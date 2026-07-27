/Dhanush Political Entry: రాజకీయాల్లోకి మరో స్టార్ హీరో ఎంట్రీ! మరో కథానాయకుడు పొలిటికల్ పార్టీకి రంగం సిద్ధం?

Dhanush Political Entry Video: కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో, జాతీయ అవార్డు గ్రహీత ధనుష్ తాజాగా చేసిన వ్యాఖ్యలు తమిళ రాజకీయాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి. కేవలం సినిమాలకే పరిమితం కాకుండా సామాజిక సేవలో చురుగ్గా పాల్గొనాలని ఆయన తన అభిమాన సంఘాలకు ఇచ్చిన పిలుపు.. ఆయన రాజకీయ ప్రవేశంపై ఊహాగానాలకు బలాన్ని చేకూరుస్తోంది. అందుకు సంబంధించిన ఓ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
అభిమానులకు ధనుష్ సూచనలు ఇవే..
అభిమానుల ఐక్యతకు గొప్ప శక్తి ఉంటుందని, దానిని కేవలం సినిమా వేడుకలకే పరిమితం చేయకూడదని ధనుష్ స్పష్టం చేశారు. ఈ క్రమంలో ఆయన కొన్ని కీలక సూచనలు చేశారు. తనను కలవడం కోసం లేదా ఆడియో ఫంక్షన్లలో హడావిడి చేయడం కోసం మాత్రమే అభిమానుల బలాన్ని ఉపయోగించొద్దని, ప్రజలకు ఉపయోగపడే సేవా కార్యక్రమాలను ముమ్మరం చేయాలని సూచించారు.
పేద కుటుంబాలకు చేతనైనంత సహాయం అందించాలని, సమాజ హితం కోసం తమతో పాటు మరింత మందిని ప్రోత్సహించేలా అడుగులు వేయాలని కోరారు.
Looks like we can expect Dhanush launching his new party sooner than expected.
Vijay had been doing many welfare activities for years through his Vijay Makkal Iyakkam before officially launching TVK in 2024. One of the big events that confirmed his entry sooner was the 2023… https://t.co/XDZOvVg3pa pic.twitter.com/rQkcdRFCn6
— Raghu Rajaram (@RaghuTweetbook) July 26, 2026
విజయ్ బాటలోనే పయనిస్తున్నారా?
ధనుష్ చేసిన ఈ తాజా వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్గా మారడంతో పాటు, త్వరలోనే ఆయన కొత్త రాజకీయ పార్టీని ప్రకటించే అవకాశం ఉందనే ప్రచారం ఊపందుకుంది. ముఖ్యమంత్రి విజయ్ కూడా తన పార్టీ 'టీవీకే' (TVK) స్థాపించడానికి ముందు సరిగ్గా ఇలాంటి సామాజిక కార్యక్రమాల ద్వారానే ప్రజల్లోకి వెళ్లారు. ఇప్పుడు ధనుష్ కూడా అదే మార్గాన్ని ఎంచుకున్నారనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
తమిళనాడు రాజకీయాలకు, సినిమా రంగానికి విడదీయరాని బంధం ఉంది. ఎంజీఆర్, కరుణానిధి, జయలలిత నుంచి నేటి విజయ్ వరకు ఎందరో సినీ ప్రముఖులు రాజకీయాల్లో తిరుగులేని ముద్ర వేశారు. ఇదే స్ఫూర్తితో ధనుష్ కూడా వ్యూహాత్మకంగా అడుగులు వేస్తున్నట్లు విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
'రాయన్' అవార్డు వివాదంపై నిజాయితీగా స్పందన
తన స్వీయ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'రాయన్' చిత్రానికి జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డు రావడంపై వస్తున్న విమర్శలపైనా ధనుష్ ఎంతో హుందాగా స్పందించారు. "ఈ అవార్డు పొందడానికి రాయన్ కంటే మెరుగైన సినిమాలు ఎన్నో ఉన్నాయంటూ వస్తున్న విమర్శలను నేను స్వాగతిస్తున్నాను. అందులో వాస్తవం ఉందని నేను అంగీకరిస్తున్నాను. 2024లో నిజంగానే రాయన్ కన్నా అద్భుతమైన సినిమాలు విడుదలయ్యాయి" అని పేర్కొంటూ తనపై వచ్చిన ట్రోల్స్కు చెక్ పెట్టారు.
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