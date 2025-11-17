Dhandoraa Teaser: భావోద్వేగాల ‘దండోరా’ టీజర్.. సోషల్ మీడియాలో వైరల్..

Dhandoraa Teaser Talk: శివాజీ, నవదీప్, నందు, రవికృష్ణ, మనికా చిక్కాల, మౌనికా రెడ్డి, బిందు మాధవి, రాధ్య, అదితి భావరాజు లీడ్ రోల్స్ లో యాక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘దండోరా’. తాజాగా ఈ సినిమా టీజర్ ను విడుదల చేశారు. మురళీకాంత్ డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు. లౌక్య ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్ పై రవీంద్ర బెనర్జీ ముప్పానేని నిర్మిస్తున్నారు. డిసెంబర్ 25న సినిమాను విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. తాజాగా ఈ టీజర్ ను చూస్తే.. ఓ ప్రేమికుడు తన ప్రేయసితో మాట్లాడుతూ ఆమెను కిస్ పెట్టుకుంటానని అంటాడు. ‘ఏం చేద్దామనుకుంటున్నావ్.. పిచ్చిపిచ్చిగా ఉందా’ అంటూ ఆ అమ్మాయి రివర్స్ అయ్యే సీన్ ఫన్నీగా ఉంది. అలా మొదలైన టీజర్లో నెక్ట్స్ రెండు క్యారెక్టర్ లను ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు . ఓ క్యారెక్టర్ సర్పంచ్.. ఈ పాత్రలో నవదీప్ యాక్ట్ చేశాడు. కూలింగ్ గ్లాసెస్ వేసుకుని అందరూ నమస్కారం పెడుతుంటే తను కూడా వారికి విష్ చేస్తూ దర్పంగా ఉండే పాత్రలో నవదీప్ లుక్ బాగుంది. మరో పాత్రను పరిచయం చేశారు. ఆ పాత్రను శివాజీ చేశాడు. ’హైదరాబాద్ పో..అమెరికా పో.. యాడికైనా బో.. చస్తే ఇడీకే తేవాలె’ అని చెబుతుంటాడు.
మేం తంతే లేవనోళ్లు.. అయినొచ్చి గొకితే లేస్తరని ఎందివయా ఇది’ అని వెటకారంగా నవదీప్ చెప్పే డైలాగ్.. పల్లెటూర్లు కొన్ని సీన్స్ కామెడీ టచ్తో పిక్చరైజ్ చేసి టీజర్ ను ఆకట్టుకునేలా తీర్చిదిద్దాడు. మరో న్యూ క్యారెక్టర్ ఎంట్రీ.. నందు. భార్య కూతుర్ని తిడుతుంటాడు. అలాగే బిందు మాధవి.. ప్రాస్టిట్యూడ్ క్యారెక్టర్ లో కనిపించింది. ‘ఎవరు చెప్పారు నేను తప్పు చేస్తున్నానని.. వాళ్లు డబ్బులిస్తున్నారు..నేను వాళ్లకి సర్వీస్ చేస్తున్నానంటూ’ ఆమె శివాజీతో జానగా చెప్పిన డైలాగ్..సీన్స్తో పాత్రలను పరిచయం చేసిన తీరు ఆకట్టుకుంటోంది.
నెక్ట్స్ సీన్లో ఓ ఎమోషనల్ కోణాన్ని ఆవిష్కరించాడు డైరెక్టర్. శవాన్ని మోస్తూ తీసుకెళుతుంటారు. అక్కడ ఓ పిల్లాడు అన్నా.. మా అవ్వను ఇంత దూరం ఎందుకు తీసుకెళుతున్నారని ఓ క్వశ్చన్ చేస్తాడు.
‘నాలుగు పుస్తకాలు చదివి..లోకమంతా తెలిసినట్లు మాట్లాడొద్దు.. నీకు తెలియని లోకం ఇంకోటుందిరా’ అంటూ శివాజీ చెప్పే డైలాగ్ చూస్తుంటే చిత్రంలో మరేదో ఇంట్రెస్టింగ్ ఎలిమెంట్ ఉందని చెప్పకనే చెప్పాడు దర్శకుడు. పుట్టుకు..చావు మధ్య మనిషి ఎదుర్కొనే సంఘర్షణ, పరిస్థితులు, భావోద్వేగాలు గురించి చెప్పే కథాంశంతో ‘దండోరా’ సినిమాను ఉండబోతుందని తెలుస్తోంది.
దండోరా సినిమా సామాజిక స్పృహను కలిగించే అంశంతో తెరకెక్కిస్తున్నారు. అగ్ర వర్ణాలకు చెందిన అమ్మాయిల ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నా.. అగ్ర వర్ణాలకు ఎదురు తిరిగినా ఎలాంటి దౌర్జన్యకాండ జరుగుతున్నాయనే అంశాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని దండోరా సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నారు మేకర్స్. తెలంగాణ గ్రామీణ నేపథ్యంలో మన పురాతన ఆచారాలు, సాంప్రదాయాలను ఆవిష్కరిస్తూనే వ్యంగ్యం, చక్కటి హాస్యం, హృదయాన్ని హత్తుకునే భావోద్వేగాల కలయికగా ఈ చిత్రాన్ని రూపొందిస్తున్నారు. . టీజర్తో దర్శకుడు బలమైన సామాజిక అంశాన్ని చెప్పాలనకుంటున్నాడనే విషయం స్పష్టమైంది. టీజర్ తో ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెంచేసాడు. ఈ సినిమాలోని పాటలు టి సిరీస్ ద్వారా విడుదల కాబోతున్నాయి. అథర్వణ భద్రకాళి పిక్చర్స్ సినిమాను ఓవర్సీస్ విడుదల కాబోతుంది.
