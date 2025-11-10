Dharmendra Health: లెజెండరీ హీరో ధర్మేంద్ర ఆరోగ్యంపై రూమర్స్.. తప్పుడు వార్తలంటూ ఖండించిన నటుడి టీమ్

Veteran Actor Dharmendra Health Condition Rumours: 89 ఏళ్ల ధర్మేంద్ర గతవారం శ్వాస సమస్యల కారణంగా.. అక్టోబర్ 31న ముంబైలోని బ్రీచ్ క్యాండీ ఆస్పత్రికి వెళ్లారు. ఆ తర్వాత మరొకసారి ఆసుపత్రికి వెళ్లినప్పటికీ.. వెంటిలేటర్పై చికిత్స పొందడం అసత్యం అని టీమ్ వెల్లడించింది. వయసు సంబంధిత ఆరోగ్య సమస్యల కారణంగానే కొన్ని పరీక్షల కోసం ఇటీవల ఆసుపత్రిలో చేర్చారని.. ఇది రొటీన్ చెకప్ మాత్రమేనని తెలిపారు.
డిసెంబర్ 8న 90వ పుట్టినరోజు జరుపుకోబోతున్న ధర్మేంద్రను.. బాలీవుడ్లో ముద్దుగా 'హీ-మ్యాన్' అని పిలుస్తారు. ఆయన ఫిట్నెస్కు వయసు అడ్డు కాదని ఎప్పుడూ నిరూపిస్తూనే ఉంటారు. ఇటీవల ధర్మేంద్ర తన ఫిజియోథెరపీ సెషన్కు సంబంధించిన వీడియోను కూడా అభిమానులతో పంచుకున్నారు. తన ఆరోగ్యం పట్ల ఉన్న నిబద్ధతను తెలియజేస్తూ సోషల్ మీడియాలో వీడియోను పోస్ట్ చేశారు. భగవంతుడి ఆశీస్సులతో, నేను ఆరోగ్యంగా, ఫిట్గా ఉండేందుకు కష్టపడుతున్నాను. యోగ, వ్యాయామం, ఇప్పుడు ఫిజియోథెరపీ అంటూ చెప్పుకొచ్చారు.
ప్రస్తుతం ధర్మేంద్ర తన మొదటి భార్య ప్రకాష్ కౌర్తో కలిసి ముంబై సమీపంలోని ఖండాలా ఫామ్హౌస్లో నివసిస్తున్నట్లు.. ఇటీవల ఆయన చిన్న కుమారుడు, నటుడు బాబీ డియోల్ తెలిపారు. ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ ధర్మేంద్ర తన ప్రొఫెషన్ని మాత్రం కొనసాగిస్తున్నారు. త్వరలో ఆయన నేషనల్ అవార్డ్ విన్నర్ శ్రీరామ్ రాఘవన్ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న 'ఇక్కిస్' చిత్రంలో కనిపించనున్నారు.
ఇక ధర్మేంద్ర తన కెరీర్ మొత్తంలో అనేక యాక్షన్ చిత్రాల్లో నటించారు. ఆయనను హిందీ సినిమా హీ-మ్యాన్గా పిలుస్తుంటారు. ఆయన ‘చుప్కే చుప్కే (1975), ‘ప్రతిజ్ఞ (1975) నుంచి యమ్లా పగ్లా దీవానా (2011) వరకు పలు హాస్య చిత్రాల్లోనూ నటించారు. ధర్మేంద్ర 1980-90లలో క్యారెక్టర్ పాత్రల్లో కనిపించారు. దశాబ్దకాలం పాటు ఆయన వెండితెరపై అనేక చిత్రాల్లో మెరిశారు.
Also Read: Sunita Ahuja News: స్టార్ హీరోపై భార్య సంచలన వ్యాఖ్యలు.. ఇంకో జన్మంటూ ఉంటే అతను మాత్రం నా భర్తగా వద్దు..!
Also Read: Samantha: సమంత కుటుంబాన్ని విడగొట్టిందంటూ నెటిజన్స్ సంచలన కామెంట్స్.. ఇంతకీ ఏమైందంటే..?
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook