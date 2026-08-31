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డ్రగ్స్‌కు వ్యతిరేకంగా ‘ధర్మస్థల నియోజకవర్గం’.. సినిమాపై దర్శకుడు వివి వినాయక్ ప్రశంసలు..

Dharmasthala Niyojakavargam:  మూవింగ్ డ్రీమ్స్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ పతాకంపై సుమన్, సాయికుమార్, నటరాజ్, రాయంచ కొక్కుర వరుణ్ సందేశ్, వితికా షేరు లీడ్ రోల్లో యాక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘ధర్మస్థల నియోజకవర్గం’. జై జ్ఞాన ప్రభ తోట దర్శకత్వం వహించారు.  మేరుం భాస్కర్ నిర్మిస్తోన్న ఈ పొలిటికల్ ఎంటర్‌టైనర్ చిత్రం  వచ్చే నెల  4న వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్‌గా  థియేట్రికల్‌గా రాబోతోంది. స్టార్ డైరెక్టర్ వి. వి. వినాయక్ ముఖ్య అతిథిగా హైదరాబాద్ లో ఈ చిత్ర ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ఘనంగా నిర్వహించారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 31, 2026, 09:19 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 02:25 PM IST
డ్రగ్స్‌కు వ్యతిరేకంగా ‘ధర్మస్థల నియోజకవర్గం’.. సినిమాపై దర్శకుడు వివి వినాయక్ ప్రశంసలు..
Image Credit: Dharmasthala Niyojakavargam (Movie Pic/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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