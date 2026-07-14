/బాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర దుమ్ము రేపుతున్న అజయ్ దేవగణ్ ‘ధమాల్ 4’.. 4 రోజుల్లో కళ్లు చెదిరే వసూళ్లు..

Box office Dhamaal 4: బాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఇపుడు సీక్వెల్స్ హవా నడస్తోంది. ఈ యేడాది వరుసగా ‘బార్డర్ 2’, దురంధర్ 2 ది రివేంజ్’, ఆ తర్వాత ‘వెల్కమ్ టూ ది జంగిల్’ సినిమాలు బాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర సూపర్ హిట్గా నిలిచాయి. ఈ మూవీస్లో ‘దురంధర్ 2’ సినిమా గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి. ‘దురంధర్’ మూవీ విడుదలైన మూడు నెలల గ్యాప్లోనే రెండో భాగం విడుదలై భారతీయ బాక్సాఫీస్ దగ్గర సంచలన విజయం సాధించింది. అటు ‘బార్డర్’ మూవీకి సీక్వెల్గా వచ్చిన ‘బార్డర్ 2’ 1971 యుద్ధ నేపథ్యంలో తెరకెక్కి ప్రేక్షకులను అలరించింది.
ఇక ‘వెల్కమ్ టూ ది జంగిల్’ మూవీ పూర్తి కామెడీ ఎంటర్టైనర్గా ప్రేక్షకులను కడుపుబ్బా నవ్వించింది. ఈ సినిమా మన దేశంలో 126 కోట్ల నెట్ వసూళ్లు.. వరల్డ్ వైడ్గా రూ. 200 కోట్ల గ్రాస్ మార్క్ను అందుకుంది. తాజాగా ‘ధమాల్’ సిరీస్లో తెరకెక్కిన ‘ధమాల్ 4’ నిజంగానే బాక్సాఫీస్ దగ్గర ధమాల్ అనే రేంజ్లోనే వసూళ్ల వర్షం కురిపిస్తోంది.
ఇక ధమాల్ సిరీస్లో వచ్చిన మొదటి చిత్రం ‘ధమాల్’ తెలుగులో వచ్చిన ‘కిష్కిందకాండ’ మూవీకి రీమేక్గా తెరకెక్కింది. ఆ తర్వాత ధమాల్ 2, టోటల్ ధమాల్ వంటి చిత్రాలు బాక్సాఫీస్ దగ్గర దుమ్ము దుమారం రేపాయి. తాజాగా ఈ సిరీస్లో వచ్చిన నాల్గో చిత్రం ‘ధమాల్ 4’ పూర్తి కామెడీ ఎంటర్టైనర్గా ప్రేక్షకులు నవ్వుకునేలా ఉండటంతో ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ ఈ సినిమా చూసేందుకు ఎగబడుతున్నారు. అతి వసూళ్ల రూపంలో కనిపిస్తోంది.
బాక్సాఫీస్ దగ్గర ధమాల్ కమాల్..
తొలి రోజు బాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 15.50 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టిన ఈ సినిమా రెండో రోజు.. రూ. 23.31 కోట్లతో 70 శాతం గ్రోత్ చూపెట్టింది. మూడో రోజు ఆదివారం రూ. 28.40 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించింది. ఇక వర్కింగ్ డే అయిన సోమవారం ఈ సినిమా రూ. 8.91 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించింది. మొత్తంగా నాలుగు రోజుల్లో మన డొమెస్టిక్ మార్కెట్లో 76.12 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించింది. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా దాదాపు రూ. 130 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. మొత్తంగా ఈ రోజు మంగళవారం కూడా గంటలకు 10 వేల టికెట్స్ బుక్ మై షోలో బుక్ అవుతున్నాయి. ఇక ఆఫ్లైన్లో ఈవెనింగ్, నైట్ షోలకు మాస్ సెంటర్స్ ప్రేక్షకులు పోటెత్తుతున్నారు.
ధమాల్ దూకుడు..
ఈ సినిమాలో అజయ్ దేవగణ్, రితేష్ దేశ్ముఖ్, అర్షద్ వార్సీ, జావెద్ జాఫ్రీ, రవి కిషన్ శుక్లా, సంజయ్ మిశ్రా, ఉపేంద్ర లిమాయో, విజయ్ పార్కర్, అంజలి ఆనంద్, ఈషా గుప్తా, సంజీదా షేక్ ముఖ్యపాత్రల్లో నటించారు. మొత్తంగా ఈ యేడాది బాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర సీక్వెల్స్ యమ జోరు చూపిస్తున్నాయి. ఫైనల్గా ‘ధమాల్ 4’ బాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర మొత్తంగా ఎంత రాబడుతుందో చూడాలి మరి.
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