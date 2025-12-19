English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Dhandoraa Trailer Talk: తెలంగాణ గ్రామీణ జీవితాన్ని ప్రతిబింబించే ‘దండోరా’.. ట్రైలర్ కు సూపర్ రెస్పాన్స్..

Dhandoraa Trailer Talk Review: ల‌వ్‌, ఎమోష‌న్, డ్రామా వంటి క‌మ‌ర్షియ‌ల్ ఎలిమెంట్స్‌తో పాటు చ‌క్క‌టి సోష‌ల్ మెసేజ్‌తో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘దండోరా’. ఇప్పటికే టీజర్ తో ఈ సినిమాపై భారీగా పెరిగాయి. తాజాగా ఈ సినిమా ట్రైలర్ ను విడుదల చేస్తే సోషల్ మీడియాలో మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. 

తెలుగులో వచ్చిన డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్  చిత్రం కలర్ ఫొటో, బ్లాక్‌బ‌స్ట‌ర్ మూవీ ‘బెదురులంక 2012’ చిత్రాల‌ను నిర్మించి అందరి నజర్ లో పడిన పడ్డ నిర్మా రవీంద్ర బెనర్జీ ముప్పానేని. ఈయన  లౌక్య ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్స్ పతాకంపై ‘దండోరా’ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు.  ఈ చిత్రంలో ముఖ్యపాత్రల్లో శివాజీ, న‌వ‌దీప్‌, నందు, ర‌వికృష్ణ‌, మ‌నికా చిక్కాల‌, మౌనికా రెడ్డి, బిందు మాధ‌వి, రాధ్య‌, అదితి భావ‌రాజు త‌దిత‌రులు యాక్ట్ చేశారు. మురళీకాంత్ డైరెక్ట్ చేశారు. తాజాగా ఈ సినిమా ట్రైలర్ ను విడుదల చేస్తే సోషల్ మీడియాలో దూసుకుపోతుంది. ఈ చిత్రాన్నిడిసెంబర్ 25న భారీ ఎత్తున విడుదల చేస్తున్నారు.  

డిఫరెంట్ ప్ర‌మోష‌న‌ల్ స్ట్రాటజీతో ‘దండోరా’ సినిమాపై భారీ అంచ‌నాలు ఏర్ప‌డ్డాయి. మూవీ రిలీజ్‌కు ముందే థియేట్రికల్..నాన్ థియేట్రికల్  బిజినెస్‌ను పూర్తి చేసుకొని టేబుల్ ప్రాఫిట్స్ లోకి వచ్చేసింది. ఈ చిత్రాన్ని నైజాంలో మైత్రీ మూవీస్ సంస్థ రిలీజ్ చేస్తున్నారు.  ఆంధ్ర‌, సీడెడ్, క‌ర్ణాట‌క ఏరియాల్లో ప్రైమ్ షో  విడుదల చేస్తోంది.  ఓవ‌ర్సీస్‌లో 200కు పైగా థియేట‌ర్స్‌లో సినిమాను అథ‌ర్వ‌ణ భ‌ద్ర‌కాళి పిక్చ‌ర్స్ విడుదల చేయబోతుంది. ఓవర్సీస్‌లో అయితే డిసెంబ‌ర్ 23నే ప్రీమియ‌ర్స్ ప‌డబోతున్నాయి. 

మంచి ఎక్స్ పెక్టేషన్స్ తో  క్రిస్మ‌స్ సంద‌ర్బంగా విడుద‌ల‌వుతోన్న ‘దండోరా’ సినిమా నుంచి శుక్ర‌వారం రోజున మేక‌ర్స్ ట్రైల‌ర్‌ను  రిలీజ్ చేశారు. సాంకేతికంగా మ‌నిషి రోజు రోజుకీ ఎంతో ఎదుగుతున్నాడు. మారుమూల ప్రాంతాల్లోని ప్ర‌జ‌లు మంచి చ‌దువులు చ‌దువుకుని ఊరు కానీ ఊరు దేశం కానీ దేశాలకు వెళుతున్నారు.  ఇంత డెవ‌ల‌ప్‌మెంట్ అవుతున్నా.. స‌మాజాన్ని ప‌ట్టి పీడుస్తోన్న అంత‌ర్గ‌త స‌మ‌స్యల్లో ప్ర‌ధాన‌మైనది కులం. అలాంటి ఓ సెన్సిటివ్ విష‌యాన్ని క‌మ‌ర్షియ‌ల్ పంథాలో కాస్త కామెడీ ఆవిష్క‌రించే ప్రయత్నం చేశాడు డైరెక్ట‌ర్ ముర‌ళీకాంత్‌. ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు విడుద‌లైన సాంగ్స్‌, టీజ‌ర్ సినిమాపై అంచ‌నాల‌ను పెంచేశాయి. 

తాజాగా విడుద‌లైన ‘దండోరా’ ట్రైల‌ర్‌ను మ‌రింత పెంచాయి. ట్రైల‌ర్‌ను గ‌మ‌నిస్తే.. ఊరి బ‌య‌ట‌ కొంత మంది శ‌వాన్ని మోసుకెళ్తుంటారు. ఇంత దూరం శ‌వాన్ని ఎందుకు మోసుకు రావాల‌ని వారితో పాటు వచ్చే చిన్న పిల్లాడు ఓ సందేహాన్ని వెలిబుచ్చతాడు.  దానికి వాళ్లు..‘మ‌న చావు పుట్ట‌కుల‌న్నీ ఆ ఊరి బ‌య‌ట రాసిండ్రా ఆ దేవుడు.. అనే డైలాగ్ ఆసక్తి రేకిస్తోంది.  

