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Dhee Raju Arrest: లైంగిక వేధింపుల కేసులో 'ఢీ' డ్యాన్సర్ రాజు అరెస్ట్..సినిమాల్లో ఛాన్స్ ఇస్తానని మోసం?!

Dhee Dancer Raju Arrest: సినిమా అవకాశాల పేరుతో మోసం చేసి, లైంగికంగా వేధించాడన్న ఆరోపణలపై ప్రముఖ బుల్లితెర డ్యాన్స్ రియాలిటీ షో 'ఢీ-10' విజేత రాజును హైదరాబాద్ మియాపూర్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. బాధితురాలైన ఒక యువతి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు ఈ నెల 9న పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 12, 2026, 04:02 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 04:02 PM IST
Dhee Raju Arrest: లైంగిక వేధింపుల కేసులో 'ఢీ' డ్యాన్సర్ రాజు అరెస్ట్..సినిమాల్లో ఛాన్స్ ఇస్తానని మోసం?!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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