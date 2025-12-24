English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Dhandoraa Review: తెలంగాణ రాజకీయ సామాజిక చిత్రం 'దండోరా'.. మూవీ ఎలా ఉందంటే..

Dhandoraa Movie Review:  ‘కలర్ ఫొటో’, ‘బెదురులంక 2012’ చిత్రాల‌తో ఆకట్టుకున్న నిర్మాత రవీంద్ర బెనర్జీ ముప్పానేని. తాజాగా ఈయన  లౌక్య ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్స్ పతాకంపై ‘దండోరా’ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. శివాజీ, న‌వ‌దీప్‌, నందు, ర‌వికృష్ణ‌, మ‌నికా చిక్కాల‌, మౌనికా రెడ్డి, బిందు మాధ‌వి, రాధ్య‌, అదితి భావ‌రాజు త‌దిత‌రులు నటించారు. మురళీ కాంత్ దర్శకత్వం వహించారు.  డిసెంబర్ 25న విడుదల అవుతున్న ఈ చిత్రాన్ని ముందుగా ప్రీమియర్స్ ప్రదర్శించారు. మరి ఈ సినిమా ఎలా ఉందంటే..

Dec 24, 2025

ల‌వ్‌, ఎమోష‌న్, డ్రామా వంటి క‌మ‌ర్షియ‌ల్ ఎలిమెంట్స్‌తో పాటు కులం వంటి సెన్సిటివ్  అంశంతో తెరకెక్కిన మూవీ ‘దండోరా’. ఇప్పటికే టీజర్, ట్రైలర్ తో ఈ చిత్రంపై అంచనాలు పెరిగాయి. మరి ఈ సినిమా ఆడియన్స్ అంచనాలను అందుకుందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.. 

కథ విషయానికొస్తే..
 
తెలంగాణలోని మెదక్ లోని ఓ ఊరిలో శివాజీ (శివాజీ) అగ్ర వర్ణానికి చెందిన వ్యక్తి. కులం కోసం చావడానికైనా..చంపడానికైనా దేనికైనా రెడీ అనే వ్యక్తి. అతని కుమారుడు విష్ణు (నందు)  కుమార్తె సుజాత (మణిక) ఉంటారు. కొడుకు నగరంలో ఉద్యోగం చేస్తుంటాడు. అదే టైమ్ లో  ఊళ్లో ఉండే కూతురు వేరు కులం అబ్బాయి రవి (రవికృష్ణ)తో లవ్ లో పడుతుంది. అది తెలిసిన శివాజీ కులం వాళ్లు అసలు సహించరు. ఈ నేపథ్యంలో శివాజీ కులం వాళ్లు ఏం చేసారు. ? చివరకు శివాజీ కూతురు తను ప్రేమించిన అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకుందా..? ఆ ఊరి సర్పంచ్ (నవదీప్) ఏం చేశాడు. ఈ నేథ్యంలో శ్రీలత (బిందు మాధవి) ఎవరు ? ఆమెకు శివాజీ మధ్య ఉన్న సంబంధం ఏమిటినేది తెలియాలంటే ఈ సినిమా చూడాల్సిందే. 

కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
కులం అనేది ప్రస్తుతం సమాజంలో ఎంతో సెన్సిటివ్ అంశం. అలాంటి అంశాన్ని ఎక్కడా ఎక్కువ, తక్కువ చేసినా..మొదటికే మోసం వస్తుంది. ఇలాంటి నేపథ్యాన్ని చక్కగా డీల్ చేశాడు దర్శకుడు మురళీకాంత్. ఇలాంటి సబ్జెక్ట్ ను ఎంచుకోవడం కత్తి మీద సామే. గతంలో టి.కృష్ణ, మాదాల రంగారావు, ఆర్. నారాయణ మూర్తి వంటి వాళ్లు ఇలాంటి నేపథ్యంలో పలు చిత్రాలు తెరకెక్కించి సక్సెస్ అయ్యారు. ఈ మధ్యకాలంలో ఇలాంటి చిత్రాలు రావడం అరుదనే చెప్పాలి. దర్శకుడు ఇందులో కొత్త యాంగిల్ ను చూపించే ప్రయత్నం చేశాడు. అది తెరపై చూస్తేనే మజా వస్తోంది. ఎపుడు అగ్రవర్ణాలవారి వల్ల కింది కులం వాళ్లు ఎక్కువగా వాళ్ల బాధితులుగా ఉంటారు. ఈ సినిమాలో అగ్రకులానికి చెందిన వాడే బాధితుడిగా చెప్పడం కాస్త వెరైటీ అని చెప్పాలి. 

సినిమా మొదటి భాగం మొత్తం క్యారెక్టర్స్ పరిచయం చూపిస్తూ సినిమా నడిపించాడు. ఇంటర్వెల్ వరకు సినిమా మెయిన్ పాయింట్ లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చి క్లైమాక్స్ లో కంక్లూజన్ ఇవ్వడం విశేషం. ఇలాంటి సీన్స్ ను రాసుకోవడమే కాదు.. దాన్ని అద్భుతంగా తెరపై ఆవిష్కరించడం విశేషం. సెకండాఫ్ వేగంగా, ఎమోషనల్ గా ప్రేక్షకులను కనెక్ట్ అయ్యేలా చేయడంలో సక్సెస్ అయ్యాడు. మొత్తంగా కుల పరంగా తీసిన ఈ సినిమా సినిమా పూర్తైయిన తర్వాత మన మదిలో కదలాడుతూనే ఉంటుంది. సినిమాటోగ్రఫీ బాగుంది. సన్నివేశాలకు తగ్గట్టు బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ అదిరిపోయింది. నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి. ఓవరాల్ గా ఈ వీకెండ్ సరదగా ఈ సినిమా చూడొచ్చు. 

నటీనటుల విషయానికొస్తే..
శివాజీ గురించి కొత్తగా పరిచయాలు అక్కర్లేదు. కోర్టు మూవీలో విలన్ పాత్రలో ఇరగదీసిన శివాజీ ఈ సినిమాలో తనదైన నటనతో మెప్పించాడు. కోర్టు మూవీ తర్వాత మంచి పాత్రలో అదరగొట్టేసాడు. తెలుగులో కొత్త విలన్స్ గురించి వెతుక్కోవాల్సిన పనిలేదు. శివాజీని పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. మరోసారి తన విలనిజంతో ఈ సినిమాకే హైలెట్ గా నిలిచాడు. నందు, నవదీప్ స్క్రీన్ పై మెరిచారు. బిందు మాధవి సహా ఇతర నటీనటులు పర్వాలేదనిపించారు.

పంచ్ లైన్.. దండోరా.. ఆలోచింపజేసే విలేజ్ పొలిటికల్ డ్రామా..

రేటింగ్: 3/5

