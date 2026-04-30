Kara Movie Review:‘కర’ మూవీ రివ్యూ.. ధనుశ్ మూవీ ఎలా ఉందంటే..!

ధనుష్, మమితా బైజు జంటగా కుష్మిత గణేష్ సమర్పణలో డా. ఐషరి కె. గణేష్ భారీ ఎత్తున నిర్మించిన చిత్రం ‘కర’. విఘ్నేశ్ రాజా డైరెక్ట్ చేశారు. తమిళంతో పాటు తెలుగులో ఈ సినిమా విడుదలైంది. తెలుగులో ఈ చిత్రాన్ని విఘ్నేశ్వర ఎంటర్టైన్మెంట్స్, ఆర్ స్టార్ లాజిస్టిక్స్ విడుదల చేశారు. ఈ రోజు విడుదలైన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేసిందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.
కథ విషయానికొస్తే..
కర అలియాస్ కరస్వామి (ధనుశ్) ఓ దొంగ. ఓ సారి తన స్నేహితుడితో కలిసి దొంగతనం చేస్తూ గ్రామ ప్రజలకు దొరికిపోతాడు. ఆ తర్వాత అతన్ని పోలీసులకు అప్పగిస్తారు. ఆ తర్వాత ఈ కేస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కోసం డీఎస్పీ భరతన్ (సూరజ్ వెంజరమూడు) రంగంలోకి దిగుతాడు. ఇక కర పోలీస్ స్టేషన్ లో డీఎస్పీని కొట్టి పారిపోతాడు. ఆ తర్వాత ఓ హోటల్ లో తన భార్య (మమితా బైజు)తో కలిసి పనిచేస్తుంటాడు. ఆ తర్వాత సొంతంగా ఓ హోటల్ పెట్టుకుందామని బ్యాంక్ వాళ్ల దగ్గరకి వెళతారు. ఏదైనా విలువైన వస్తువు తాకట్టు పెడితేనే లోన్ ఇస్తానంటారు. ఈ క్రమంలో తన ఊర్లో ఉన్న పొలం కాగితాలు పెట్టి బ్యాంక్ లోన్ తీసుకుందామనుకుంటాడు. ఆ తర్వాత ఊరికి వెళ్లిన తర్వాత తన నాన్న కందసామి (కే.యస్.రవికుమార్) ట్రాక్టర్ కొనడం కోసం బ్యాంక్ లోన్ తీసుకుంటాడు. అందుకు తన పొలం కాగితాలు బ్యాంకుకు తనఖా పెడతాడు. అంతేకాదు ఊర్లో వాళ్లందరు కూడా కందసామి మాటతో బ్యాంకు దగ్గర లోన్ కోసం పొలం కాగితాలు పెట్టి అప్పు తీసుకుంటారు. ఇక వరుసగా కరువు కాటాకాలతో ఊరి ప్రజలు బ్యాంక్ లోన్ కట్టలేకపోతారు. దీంతో బ్యాంక్ వాళ్లు ఊరి వాళ్లకు సంబంధించిన పొలాలను జప్తు చేయడానికి వస్తారు. ఈ క్రమంలో కర వాళ్ల నాన్న కందసామి చనిపోతాడు. తండ్రి శవాన్ని ఊర్లో ఉన్న పొలంలో పాతి పెట్టకుండా బ్యాంకు వాళ్లు అడ్డుకుంటారు. ఈ క్రమంలో కర ఏం చేశాడు. దొంగతనాలు చేసుకుంటూ బతికే కర తన తండ్రి అప్పు తీర్చడం కోసం మళ్లీ దొంగగా మారాడా..? ఈ క్రమంలో అతన్ని పట్టుకోవడానికి డీఎస్పీ ఎలాంటి ప్రయత్నాలు చేశాడు. చివరకు తన తండ్రిని పొలంలో అంతిమ సంస్కారాలు చేశాడా..ఈ క్రమంలో ఏం జరిగిందనేదే ఈ సినిమా స్టోరీ.మరోవైపు బ్యాంకింగ్ మోసాలతో రైతులు ఎలా మోసపోతున్నారు. చివరకు ఏం జరిగిందనేదే ‘కర’ మూవీ స్టోరీ.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
దర్శకుడు విఘ్నేష్ రాజా ఈ సినిమాను 1990 తమిళనాడు, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ సరిహద్దుల్లోని తిరువెంబుర్ గ్రామ నేపథ్యంలో తెరకెక్కించాడు. మొత్తంగా ఈ సినిమాలో జెంటిల్మెన్, సర్కారు వారి పాట, కిక్ సినిమాల తాలుకు ఛాయలు కనిపిస్తాయి. ముఖ్యంగా బ్యాంక్ వాళ్లు రైతులను అర చేతిలో వైకుంఠం చూపించి మాయ మాటలు చెప్పి ఎలా లోన్ అంటగడుతున్నారనే విషయాన్ని చూపెట్టారు. చాలా మంది రైతులు అవసరం లేకపోయిన చాలా మంది బ్యాంక్ లోన్ తీసుకొని అవి తీర్చలేక ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న సందర్భాలున్నాయి. ఈ క్రమంలో అప్పు తీర్చలేని వాళ్ల పొలాలను బ్యాంకు వాళ్లు జప్తు చేయడం అనే కాన్సెప్ట్ బాగానే ఉంది. కొన్ని సీన్స్ లో దర్శకుడు కన్నీళ్లు పెట్టించాడు. ముఖ్యంగా గ్రామీణ నేపథ్యంలో హీరో ఉండే ఇళ్లు, అక్కడ పొలాలు, రైతుల అలవాట్లను చాలా చక్కగా తెరపై ప్రెజెంట్ చేశాడు. ముఖ్యంగా హీరో తండ్రి చనిపోవడం.. వాళ్ల పొలంలో పాతిపెట్టకుండా బ్యాంక్ వాళ్లు అడ్డుకోవడం .. ఈక్రమంలో దొంగ అయిన హీరో బ్యాంక్ లకు కన్నాలు వేయడం.. ఈ క్రమంలో బ్యాంక్ మేనేజర్ .. కరనే దొంగతనం చేశాడని తెలుసుకొని తాను చెప్పినట్టు దొంగతనాలు చేయమని చెప్పడం .. అందుకు కర ససేమిరా అనడం. మరోవైపు బ్యాంక్ దొంగతనాలు చేస్తోన్న కరను పట్టుకోవడానికి డీఎస్పీ ప్రయత్నం చేయడం వరకు అంతా బాగానే ఉంది. 1990 ఇప్పట్లా అంతగా సీసీ కెమెరాలు లేవు.
