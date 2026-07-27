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Dhanush Political Entry: రాజకీయాల్లోకి మరో స్టార్ హీరో ఎంట్రీ! మరో కథానాయకుడు పొలిటికల్ పార్టీకి రంగం సిద్ధం?

Dhanush Political Entry Video: తమిళనాట హీరో ధనుష్ రాజకీయ అరంగేట్రం చేయబోతున్నారనే వార్తలు ఇప్పుడు చర్చ జరుగుతున్న నేపథ్యంలో తాజాగా మరో వీడియో నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది. తాజాగా అభిమానులతో జరిగిన సమావేశంలో ఆయన ఉద్వోగభరితమైన స్పీచ్.. రాజకీయాల్లోకి రాబోతున్నారనే సూచనను కనిపిస్తున్నాయని ఫ్యాన్స్ అంటున్నారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 27, 2026, 08:52 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 08:52 AM IST
Dhanush Political Entry: రాజకీయాల్లోకి మరో స్టార్ హీరో ఎంట్రీ! మరో కథానాయకుడు పొలిటికల్ పార్టీకి రంగం సిద్ధం?
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Dhanush Political Entry: రాజకీయాల్లోకి మరో స్టార్ హీరో ఎంట్రీ! మరో కథానాయకుడు పొలిటికల్ పార్టీకి రంగం సిద్ధం?
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