Dhandoraa: కొత్త యడాదిలో అందరు ‘దండోరా’ గురించే మాట్లాడుకుంటారు.. నటుడు శివాజీ కాన్ఫిడెన్స్..

శివాజీ, నవదీప్, నందు, రవికృష్ణ, మనికా చిక్కాల, మౌనికా రెడ్డి, బిందు మాధవి, అదితి భావరాజు నటించిన చిత్రం ‘దండోరా’. మురళీకాంత్ దర్శకత్వం వహించారు. డిసెంబర్ 25న భారీ ఎత్తున విడుదలై హిట్ టాక్ తెచ్చుకుంది. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన‘దండోరా’ మూవీ సక్సెస్ మీట్లో శివాజీ మాట్లాడుతూ...‘‘హనుమాన్ చిత్ర నిర్మాత ఈ సినిమా చూసి ప్రొడ్యూస్ చేయటానికి వచ్చారు. నీలకంఠగారైతే తరాలకొకసారే ఇలాంటి సినిమా వస్తుందని కొనియాడారన్నారు. . ఈ సినిమా గురించి 2026 మొత్తం మాట్లాడుకుంటారని చెప్పారు. ఈ సినిమా నార్త్ అమెరికాలో షోలో బాగా పెరిగాయి. ఒక షో పెట్టినవాళ్లు.. మూడు షోస్కు పెంచారు. మలయాళ సినిమా డైరెక్టర్స్, మారి సెల్వరాజ్ వంటి డైరెక్టర్తో పోల్చి మురళీకాంత్ గురించి మాట్లాడుకోవడం చాలా గర్వంగా ఉందని శివాజీ చెప్పుకొచ్చారు.
ఈ సినిమా షూటింగ్ చేస్తునన్ని రోజులు నేను రోజుకి 2 గంటలే పడుకునేవాడిని శివాజీ చెప్పుకొచ్చారు. ఇందులో నాకు కొడుకు, కూతురు.. పాత్రలుంటాయని చెప్పారు. వాటిని బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే పాత్రలో ఆ లుక్ కనిపించాలి. డైరెక్టర్ అడగకపోయినా నేను కష్టపడ్డాను. అందరూ ప్రాణం పెట్టి చేసిన సినిమా అని చెప్పుకొచ్చారు. అందరూ ఈ సినిమాను భుజాలకెత్తుకున్నారు. సినిమా లాంగ్ రన్తో అందరూ మాట్లాడుకునేలా ఉంటుందన్నారు. థియేటర్స్కు వచ్చి ఆడియెన్స్తో నేరుగా మాట్లాడుతానన్నారు. నిర్మాతకు ప్రేక్షకుల సపోర్ట్ ఉండాలని చెప్పుకొచ్చారు.
నవదీప్ మాట్లాడుతూ ‘‘దండోరా విడుదల ముందు వరకు ఇలా కష్టపడ్డామన్నారు. అలా కష్టపడ్డాం అని అందరూ చెప్పినట్లే మేమూ చెప్పాం. సినిమా రిలీజ్కు రెండు రోజుల ముందు రెండు షోస్ వేశాము. షోకు వచ్చిన మీడియా ప్రతినిధులు..అందరూ బాగా రెస్పాండ్ అయ్యారు. పెద్ద హీరోలు, కమర్షియల్ సినిమాలకు పర్లేదనే టాక్ వస్తే.. ఓసారి అయినా చూడాలనుకుంటారు. అదే మంచి కంటెంట్ సినిమాలకైతే ఎంత కలెక్షన్స్ వస్తున్నాయి. ఎంత మంది థియేటర్స్కు వెళుతున్నారనే విషయాలను చూస్తాము. ఇది రెండో కోవకు చెందిన సినిమా అని చెప్పుకొచ్చారు. అయితే సినిమా చూసిన తర్వాత..యూనానిమస్గా సినిమా బావుందని అందరూ అంటున్నారన్నారు. సినిమా రిలీజైనప్పటికీ ఇప్పటికీ సినిమాను చూసే ప్రేక్షకుల సంఖ్య పెరుగుతూనే ఉందన్నారు. సినిమా రిలీజ్ ముందు మంచి సినిమా తీశామని మేమెదైతే చెప్పామో.. ఆ ధైర్యం రెట్టింపు అయిందన్నారు.
నిర్మాత రవీంద్ర బెనర్జీ ముప్పానేని మాట్లాడుతూ ‘‘సినిమాకు ప్రేక్షకుల నుంచే కాదు..విమర్శకుల నుంచి కూడా మంచి రెస్పాన్స్ రావడం ఆనందంగా ఉందన్నారు. టాకీస్లకు వచ్చి దండోరా సినిమాను చూసి ఆదరించండన్నారు.
డైరెక్టర్ మురళీకాంత్ మాట్లాడుతూ ‘‘సినిమా బావున్నప్పుడు మీడియా వాళ్లు ఇచ్చే సపోర్ట్ మామూలుగా ఉండదు. అదే నన్ను మంచి సినిమా తీయాలని మోటివేట్ చేసిందన్నారు. మంచి సినిమా తీస్తే .. అందరూ సపోర్ట్ చేస్తారని నమ్మకంతో తీశాను. సినిమాకు సంబంధించిన పాజిటివ్ టాక్ ఇంకా స్ప్రెడ్ కావాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. రాత్రి సినిమాకు వెళ్లినప్పుడు డైరెక్టర్గా ప్రేక్షకుల ముందుకు వెళ్లి నిల్చున్నప్పుడు స్టాండింగ్ ఓవేషన్ ఇచ్చారు. ఐటీ నుంచి మంచి సినిమాలు చేయాలనే ఆలోచనతో కసిగా వచ్చాను. ఇండస్ట్రీలో ఎవరూ తెలియకుండా వచ్చాను. అయితే ఇక్కడ నాకు మంచి సపోర్ట్ దొరికిందన్నారు. మూడున్నరేళ్లుగా ఈ సినిమా గురించి ఆలోచిస్తూ వచ్చాను. మా టెక్నికల్ టీమ్ అయితే నిద్రలేని రాత్రిళ్లు గడిపాము. ఏదైనా జరిగి ఉంటే దాన్ని పక్కకు పెట్టి.. సినిమానే లోకంగా పని చేసిన మాకు సపోర్ట్ చేయండన్నారు.
బిందు మాధవి మాట్లాడుతూ ‘‘పదేళ్ల తర్వాత దండోరా రూపంలో నాకు తెలుగులో సినిమా చేసే ఛాన్స్ వచ్చింది. మూడు నాలుగేళ్లుగా ఓటీటీల్లో చేస్తున్నాను. అయితే ఇక్కడ పుట్టి పెరిగిన నాకు పదేళ్ల తర్వాత తెలుగులో సినిమా రావటం సంతోషంగా ఉందన్నారు. బెన్నీ, మురళి కి ధన్యవాదాలు.