ఈ సందర్భంగా హీరో బ్యాంక్ దొంగతనాలు ఎలా చేసాడనే ఎపిసోడ్స్ మాస్ ఆడియన్స్ ను ఎంగేజ్ చేసేలా తెరపై ప్రెజెంట్ చేశాడు. హీరో ఎందుకు దొంగతనాలు చేయాల్సి వచ్చిందనే అంశాన్ని కన్విన్సింగ్ చెప్పడంలో సక్సెస్ అయ్యాడు. ప్రేక్షకులను కనెక్ట్ అయ్యేలా చేయడంలో సక్సెస్ అయ్యాడు. తన తండ్రి పొలాన్నే కాదు. గ్రామంలో ఉన్న రైతులందరి పొలాలను విడిపించడానికి బ్యాంక్ లను దోపిడి చేసి చివరకు బ్యాంక్ లోన్ హీరో తీర్చడం అనేవి సినిమాటిక్ గా ఓకే అనిపించినా.. లాజిక్ కు అందవు. సర్కారు వారి పాట సినిమాలో బ్యాంకింగ్ మోసాలను మంచిగా చూపెట్టడంలో దర్శకుడు సక్సెస్ అయ్యారు. ఓ రకంగా ఈ సినిమా చూస్తే బ్యాంక్ వాళ్లపై కసి పెరిగేలా చేయడంలో సక్సెస్ అయ్యాడు. ఈ బ్యాంకింగ్ అంశాలు.. కామన్ ఆడియన్స్ కనెక్ట్ అయ్యేలా చేయడంలో దర్శకుడు సక్సెస్ అయ్యాడు. ఫస్ట్ హాఫ్ స్పీడ్ గా సాగిన సినిమా ఇంటర్వెల్ తర్వాత కాస్త స్లో అనిపిస్తుంది. క్లైమాక్స్ అనుకున్నట్టే ప్రేక్షకులకు కనెక్ట్ అవుతుంది. దర్శకుడు 1990ల నాటి గ్రామీణ వాతావరణం, దూరదర్శన్ లో వచ్చే న్యూస్ వంటివి చూపించి ఆ తరం ప్రేక్షకులను కనెక్ట్ చేయడంలో సక్సెస్ అయ్యాడు. సినిమాటోగ్రఫీ బాగుంది. సెకండాఫ్ ఇంకాస్త ట్రిమ్ చేసుంటే ఫలితం ఇంకాస్త మెరుగ్గా ఉండేది. నిర్మాణ విలువులు బాగున్నాయి.
నటీనటుల విషయానికొస్తే..
ధనుశ్ ఎంత గొప్ప నటుడుతో కొత్తగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఈ సినిమాలో తన పాత్రలో నటించడం అనే కంటే ఈ పాత్రలో పరకాయ ప్రవేశం చేశాడు.మరోసారి నేషనల్ అవార్డు వచ్చినా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన పనిలేదు. ప్రేమలు సినిమాలో హీరోయిన్ గా నటించిన మమితా బైజు తన నాచురల్ గా నటించింది. హీరో తండ్రి పాత్రలో నటించిన కే.యస్. రవికుమార్ ఓ పేదరైతు పాత్రలో ఒదిగిపోయాడు. రైతు పాత్రలో నాచురల్ గా నటించాడు. కన్నింగ్ బ్యాంక్ మేనేజర్ పాత్రలో జయరామ్ తన పాత్రలో ఒదిగిపోయాడు. ఒక డీఎస్పీ పాత్రలో నటించిన సూరజ్ వెంజరమూడు కూడా తన పాత్రలో జీవించాడు. ఓ క్రిమినల్ ను పట్టుకోవాలనే కసి అతనిలో కనిపించింది. ఇక హీరో మేనమామ పాత్రలో నటించిన కరుణాస్ కూడా ఆ పాత్రలో జీవించాడు.మిగిలిన పాత్రల్లో నటించిన నటీనటులు అందరు మెప్పించారు.
పంచ్ లైన్.. ‘కర’.. ఆలోచింప చేసే సామాన్య రైతు కన్నీట గాథ
రేటింగ్: 3/5
