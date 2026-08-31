VV Vinayak Good Words About Dharmasthala Niyojakavargam: ‘ధర్మస్థల నియోజకవర్గం’ పేరుతోనే ఈ సినిమా పై వైబ్స్ క్రియేట్ అయ్యాయి. ఈ సినిమాపై వి.వి. వినాయక్ మాట్లాడుతూ.. చంద్రబోస్ కాల్ చేసి ఈ సినిమా గురించి చెప్పారు. డ్రగ్స్ కు వ్యతిరేకంగా డైరెక్టర్ జై జ్ఞాన ప్రభ మంచి సినిమా చేశాడంటూ చెప్పుకొచ్చారు. కథ బాగా నచ్చి ఈ సినిమాకు ఒక్క రూపాయి తీసుకోకుండా సంతోషంగా అన్ని పాటలు రాసినట్లు చంద్రబోస్ నాతో చెప్పారు. ఈ సినిమా గొప్ప సినిమా అవుతుందనే నమ్మకాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఆయన అంతగా చెప్పిన తర్వాత నాకు కూడా ఇది గొప్ప సినిమా అవుతుందని అనిపించి ఈ సినిమా ప్రమోషన్లో భాగంగా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్కు వచ్చాను. ఈ చిత్రం ఘన విజయం సాధించి డైరెక్టర్, ప్రొడ్యూసర్, హీరో అందరికీ మంచి పేరు తీసుకురావాలని ఆకాంక్షాంచారు. నా మొదటి సినిమా ఆదిలో ఫస్ట్ పాట రాసింది చంద్రబోస్. డైరెక్టర్ జ్ఞాన ప్రభ మొదటి సినిమాకు కూడా చంద్రబోస్ లిరిక్స్ రాశారు. ఈ సినిమా కూడా ఆది అంత ఘన విజయం సాధించాలని కోరారు.
'రంగస్ధలం' తర్వాత అంత గొప్ప సాహిత్యం ‘ధర్మస్థల నియోజకవర్గం’లో ఉంది.. చంద్రబోస్..
పాటల రచయతగా నాకు పూర్తి సంతృప్తి ఇచ్చిన చిత్రం ‘ధర్మస్థలం నియోజకవర్గం’. ‘రంగస్థలం’ తర్వాత అంత హ్యాపీగా ఈ చిత్రానికే పాటలు రాశాను. అద్భుతమైన అర్థవంతమైన సాహిత్యాన్ని అందించే సందర్భాలు ఈ సినిమాలో ఉన్నాయి. అలాంటి సందర్భాలను దర్శకుడు జ్ఞానప్రభ క్రియేట్ చేశారని చెప్పుకొచ్చారు.
నటుడు రాజీవ్ కనకాల మాట్లాడుతూ - ప్రొడ్యూసర్ భాస్కర్ నాగ సినిమాకు మేనేజర్గా వర్క్ చేశారు అప్పటి నుంచి నాకు పరిచయం ఉంది. ఆ పరిచయంతో ఆయన నిర్మాతగా చేస్తున్న సినిమాలో నాకు మంచి క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు. కొత్త దర్శకులు కథ బాగా చెప్పినా అది రూపొందించడంలో ఎక్కడో మిస్టేక్స్ చేస్తుంటారు. కానీ జ్ఞాన ప్రభ మంచి కథను అంతే బాగా తెరకెక్కించారు. ఈ రోజు యువత తప్పక చూడాల్సిన సినిమా.
నటి కస్తూరి మాట్లాడుతూ - అన్నమయ్య లాంటి ఎన్నో తెలుగు చిత్రాలతో నన్ను ప్రేక్షకులు గుర్తుపెట్టుకున్నారు. గృహలక్ష్మి సీరియల్ నన్ను ప్రతి తెలుగింటికి చేరువ చేసింది. మరోవైపు తమిళంలో కామెడీ రోల్స్ చేస్తున్నా. ఇలాంటి ఈ సినిమాలో నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ ఇచ్చి నన్ను సర్ ప్రైజ్ చేశారు డైరెక్టర్ జ్ఞాన ప్రభ. కొత్త డైరెక్టర్గా తమ ఫస్ట్ మూవీగా లవ్, రొమాంటిక్ మూవీస్ చేస్తుంటారు. కానీ సమాజానికి మంచిని చెప్పే ఇలాంటి గొప్ప సినిమా చేసిన మా డైరెక్టర్ ను అభినందిస్తున్నా. అలాగే ఆయనను ఎంకరేజ్ చేసిన మా ప్రొడ్యూసర్ భాస్కర్ ను ప్రశంసిస్తున్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు.
ప్రొడ్యూసర్ మేరుం భాస్కర్ మాట్లాడుతూ - మా సినిమా సెప్టెంబర్ 4న పీవీఆర్, ఐనాక్స్ ద్వారా విడుదల చేస్తున్నాము. మా టీమ్ అంతా సినిమాకు చాలా సపోర్ట్ చేశారు. నేను ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్న సినిమాకు జ్ఞాన ప్రభ లాంటి క్లారిటీ ఉన్న దర్శకుడు దొరకడం హ్యాపీగా ఉంది. మా సినిమా అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకుల్ని ఆకట్టుకుంటుందనే ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
డైరెక్టర్ జై జ్ఞాన ప్రభ తోట మాట్లాడుతూ - కథ విన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా కంప్లీట్ సపోర్ట్ ఇచ్చిన మా ప్రొడ్యూసర్ భాస్కర్ కి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. నా టీమ్ లోని టెక్నీషియన్స్ , ఆర్టిస్టులు ప్రతి ఒక్కరూ నాకు మోరల్ సపోర్ట్ గా నిలిచారు. వారి వల్లే ఇలాంటి మంచి సినిమా చేయగలిగాను. సెప్టెంబర్ 4న థియేటర్స్ లో సినిమా చూసి ఆదరించాలని కోరుకుంటున్నట్టు తెలిపారు.
ఈ కార్యక్రమంలో నటులు రాజా రవీంద్ర, సత్య ప్రకాష్, సాయి కుమార్, హీరో నటరాజ్ సహా ఇతర నటీనటులు సాంకేతిక నిపుణులు మాట్లాడి ఈ సినిమా విజయం సాధించాలని ఆకాంక్షించారు.
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