English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Renu Desai: సన్యాసం తీసుకొవడంపై కామెంట్స్.. క్లారిటీ ఇచ్చిన రేణు దేశాయ్.. ఏమనిందంటే..?

Renu Desai: సన్యాసం తీసుకొవడంపై కామెంట్స్.. క్లారిటీ ఇచ్చిన రేణు దేశాయ్.. ఏమనిందంటే..?

Renu desai clarifies sanyasi comments: రేణు దేశాయ్ తాజాగా.. మాట్లాడుతూ తాను బాధ్యత గల తల్లినంటూ స్పష్టం చేశారు. కొంత మంది తన వ్యాఖ్యల్ని తప్పుగా ప్రచారం చేయడంతో గందర గోళం ఏర్పడిందన్నారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. సన్యాసం వ్యాఖ్యలపై క్లారిటీ ఇచ్చారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 23, 2025, 01:34 PM IST
  • సన్యాసం వ్యాఖ్యలపై రేణు దేశాయ్ యూటర్న్..
  • వేరే పనులు లేవా అంటూ వ్యాఖ్యలు..

Trending Photos

8th Pay Commission: 8వ పే కమిషన్‌తో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు వరం.. 186 శాతం జీతం పెంపు
6
Salary Hike
8th Pay Commission: 8వ పే కమిషన్‌తో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు వరం.. 186 శాతం జీతం పెంపు
Gold Rate Today: బంగారం మళ్లీ భారీ పతనం..రూ. 20వేలు తగ్గిన పసిడి.. అక్టోబర్ 22వ తేదీ బుధవారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గోల్డ్ రేట్స్ ఎంత తగ్గాయంటే..?
7
Gold rates
Gold Rate Today: బంగారం మళ్లీ భారీ పతనం..రూ. 20వేలు తగ్గిన పసిడి.. అక్టోబర్ 22వ తేదీ బుధవారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గోల్డ్ రేట్స్ ఎంత తగ్గాయంటే..?
Old 5 Rupees Sale: పాత రూ.5 నోట్లుంటే.. ఖాళీగా కూర్చుని రూ.30 లక్షలు పొందొచ్చు!
5
5 Rs Note Value
Old 5 Rupees Sale: పాత రూ.5 నోట్లుంటే.. ఖాళీగా కూర్చుని రూ.30 లక్షలు పొందొచ్చు!
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు తీపి కబురు..డీఏ నిధుల విడుదలకు మోదీ ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్..ఎంత వస్తుందంటే?
8
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు తీపి కబురు..డీఏ నిధుల విడుదలకు మోదీ ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్..ఎంత వస్తుందంటే?
Renu Desai: సన్యాసం తీసుకొవడంపై కామెంట్స్.. క్లారిటీ ఇచ్చిన రేణు దేశాయ్.. ఏమనిందంటే..?

Renu desai clarifies about her sanyasam comments: పవన్ కళ్యాణ్ మాజీ భార్య ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ తాను ఇక సన్యాసం తీసుకుంటానంటూ కామెంట్స్ చేశారు. తనకు చిన్నప్పటి నుంచి ఆధ్యాత్మిక భావనలంటే చాలా ఎక్కువని, తన తల్లి కూడా  ఇదే విషయంలో తరచుగా తిట్టేదని చెప్పుకొచ్చింది. ఈ క్రమంలో రేణు దేశాయ్ సన్యాసం తీసుకుంటానన్న కామెంట్స్ నెట్టింట తెగ వైరల్గా మారింది. దీనిపై పెద్ద వివాదం రాజుకుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

కొంత మంది విపరీతంగా రేణుదేశాయ్ ట్రోల్స్ చేశారు. తాజాగా.. రేణు దేశాయ్ ఈ వివాదంపై మాట్లాడారు. కొంత మంది జనాలకు పనిపాట లేదా..?.. అంటూ ఏకీపారేశారు.

ప్రపంచంలో ముఖ్యమైన విషయాలు బోలేడు ఉన్నాయని, తాను ఏదో సరదాగా అన్న విషయాల్ని. పూర్తిగా తప్పుగా క్రియేట్ చేసి ఇంత హైలేట్ చేయాలా..?.. అంటూ  మండిపడ్డారు. కొన్ని మీడియా సంస్థలు తప్పుడు ప్రచారం చేయడం వల్ల ఈ గందర గోళం పరిస్థితి తలెత్తిందన్నారు.

 "తన పిల్లలు ఇంకా చిన్నవాళ్లే. వాళ్ల బాగోగులు చూసుకోవాలి. వారిని వదిలేసి సన్యాసం తీసుకునేంత బాధ్యతారహితంగా నేను ప్రవర్తించనన్నారు. నా వయసు ఇప్పుడు 45 ఏళ్లు మాత్రమే.  65 ఏళ్లు దాటిన తర్వాతే అలాంటి వాటి గురించి ఆలోచిస్తానంటూ ఆమె తేల్చి చెప్పారు.

Read more: Renu Desai: ఫ్యూచర్‌లో సన్యాసం తీసుకుంటా.!. బాంబు పేల్చిన రేణు దేశాయ్.. అసలు మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

తనకు ఆధ్యాత్మిక భావనలు ఉన్నప్పటికీ, పిల్లల బాధ్యతే ప్రథమ ప్రాధాన్యమని  రేణుదేశాయ్ వెల్లడించారు.
ఇటీవల ‘టైగర్ నాగేశ్వరరావు’ చిత్రంతో తిరిగి నటనలోకి అడుగుపెట్టిన విషయం తెలిసిందే.  కానీ ఇది బాక్సాఫీస్ మీద మాత్రం అనుకున్నంత హిట్ ను సాధించలేదు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Renu DesaiPawan Kalyan ex wiferenu desai latest newsRenu desai sanyasam rumoursActress Renu Desai

Trending News