Renu Desai: సన్యాసం తీసుకొవడంపై కామెంట్స్.. క్లారిటీ ఇచ్చిన రేణు దేశాయ్.. ఏమనిందంటే..?

Renu desai clarifies about her sanyasam comments: పవన్ కళ్యాణ్ మాజీ భార్య ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ తాను ఇక సన్యాసం తీసుకుంటానంటూ కామెంట్స్ చేశారు. తనకు చిన్నప్పటి నుంచి ఆధ్యాత్మిక భావనలంటే చాలా ఎక్కువని, తన తల్లి కూడా ఇదే విషయంలో తరచుగా తిట్టేదని చెప్పుకొచ్చింది. ఈ క్రమంలో రేణు దేశాయ్ సన్యాసం తీసుకుంటానన్న కామెంట్స్ నెట్టింట తెగ వైరల్గా మారింది. దీనిపై పెద్ద వివాదం రాజుకుంది.
కొంత మంది విపరీతంగా రేణుదేశాయ్ ట్రోల్స్ చేశారు. తాజాగా.. రేణు దేశాయ్ ఈ వివాదంపై మాట్లాడారు. కొంత మంది జనాలకు పనిపాట లేదా..?.. అంటూ ఏకీపారేశారు.
ప్రపంచంలో ముఖ్యమైన విషయాలు బోలేడు ఉన్నాయని, తాను ఏదో సరదాగా అన్న విషయాల్ని. పూర్తిగా తప్పుగా క్రియేట్ చేసి ఇంత హైలేట్ చేయాలా..?.. అంటూ మండిపడ్డారు. కొన్ని మీడియా సంస్థలు తప్పుడు ప్రచారం చేయడం వల్ల ఈ గందర గోళం పరిస్థితి తలెత్తిందన్నారు.
"తన పిల్లలు ఇంకా చిన్నవాళ్లే. వాళ్ల బాగోగులు చూసుకోవాలి. వారిని వదిలేసి సన్యాసం తీసుకునేంత బాధ్యతారహితంగా నేను ప్రవర్తించనన్నారు. నా వయసు ఇప్పుడు 45 ఏళ్లు మాత్రమే. 65 ఏళ్లు దాటిన తర్వాతే అలాంటి వాటి గురించి ఆలోచిస్తానంటూ ఆమె తేల్చి చెప్పారు.
తనకు ఆధ్యాత్మిక భావనలు ఉన్నప్పటికీ, పిల్లల బాధ్యతే ప్రథమ ప్రాధాన్యమని రేణుదేశాయ్ వెల్లడించారు.
ఇటీవల ‘టైగర్ నాగేశ్వరరావు’ చిత్రంతో తిరిగి నటనలోకి అడుగుపెట్టిన విషయం తెలిసిందే. కానీ ఇది బాక్సాఫీస్ మీద మాత్రం అనుకున్నంత హిట్ ను సాధించలేదు.
