepfake filmAI Love Story banPawan Kalyan Son

Trending News