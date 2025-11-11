Dharmendra health update: ధర్మేంద్ర చనిపోలేదు.. మా నాన్న కోలుకుంటున్నారు: ఈషా డియల్

Dharmendra Alive: ఈషా డియోల్ తన ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా వెల్లడిస్తూ, “మీడియాలో వస్తున్న వార్తలు తప్పుడు. నా తండ్రి ప్రస్తుతం స్థిరంగా ఉన్నారు మరియు కోలుకుంటున్నారు. మా కుటుంబానికి కొంత గోప్యత ఇవ్వమని మనవి. అందరి ప్రార్థనలకు ధన్యవాదాలు” అని తెలిపింది. ఈ వ్యాఖ్యలతో ధర్మేంద్ర అభిమానులకు ఊరటనిచ్చింది.
ఇక ఆయన భార్య హేమా మాలిని కూడా తప్పుడు వార్తలపై తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. “అలాంటి అబద్ధపు ప్రచారాలు బాధాకరమైనవి. మీడియా వారు ఇలాంటి విషయాలను ప్రచురించే ముందు ఒకసారి నిజానిజాలు తెలుసుకోవాలి” అని ఆమె పేర్కొన్నారు.
ధర్మేంద్రను చూడటానికి పలువురు సినీ ప్రముఖులు ఆసుపత్రిని సందర్శించారు. సల్మాన్ ఖాన్, షారుఖ్ ఖాన్, ఆమీషా పటేల్ లాంటి తారలు ఆసుపత్రికి వెళ్లారు. అలాగే భారతి సింగ్, రితేష్ దేశ్ముఖ్ వంటి కళాకారులు కూడా ఆయన త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించారు.
వైద్యుల సమాచారం ప్రకారం, ధర్మేంద్రకు శ్వాసలో ఇబ్బంది కలిగిన కారణంగా ఆయనను ఆసుపత్రిలో చేర్చారు. ఆయనకు ప్రముఖ హృదయ వైద్యుడు డాక్టర్ దేవ్ పహలాజాని పర్యవేక్షణలో చికిత్స అందిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన పరిస్థితి స్థిరంగా ఉండి, మందులకు మంచి ప్రతిస్పందన ఇస్తున్నారని వైద్యులు తెలిపారు.
డిసెంబర్లో 90వ ఏట అడుగుపెట్టబోతున్న ధర్మేంద్ర, ఆరుదశాబ్దాలుగా బాలీవుడ్లో తన ప్రత్యేకస్థానం సంపాదించుకున్నారు. షోలే, చుప్కే చుప్కే, రాకీ ఔర్ రాణీ కీ ప్రేమ్ కహానీ వంటి క్లాసిక్ సినిమాల్లో ఆయన నటన ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధులను చేసింది.
ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా ఆయన అభిమానులు ధర్మేంద్ర త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు. మరలా ఆయన ఆరోగ్యంగా తెరపై కనిపించాలని అందరూ కోరుకుంటున్నారు.
