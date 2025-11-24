Dharmendra Passes Away: ధర్మేంద్ర మృతి పై రాష్ట్రపతి, ప్రధాని సహా పలువురు ప్రముఖుల నివాళులు..

PM Modi Tributes to Dharmedra Demice: ధర్మేంద్ర తొలి తరం బాలీవుడ్ మాస్ యాక్షన్ హీరోగా తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. బాలీవుడ్ లో పోలీస్, క్రైమ్, రా ఏజెంట్ తరహా పాత్రలకు ఈయన కేరాఫ్ అడ్రస్ గా నిలిచారు. తొలి తరం కండల వీరుడిగా బాలీవుడ్ లో గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. కొన్ని రోజులుగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఈయన ఈ రోజు కన్నుమూసారు. మధ్యాహ్నం ఆయన తుది శ్వాస విడిచిన విషయాన్ని ఆయన కుటుంబ సభ్యులు అధికారికంగా తెలిపారు. ఈయన మృతితో బాలీవుడ్ చిత్ర పరిశ్రమలో ఓ శకం ముగిసింది. తన తరంలో అమితాబ్, జితేంద్ర, వినోద్ ఖన్నా, ఫిరోజ్ ఖాన్ వంటి హీరోలతో పోటీ పడి మరి సినిమాల్లో తన మార్క్ నటనతో అబాల గోపాలన్ని మెప్పించారు.
ధర్మేంద్ర మరణంతో హిందీ చిత్ర సీమ శోక సంద్రంలో మునిగిపోయింది. బాలీవుడ్ ఎవర్ గ్రీన్ ఆల్ టైమ్ హిట్ ‘షోలే’ లో హీరోగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ఈయన మృతిపై రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము సంతాపం వ్యక్తం చేశారు.
The demise of veteran actor and former Member of Parliament Shri Dharmendra Ji is a great loss to Indian cinema. One of the most popular actors, he delivered numerous memorable performances during his decades-long illustrious career. As a towering figure of Indian cinema, he…
— President of India (@rashtrapatibhvn) November 24, 2025
అటు ఉప రాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్ ధర్మేంద్ర మృతిపై విచారం వ్యక్తం చేశారు. కోట్లాది మంది ప్రేక్షకుల హృదయాలను గెలిచిన ఈయన ఇపుడు వారిని శోక సంద్రంలో ముంచి వెళ్లిపోయాడని చెప్పుకొచ్చారు. వారి కుటుంబానికి తన ప్రగాఢ సానుభూతి ప్రకటిస్తూ సంతాపం వ్యక్తం చేశారు.
The passing of Dharmendra Ji marks the end of an era in Indian cinema. He was an iconic film personality, a phenomenal actor who brought charm and depth to every role he played. The manner in which he played diverse roles struck a chord with countless people. Dharmendra Ji was…
— Narendra Modi (@narendramodi) November 24, 2025
అటు గౌరవనీయులైన ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ ..ధర్మేంద్ర మృతిపై తన సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. ఈయన కుటుంబంతో తన అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు. అటు కేంద్ర మంత్రులు అమిత్ షా, రాజ్ నాథ్ సింగ్, జై శంకర్ సహా తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు చంద్ర బాబు నాయుడు, రేవంత్ రెడ్డితో పాటు ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ సహా పలువురు ధర్మేంద్ర మృతిపై సంతాపం వ్యక్తం చేస్తూ సోషల్ మీడియా వేదికగా ట్వీట్ చేశారు.
The demise of former Member of Parliament and veteran actor Shri Dharmendra Ji is an irreparable loss to Indian cinema. A cherished icon for millions, he enriched the canvas of Indian cinema through his remarkable performances and steadfast dedication to his art. As one of the…
— Vice-President of India (@VPIndia) November 24, 2025
अपने बेहतरीन अभिनय से 6 दशकों तक हर देशवासी के दिल को छूने वाले धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। एक सामान्य परिवार से आकर उन्होंने फिल्म जगत में अपनी अमिट पहचान बनाई।
धर्मेंद्र जी उन चुनिंदा अभिनेताओं में से एक रहे, जिन्होंने जिस किरदार को छुआ, वह…
— Amit Shah (@AmitShah) November 24, 2025
The world of cinema will always cherish the legacy of Dharmendra Ji. Through timeless characters from the brave hero of Sholay to his deeply felt performance in Satyakam, he gave us stories of valour and compassion.
His Yaadon Ki Baaraat will echo through eternity.
Om Shanti.… pic.twitter.com/hdyRzHQr0L
— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) November 24, 2025
Deeply saddened by the passing of Dharmendra ji. A legendary actor, he touched the hearts of millions with his unforgettable performances. His contribution to Indian cinema will be remembered for generations. My heartfelt condolences to his family, friends, colleagues and… pic.twitter.com/y1Ub3Kf8Nj
— N Chandrababu Naidu (@ncbn) November 24, 2025
Chief Minister Shri A. Revanth Reddy has expressed profound grief over the passing of veteran actor Dharmendra.
The Chief Minister stated that the demise of Dharmendra ji, a legendary and iconic figure of Indian cinema, is deeply saddening. He noted that the loss of such a… pic.twitter.com/SBiUVyacuO
— Telangana CMO (@TelanganaCMO) November 24, 2025
भारतीय सिनेमा जगत के दिग्गज अभिनेता एवं ‘बॉलीवुड के 'ही-मैन'' के रूप में मशहूर श्री धर्मेंद्र देओल जी के निधन की खबर से स्तब्ध हूँ। 'शोले', 'धरम वीर', 'चुपके-चुपके', 'मेरा गांव मेरा देश', 'प्रतिज्ञा', 'सीता और गीता', 'गुलामी', 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' जैसी सुपरहिट फिल्मों… pic.twitter.com/srIhVpPFOk
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) November 24, 2025
The news of the passing of Padma Bhushan Sri Dharmendra Deol Ji, one of the greatest legends of Indian cinema, has deeply saddened me. He won the hearts of millions with his unforgettable portrayal of “Veeru” in Sholay, a film that has always been one of my all time favourites,… pic.twitter.com/9KGZxxKcX6
— Deputy CMO, Andhra Pradesh (@APDeputyCMO) November 24, 2025
ధర్మేంద్ర రెండోభార్య హేమా మాలిని.. ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని మథుర నియోజకవర్గం నుంచి మూడు ఎంపీగా గెలిచారు. అటు ఈయన తనయులు సన్ని డియోల్, బాబీ డియోల్ బాలీవుడ్ అగ్ర హీరోలుగా సత్తా చాటారు. ఈయన కూతురు ఈషా డియోల్ కూడా బాలీవుడ్ లో కథానాయికగా పలు చిత్రాల్లో నటించింది.
