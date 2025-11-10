English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Dharmendra Health: లెజెండరీ హీరో ధర్మేంద్ర ఆరోగ్యంపై రూమర్స్.. తప్పుడు వార్తలంటూ ఖండించిన నటుడి టీమ్

Veteran Actor Dharmendra: హిందీ సినిమా హీ-మ్యాన్‌, లెజెండరీ నటుడు, షోలే స్టార్ ధర్మేంద్ర ఆసుపత్రిలో వెంటిలేటర్‌పై చికిత్స పొందుతున్నారంటూ వచ్చిన వార్తలపై.. ఆయన టీమ్ స్పందించింది. ఇవన్నీ పూర్తిగా ఫేక్ వార్తలు అని కొట్టిపారేసింది. ధర్మేంద్ర ఆరోగ్యం బాగానే ఉందని.. అభిమానులు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని టీమ్‌ విజ్ఞప్తి చేసింది.

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Nov 10, 2025, 06:48 PM IST

Veteran Actor Dharmendra Health Condition Rumours: 89 ఏళ్ల ధర్మేంద్ర గతవారం శ్వాస సమస్యల కారణంగా.. అక్టోబర్ 31న ముంబైలోని బ్రీచ్ క్యాండీ ఆస్పత్రికి వెళ్లారు. ఆ తర్వాత మరొకసారి ఆసుపత్రికి వెళ్లినప్పటికీ.. వెంటిలేటర్‌పై చికిత్స పొందడం అసత్యం అని టీమ్‌ వెల్లడించింది. వయసు సంబంధిత ఆరోగ్య సమస్యల కారణంగానే కొన్ని పరీక్షల కోసం ఇటీవల ఆసుపత్రిలో చేర్చారని.. ఇది రొటీన్ చెకప్ మాత్రమేనని తెలిపారు.

డిసెంబర్ 8న 90వ పుట్టినరోజు జరుపుకోబోతున్న ధర్మేంద్రను.. బాలీవుడ్‌లో ముద్దుగా 'హీ-మ్యాన్' అని పిలుస్తారు. ఆయన ఫిట్‌నెస్‌కు వయసు అడ్డు కాదని ఎప్పుడూ నిరూపిస్తూనే ఉంటారు. ఇటీవల ధర్మేంద్ర తన ఫిజియోథెరపీ సెషన్‌కు సంబంధించిన వీడియోను కూడా అభిమానులతో పంచుకున్నారు. తన ఆరోగ్యం పట్ల ఉన్న నిబద్ధతను తెలియజేస్తూ సోషల్ మీడియాలో వీడియోను పోస్ట్ చేశారు. భగవంతుడి ఆశీస్సులతో, నేను ఆరోగ్యంగా, ఫిట్‌గా ఉండేందుకు కష్టపడుతున్నాను. యోగ, వ్యాయామం, ఇప్పుడు ఫిజియోథెరపీ అంటూ చెప్పుకొచ్చారు.

ప్రస్తుతం ధర్మేంద్ర తన మొదటి భార్య ప్రకాష్ కౌర్‌తో కలిసి ముంబై సమీపంలోని ఖండాలా ఫామ్‌హౌస్‌లో నివసిస్తున్నట్లు.. ఇటీవల ఆయన చిన్న కుమారుడు, నటుడు బాబీ డియోల్ తెలిపారు. ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ ధర్మేంద్ర తన ప్రొఫెషన్‌ని మాత్రం కొనసాగిస్తున్నారు. త్వరలో ఆయన నేషనల్ అవార్డ్ విన్నర్ శ్రీరామ్ రాఘవన్ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న 'ఇక్కిస్' చిత్రంలో కనిపించనున్నారు.

ఇక ధర్మేంద్ర తన కెరీర్ మొత్తంలో అనేక యాక్షన్ చిత్రాల్లో నటించారు. ఆయనను హిందీ సినిమా హీ-మ్యాన్‌గా పిలుస్తుంటారు. ఆయన ‘చుప్కే చుప్కే (1975), ‘ప్రతిజ్ఞ (1975) నుంచి యమ్లా పగ్లా దీవానా (2011) వరకు పలు హాస్య చిత్రాల్లోనూ నటించారు. ధర్మేంద్ర 1980-90లలో క్యారెక్టర్ పాత్రల్లో కనిపించారు. దశాబ్దకాలం పాటు ఆయన వెండితెరపై అనేక చిత్రాల్లో మెరిశారు.

