/DELULU Teaser: డెలులు టీజర్‌.. ఫన్‌, కామెడీతో అదరగొడుతున్న యూత్‌ మూవీ!

DELULU Teaser: యువతలో ప్రస్తుతం వినిపిస్తున్న డెలులు అనే పదాన్నే టైటిల్గా పెట్టుకుని తెరకెక్కుతున్న సినిమా డెలులు. ప్రీతం కస్తూరి ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. క్రియేటివ్ లాంచ్ప్యాడ్ బ్యానర్పై సంకీర్త్ కొండ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు. విజయ్ రాజ్కుమార్ కథ, అదనపు సంభాషణలు అందించగా.. రెష్మిత్ ఎస్. కౌశిక స్క్రీన్ప్లే, డైలాగ్స్ రాశారు. టైటిల్ నుంచే కొత్తగా అనిపిస్తున్న ఈ మూవీపై ఇప్పటికే ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి ఏర్పడింది.
తాజాగా డెలులు సినిమా టీజర్ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు. దాదాపు ఒకటిన్నర నిమిషం ఉన్న ఈ టీజర్ మొదటి నుంచే కామెడీతో ఆకట్టుకుంటోంది. బ్రేకప్ దేవా అనే డైలాగ్తో టీజర్ ప్రారంభమవుతుంది. ఆ తర్వాత వచ్చే సన్నివేశాల్లో పాత్రల మధ్య జరిగే సంభాషణలు నవ్వులు తెప్పించేలా ఉన్నాయి.
టీజర్లో కొన్ని డైలాగ్స్ ప్రత్యేకంగా హైలైట్గా నిలిచాయి. ముఖ్యంగా చీప్గా ఓ మగాడి కోసం మారతావా.. సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ లేదా?, నువేమైనా ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియానా? వంటి మాటలు ఆసక్తికరంగా ఉన్నాయి. అలాగే నువ్వు అత్తాపూర్కు రారా.. నీళ్ల ట్యాంకర్ దగ్గర ఆడోళ్లతో కొట్టిస్తా అనే డైలాగ్ కూడా ఫన్గా అనిపిస్తోంది. పాత్రల మధ్య గొడవలు, మాటల యుద్ధం టీజర్లో మంచి వినోదాన్ని పంచుతున్నాయి.
ఒక ఇంటి చుట్టూ జరిగే సరదా సంఘటనలు, పాత్రల మధ్య కెమిస్ట్రీ సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణగా కనిపిస్తున్నాయి. కామెడీతో పాటు కుటుంబ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునే అంశాలు కూడా సినిమాలో ఉన్నట్లు టీజర్ చూస్తే అర్థమవుతోంది. మొదటి నుంచి చివరి వరకు టీజర్ వినోదభరితంగా సాగింది.
ఈ సినిమాకు జై రాజ్ నాయుడు సినిమాటోగ్రఫీ అందిస్తున్నారు. హరికృష్ణ కురపాటి ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఆది చెబ్రోలు సంగీతం అందిస్తున్నారు. విజయ్ రాజ్కుమార్, వేణి రావు, అఖిల్ జాక్సన్, సాయి ప్రసన్న, శ్రీ రామ మండవ, అభినయ్ తుల తదితరులు ఇందులో నటిస్తున్నారు.
ఇప్పటికే పోస్టర్తో ఆకట్టుకున్న డెలులు.. ఇప్పుడు టీజర్తో మరింత ఆసక్తిని పెంచింది. యూత్కు నచ్చే కామెడీ, ఫన్ ఎలిమెంట్స్తో సినిమా రూపొందినట్లు తెలుస్తోంది. మరి థియేటర్లలో ఈ మూవీ ప్రేక్షకులను ఏ స్థాయిలో నవ్విస్తుందో చూడాలి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook