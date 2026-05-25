Dharmendra Award: హేమమాలిని చేతికి ధర్మేంద్ర 'పద్మవిభూషణ్' అవార్డు..ప్రముఖుల ముందు వెక్కివెక్కి ఏడ్చిన కుటుంబం!

Dharmendra Padma Vibhushan: భారత చలనచిత్ర పరిశ్రమలో 'హీ-మ్యాన్' గా గుర్తింపు పొందిన దివంగత నటుడు ధర్మేంద్రకు దక్కిన అత్యున్నత పౌర పురస్కారం 'పద్మవిభూషణ్' వారి కుటుంబంలో తీవ్ర భావోద్వేగాలను నింపింది. ఢిల్లీలో జరిగిన పద్మ అవార్డ్స్ 2026 ప్రధానోత్సవ వేడుకల్లో, ధర్మేంద్ర తరపున ఆయన భార్య, నటి హేమమాలిని ఈ పురస్కారాన్ని అందుకున్నారు.
ఈ ప్రతిష్టాత్మక వేడుక కోసం హేమమాలిని తన చిన్న కుమార్తె అహానా డియోల్తో కలిసి లేత గులాబీ రంగు డిజైనర్ చీరలో హాజరయ్యారు. వేదికపై భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము చేతుల మీదుగా అవార్డును స్వీకరించడానికి హేమమాలిని పేరు ప్రకటించగానే సభ అంతా చప్పట్లతో మారుమోగింది. ఆ సమయంలో ఆమె చేతులు జోడించి అందరికీ నమస్కరిస్తూ, కళ్లల్లో నీళ్లతో వేదికపైకి నడిచారు. తండ్రిని గుర్తుచేసుకుంటూ కూతురు అహానా కూడా సదస్సులో కన్నీటి పర్యంతమైంది.
ఈ అవార్డు ప్రదానోత్సవానికి ముందు హేమమాలిని ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ, ధర్మేంద్ర మరణానంతరం లభించిన ఈ గౌరవం తమ కుటుంబానికి ఎంతో ప్రత్యేకమైనదని పేర్కొన్నారు. "ఇది నాకు మాటల్లో చెప్పలేనంత భావోద్వేగ క్షణం. నా వెంట అహానా వచ్చింది. ఈషా కూడా రావాలనుకుంది కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల రాలేకపోయింది. ఈ గౌరవం పట్ల సన్నీ, బాబీలతో పాటు మా కుటుంబ సభ్యులంతా ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నారు. ఇది మా అందరికీ ఒక గొప్ప మరియు గర్వించదగ్గ క్షణం" అని ఆమె తెలిపారు.
పుట్టినరోజుకు కొన్ని వారాల ముందు..
భారతీయ సినిమా చరిత్రలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక అధ్యాయాన్ని లిఖించుకున్న ధర్మేంద్ర, తన 90వ పుట్టినరోజుకు కొన్ని వారాల ముందు, నవంబర్ 2025లో తన 89వ ఏట కన్నుమూశారు. దశాబ్దాల పాటు విభిన్న పాత్రలతో కోట్లాది మంది అభిమానులను అలరించిన ఆయన మరణం చలనచిత్ర రంగానికి తీరని లోటు మిగిల్చింది. ఆయన భౌతికంగా మన మధ్య లేకపోయినా, తరతరాలపై ఆయన చూపిన సాంస్కృతిక ముద్రను గౌరవిస్తూ ప్రభుత్వం ఈ అవార్డును అందించింది.
దేశంలో అత్యున్నత పౌర పురస్కారం 'భారత రత్న'గా పరిగణిస్తారు. ఆ తర్వాత రెండో అత్యున్నత అవార్డుగా 'పద్మవిభూషణ్' నిలిచింది. ఈ పురస్కారాన్ని కళ, సాహిత్యం, విజ్ఞాన శాస్త్రం, సినిమా, ప్రజాసేవ వంటి రంగాల్లో విశిష్ట సేవలకు గానూ ఎంపిక చేస్తుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం. ప్రతి ఏటా గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్బంగా జనవరి 26కి ఒక్కరోజు ముందు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ అవార్డు గ్రహీతల ఎంపికలను విడుదల చేస్తుంది.
ఈ ఏడాది వినోద రంగం నుండి ప్రకటించిన అవార్డులలో ధర్మేంద్రకు దక్కిన పద్మవిభూషణ్ అత్యంత ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది. ఇది ఆయన నటనకు మాత్రమే కాకుండా, భారతీయ సినిమాకు ఆయన అందించిన శాశ్వత వారసత్వానికి దక్కిన అసలైన గౌరవం అని బాలీవుడ్ అభిమానులు అంటున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook