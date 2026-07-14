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బాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర దుమ్ము రేపుతున్న అజయ్ దేవగణ్ ‘ధమాల్ 4’.. 4 రోజుల్లో కళ్లు చెదిరే వసూళ్లు..

Dhamaal 4 4 Days Box Office Collections: బాలీవుడ్‌లో సీక్వెల్స్‌కు ఎంత క్రేజ్ ఉంటుందో చెప్పకనే చెబుతున్నాయి. ఇప్పటికే ‘ధమాల్’ సిరీస్‌లో వచ్చిన మూడు చిత్రాలు బ్లాక్ బస్టర్స్‌గా నిలిచాయి. తాజాగా అజయ్ దేవగణ్ హీరోగా ఇంద్ర కుమార్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘ధమాల్ 4’ బాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర వసూళ్ల వర్షం కురిపిస్తోంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 14, 2026, 01:27 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 01:27 PM IST
బాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర దుమ్ము రేపుతున్న అజయ్ దేవగణ్ ‘ధమాల్ 4’.. 4 రోజుల్లో కళ్లు చెదిరే వసూళ్లు..
Image Credit: Dhamal 4 Collections (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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బాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర దుమ్ము రేపుతున్న అజయ్ దేవగణ్ ‘ధమాల్ 4’.. 4 రోజుల్లో కళ్లు చెదిరే వసూళ్లు..
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