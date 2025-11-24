English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Dharmendra Passes Away: ధర్మేంద్ర మృతి పై రాష్ట్రపతి, ప్రధాని సహా పలువురు ప్రముఖుల నివాళులు..

Dharmendra Passes Away: ధర్మేంద్ర మృతి పై రాష్ట్రపతి, ప్రధాని సహా పలువురు ప్రముఖుల నివాళులు..

Dharmendra Passes Away: బాలీవుడ్ తొలి తరం యాక్షన్ హీరోగా భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమపై తన నటనతో చెరగని ముద్రవేసిన ధర్మేంద్ర ఇక లేరు. గత కొన్ని రోజులుగా అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న ఈయన ఈ రోజు తుదిశ్వాస విడిచారు. ఈయన మృతితో భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమలో ఓ శకం ముగిసినట్టైయింది. ఈయన మృతిపై భారత రాష్ట్రపతి,ప్రధాని పలువురు ప్రముఖులు నివాళులు అర్పించారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 24, 2025, 04:11 PM IST

Dharmendra Passes Away: ధర్మేంద్ర మృతి పై రాష్ట్రపతి, ప్రధాని సహా పలువురు ప్రముఖుల నివాళులు..

  

PM Modi Tributes to Dharmedra Demice: ధర్మేంద్ర తొలి తరం బాలీవుడ్ మాస్ యాక్షన్ హీరోగా తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. బాలీవుడ్ లో పోలీస్, క్రైమ్, రా ఏజెంట్ తరహా పాత్రలకు ఈయన కేరాఫ్ అడ్రస్ గా నిలిచారు. తొలి తరం కండల వీరుడిగా బాలీవుడ్ లో గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. కొన్ని రోజులుగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఈయన ఈ రోజు కన్నుమూసారు. మధ్యాహ్నం ఆయన తుది శ్వాస విడిచిన విషయాన్ని ఆయన కుటుంబ సభ్యులు అధికారికంగా తెలిపారు. ఈయన మృతితో బాలీవుడ్ చిత్ర పరిశ్రమలో ఓ శకం ముగిసింది. తన తరంలో అమితాబ్, జితేంద్ర, వినోద్ ఖన్నా, ఫిరోజ్ ఖాన్ వంటి హీరోలతో పోటీ పడి మరి సినిమాల్లో తన మార్క్ నటనతో అబాల గోపాలన్ని మెప్పించారు. 

Read more: Leopard Video: ఓర్నాయనో.. స్పైడర్ మ్యాన్‌లా మారిన చిరుతపులి.. ఏకంగా ఇంటి గోడను ఎక్కుతూ.. వీడియో వైరల్..
ధర్మేంద్ర మరణంతో హిందీ చిత్ర సీమ శోక సంద్రంలో  మునిగిపోయింది. బాలీవుడ్ ఎవర్ గ్రీన్ ఆల్ టైమ్ హిట్ ‘షోలే’ లో హీరోగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ఈయన మృతిపై  రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. 

అటు ఉప రాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్ ధర్మేంద్ర మృతిపై విచారం వ్యక్తం చేశారు. కోట్లాది మంది ప్రేక్షకుల హృదయాలను గెలిచిన ఈయన ఇపుడు వారిని శోక సంద్రంలో ముంచి వెళ్లిపోయాడని చెప్పుకొచ్చారు. వారి కుటుంబానికి తన ప్రగాఢ సానుభూతి ప్రకటిస్తూ సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. 

అటు గౌరవనీయులైన ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ ..ధర్మేంద్ర మృతిపై తన సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. ఈయన కుటుంబంతో తన అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు. అటు కేంద్ర మంత్రులు అమిత్ షా, రాజ్ నాథ్ సింగ్, జై శంకర్ సహా తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు చంద్ర బాబు నాయుడు, రేవంత్ రెడ్డితో పాటు ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ సహా పలువురు ధర్మేంద్ర మృతిపై సంతాపం వ్యక్తం చేస్తూ సోషల్ మీడియా వేదికగా ట్వీట్ చేశారు. 

ధర్మేంద్ర రెండోభార్య హేమా మాలిని.. ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని మథుర నియోజకవర్గం నుంచి మూడు ఎంపీగా గెలిచారు. అటు ఈయన తనయులు సన్ని డియోల్, బాబీ డియోల్ బాలీవుడ్ అగ్ర హీరోలుగా సత్తా చాటారు. ఈయన కూతురు ఈషా డియోల్ కూడా బాలీవుడ్ లో కథానాయికగా పలు చిత్రాల్లో నటించింది. 

Also Read:  ధర్మేంద్ర మొదటి భార్య ఎవరు..? విడాకులు ఇవ్వకుండానే ఎందుకు రెండో వివాహాం చేసుకున్నాడు..

Also Read:​  చిరంజీవికి అమ్మగా.. అక్కగా.. చెల్లిగా..భార్యగా యాక్ట్ చేసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరోయిన్..

  

