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DELULU Teaser: డెలులు టీజర్‌.. ఫన్‌, కామెడీతో అదరగొడుతున్న యూత్‌ మూవీ!

DELULU Teaser: యువతలో ట్రెండ్ అవుతున్న డెలులు అనే పదాన్నే టైటిల్‌గా పెట్టుకుని తెరకెక్కిన కొత్త సినిమా డెలులు. ప్రీతం కస్తూరి దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ మూవీ టీజర్ తాజాగా విడుదలైంది. ఫన్నీ డైలాగ్స్‌, సరదా సన్నివేశాలు, పాత్రల మధ్య కామెడీతో టీజర్‌ ఆద్యంతం నవ్వులు పూయిస్తోంది.

Written ByVishnupriya
Published: Sep 04, 2026, 08:09 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 08:09 PM IST
DELULU Teaser: డెలులు టీజర్‌.. ఫన్‌, కామెడీతో అదరగొడుతున్న యూత్‌ మూవీ!
Image Credit: DELULU Teaser(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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DELULU Teaser: డెలులు టీజర్‌.. ఫన్‌, కామెడీతో అదరగొడుతున్న యూత్‌ మూవీ!
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