  • Idli Kottu OTT Streaming: ప్రముఖ ఓటీటీలోకి ధనుశ్ ‘ఇడ్లీ కొట్టు’ మూవీ స్ట్రీమింగ్.. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వచ్చిన వసూళ్లు ఇవే..

Idli Kottu OTT Streaming: ఈ యేడాది ఇద్దరు హీరోలు ధనుశ్, రిషబ్ శెట్టి ఇద్దరు హీరోలుగా నటిస్తూ డైరెక్ట్ చేసిన చిత్రాలతో దసరా బాక్సాఫీస్ బరిలో దిగారు. ఇందులో రిషబ్ శెట్టి బ్లాక్ బస్టర్ తో ఇండస్ట్రీ రికార్డులు తిరగరాసాడు. మరోవైపు ధనుశ్ మంచి కంటెంట్ తో పలకరించాడు. ఈ సినిమా ఓ మోస్తరుగా మెప్పించింది. ఇప్పటికే థియేట్రికల్ రన్ ముగిసిన  ఈ సినిమా ప్రముఖ ఓటీటీలోకి స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చేసింది. 

Oct 30, 2025, 02:16 PM IST

Idli Kottu OTT Streaming:  ధనుశ్ మంచి నటుడే కాదు..అతనిలో మంచి దర్శకుడున్నాడు. తాజాగా ఈ యేడాది విజయ దశమికి ‘ఇడ్లీ కడాయి’ మూవీతో ఆడియన్స్ ముందుకొచ్చాడు. ఈ సినిమా తెలుగులో ‘ఇడ్లీ కొట్టు’ పేరుతో విడుదలైంది. మంచి టాక్ సొంతం చేసుకున్న ఈ సినిమాకు పోటీలో ‘కాంతార ఏ లెజెండ్ ఛాప్టర్ 1’ సినిమా పోటీగా విడుదలైంది. ఆ సినిమా ఊపు మీదా .. ‘ఇడ్లీ కొట్టు’ అనే ఓ సినిమా విడుదలైందనే సంగతి ప్రేక్షకులు మరిచిపోయారు. ‘ఇడ్లీ కొట్టు’ సినిమాకు తెలుగులో కనీస ఓపెనింగ్స్ కూడా రాలేదు. కానీ తమిళనాడులో మాత్రం యావరేజ్ గా నిలిచింది. మంచి ఎమోషనల్ ఫ్యామిలీ డ్రామాగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ఓ వర్గం ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. ముఖ్యంగా ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ లో పనిచేసే హీరో.. తండ్రి ఊరులో నిర్వహిస్తున్న ‘ఇడ్లీ కొట్టు’ కోసం కోట్లు సంపాదించే ఉద్యోగాన్ని ఒదిలి రావడం.. అంతేకాదు తన చిన్న ‘ఇడ్లీ కొట్టు’తో ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ యజమానికి గట్టి పోటి ఇవ్వడం వంటివి ఆకట్టుకునేలా ఉన్నా.. ఇలాంటి సినిమాలు గతంలో చాలా వచ్చాయనే కామెంట్స్ వినిపించాయి. ఏది ఏమైనా ధనుశ్ చేసిన ఈ ప్రయోగాన్ని మెచ్చుకోవాల్సిందే. 

తెలుగులో సోదిలో లేకుండా పోయిన ఈ సినిమా ఇక్కడ మొత్తంగా రూ. 1.7 కోట్ల షేర్ (రూ. 3.6 కోట్ల గ్రాస్ ) వసూళ్లనే రాబట్టినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెప్పాయి. తెలుగులో రూ. 4 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ కు గాను .. 2.34 కోట్ల నష్టాలను తెచ్చుకుంది.  ఈ సినిమా తమిళంతో పాటు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 45 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ఓవరాల్ గా తమిళం ఇతర భాషల్లో కలిపి ఈ సినిమా రూ. 36 కోట్ల షేర్ (రూ. 73 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లను రాబట్టింది. మొత్తంగా రూ. 9 కోట్ల లాస్ తో బిలో యావరేజ్ గా నిలిచింది. మొత్తంగా టోటల్ బిజినెస్ లో ఈ సినిమా 80 శాతం రివకరీ చేయడం విశేషం. 

ఓవరాల్ గా ‘కాంతార ఏ లెజెండ్ ఛాప్టర్ 1’బరిలో ఉండటం ఈ సినిమాకు పెద్ద మైనస్ గా మారింది. థియేట్రికల్ గా బిలో యావరేజ్ గా నిలిచిన ఈ సినిమా ఈ రోజు అర్ధరాత్రి 12 గంటల నుంచి నెట్ ఫ్లిక్స్ లో తమిళం, తెలుగు, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ కు రానుంది. మరి థియేట్రికల్ గా బిలో యావరేజ్ గా నిలిచిన ఈ సినిమా ఓటీటీ వేదికగా ఎలాంటి ఫలితాన్ని అందుకుంటుందో చూడాలి. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

