Devagudi Movie: రాయలసీమ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో దేవగుడి.. ఈసారి పక్కా ప్లాన్‌తో..!

Devagudi Movie: రాయలసీమ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో రూపొందిన దేవగుడి మూవీ ఈ నెల 30వ తేదీన ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చేందుకు సిద్ధమైంది. సెన్సార్ బోర్డు నుంచి ఏ సర్టిఫికెట్ వచ్చింది. థియేటర్‌లో ప్రతి ఒక్కరు చూసి ఆదరించాలని డైరెక్టర్ కమ్ ప్రొడ్యూసర్ బెల్లం రామకృష్ణా రెడ్డి, నటుడు రఘు కుంచె కోరారు.  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Jan 27, 2026, 07:16 PM IST

Devagudi Movie: రాయలసీమ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో దేవగుడి.. ఈసారి పక్కా ప్లాన్‌తో..!

Devagudi Movie: బెల్లం రామకృష్ణా రెడ్డి దర్శకత్వం మహిస్తూ నిర్మించిన చిత్రం దేవగుడి. ఈ మూవీలో అభినవ శౌర్య, నరసింహ, అనుశ్రీ, రఘు కుంచె కీలక పాత్రలు పోషించారు. రాయలసీమ బ్యాక్‌డ్రాప్ తీసుకుని.. ప్రేమ, స్నేహం, ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్‌తో రూపొందించిన ఈ సినిమా.. జనవరి 30వ తేదీన విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో దర్శక నిర్మాత బెల్లం రామకృష్ణా రెడ్డి, నటుడు రఘు కుంచె ఈ సినిమా విశేషాలను మీడియాతో పంచుకున్నారు. 

బెల్లం రామకృష్ణారెడ్డి మాట్లాడుతూ.. తాను ఉద్యోగం చేస్తున్న సమయంలో భగవద్గీత ఆధారంగా యధాతథం అనే కాన్సెప్ట్‌తో మూవీ చేయాలని ప్లాన్ చేసుకున్నానని.. శ్రీకాంత్‌ను హీరోగా పెట్టి సినిమాను ప్రొడ్యూస్ చేశామని చెప్పారు. ఆ సమయంలోనే శ్రీకాంత్ తనలో డైరెక్టర్‌ ఉన్నారని చెప్పారని.. ఆ తరువాత తన దర్శకత్వంలో దృశ్యకావ్యం సినిమాను తీశామన్నారు. ఇప్పుడు డైరెక్టర్‌గా దేవగుడి సినిమా రెండోది అని చెప్పారు. గత సినిమాల విషయంలో ఎదురైన ఇబ్బందుల నేపథ్యంలో ఈ సినిమాను చాలా జాగ్రత్తగా రూపొందించానని అన్నారు. తాను అనుకున్న దానికంటే కాస్త బడ్జెట్ ఎక్కువైందన్నారు.

ఇప్పటికే రిలీజ్ చేసిన ట్రైలర్‌కు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోందని.. చిత్ర పాడిన ఆరో ఆరారో సాంగ్‌కు భారీగా వ్యూస్ వస్తున్నాయన్నారు. సెన్సార్ బోర్డు నుంచి మంచి ఫీడ్‌బ్యాక్ వచ్చిందని.. రెండు కట్స్‌తో వయలెన్స్, రొమాంటిక్ సాంగ్ ఉండడంతో ఏ సర్టిఫికెట్ వచ్చిందన్నారు. ఓటీటీ, శాటిలైట్ హక్కుల కోసం కూడా మంచి డిమాండ్ ఉందన్నారు. ఫ్యాక్షన్ బ్యాక్‌డ్రాప్ తీసుకున్నా.. కొంతవరకే ఉంటుందని.. లవ్, ఫ్యామిలీ, ఎమోషన్స్‌తో అన్ని వర్గాలను ఆకట్టుకునే విధంగా ఉంటుందన్నారు. ఈ నెల 30న ప్రతి ఒక్కరు థియేటర్‌లో చూసి ఆదరించాలని కోరారు. 

అనంతరం నటుడు రఘుకుంచె మాట్లాడుతూ.. తాను ఈ సినిమాలో దేవగుడి వీరారెడ్డి అనే పాత్రను పోషించానని.. ఇది పవర్‌ఫుల్ రోల్ అని అన్నారు. ఈ సినిమా కోసం తాను డైరెక్టర్ ఎలా చెబితే అలా పర్ఫామ్ చేశానని.. రాయలసీమ యాసలో డైలాగ్స్ చెప్పానని అన్నారు. షూటింగ్ అంతా రియల్ లోకేషన్స్‌లోనే జరిగిందని.. డైరెక్టర్‌గా.. ప్రొడ్యూసర్‌గా బెల్లం రామకృష్ణారెడ్డి పర్ఫెక్ట్‌గా చేశారని అభినందించారు. నిర్మాతగా బాగా ఖర్చు పెడుతునే.. డైరెక్టర్‌గా చాలా క్లారిటీతో తీశారని మెచ్చుకున్నారు. తాను నటుడు కావాలని ఎప్పుడు అనుకోలేదని.. కానీ అలా జరిగిపోయిందన్నారు. ఇప్పటివరకు తాను 40 సినిమాలకు సంగీతం అందించానని.. మరోవైపు వచ్చిన అవకాశాలు వదులుకోకుండా సినిమాల్లో నటిస్తున్నానని చెప్పారు. ప్రస్తుతం నాలుగైదు చిత్రాల్లో యాక్ట్ చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.

Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..

Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..

 