‘విష్ణుగాడొచ్చి కాళ్లు పట్టుకున్నా ప‌ని కాద‌ని స‌ర్పంచ్ సాబ్ చెబుతున్నాడా అని నందుతో ముర‌ళీధ‌ర్ పాత్ర చెప్ప‌గానే.. నువ్వు ఉన్నోడివి ఉండ‌కుండా ఆ సర్పంచ్‌గానికి ఎందుకు చెప్పినావ్‌..వాడేమ‌న్నా పెద్ద లాడ్డా’ అని నందు చెప్పే డైలాగ్ ఆకట్టుకునేలా ఉంది. 

‘ఒటేసినావ్‌రా అని’ న‌వ‌దీప్ త‌న ప‌క్క నుంచే వాడిని అడిగితే ‘ఎంత పెద్ద మాటన్నావ్ స‌ర్పంచ్ నీ గుర్తుకే గుద్దినా’ అని వాడంటాడు. దానికి  ‘ఓటుకి గుద్దినావో.. క్వార్ట‌ర్ గుద్ది ఇంట్లో పండినావో ఎవ‌డు చూసిండ‌వ‌య్యా’ అని న‌వ‌దీప్ రియాక్ట్ అవుతాడు. 
బిందుమాధ‌వి నాగార్జున ఫొటోని ముద్దు పెట్టుకుంటూ ‘ఎట్లున్నాం మేమిద్ద‌రం’ అంటూ శివాజీని అడ‌గ‌టం అతనేమో కోపంగా చూడ‌టం ట్రైలర్ తో సినిమాపై అంచనాలను పెంచేశాయి. ముఖ్యంగా గ్రామాల్లో నేటికి బలంగా పాతుకుపోయిన కులాల గురించి ఈ సినిమాలో చర్చించారు. ఈ చిత్రంలో శివాజీ మరోసారి తన నట విశ్వరూపం చూపించాడు. ఓ సీన్ లో  శివాజీ సీరియస్‌గా ఒక‌ర్ని కాలితో త‌న్ని.. ‘భ‌య‌ప‌డ్డావా.. ప‌డాలి’ అంటూ వార్నింగ్ ఇవ్వ‌టం సినిమాలోని ఇంటెన్సిటీని చూపిస్తోంది.  

‘చావు నుంచైనా త‌ప్పించుకోవ‌చ్చు కానీ.. కులం నుంచి త‌ప్పించుకోలేం రా’ అని మురళీధర్ పాత్ర నందుతో చెప్పటం..‘మన బతుకులు మారాలంటే మనకు కావాల్సిందొక్కటి.. చదువు..చదువు..’ అంటూ దేవీప్రసాద్ పాత్ర స్టేజ్ పై చెప్పటం..ట్రైలర్ చివరలో నవదీప్ ‘కొట్రా డప్పు..’ అంటూ మాస్ స్టెప్స్ వేయటం.. అక్కడ వచ్చే టైటిల్ ట్రాక్ ఆకట్టుకునేలా ఉన్నాయి. ఇలాంటి డైలాగ్స్ వింటూ ట్రైలర్ చూస్తుంటే   సినిమాను ఎలాంటి లోతుగా  తెర‌కెక్కించార‌నేది చెప్పేశారు మేక‌ర్స్‌. ఊర్లో అట్ట‌డుగు వ‌ర్గాల నుంచి వ‌చ్చిన న‌వ‌దీప్ ప్రెసిడెంట్‌గా ఎన్నిక‌వుతాడు. అక్క‌డి నుంచి ఊర్లో వ‌చ్చే స‌మ‌స్య‌లు, కుల పెద్ద‌ల‌కు, అత‌ని వ‌చ్చే ఘ‌ర్ష‌ణ‌లు ఎలా ఉంటాయ‌నే విష‌యాల‌ను సీన్స్ రూపంలో చూపించారు. 

శివాజీ పాత్ర‌, బిందు మాధ‌వి పాత్ర మ‌ధ్య ప్రేమ‌, ఎమోష‌న‌ల్ స‌న్నివేశాల‌ను హృద్యంగా తెరపై  చూపించారు. అలాగే శివాజీ రోల్‌లోని సీరియ‌స్ కోణాన్ని కూడా ఆవిష్క‌రించారు. నందు పాత్ర‌తో పాటు ర‌వికృష్ణ‌, మ‌ణిక పాత్ర‌ల మ‌ధ్య లవ్ సీన్స్..ఇంట్రెస్టింగ్‌గా ఉన్నాయి. ఇలాంటి కుల వ్య‌వ‌స్థ మీద ఆ గ్రామంలో ఎవ‌రు దండోరా వేశారు.. చివ‌ర‌కు ఏం జ‌రిగిందనేదనేది తెలియాలంటే ఈ నెల 25న విడుదల కాబోతున్న దండోరా మూవీ చూడాల్సిందే. 

