Dhee Raju Arrest: లైంగిక వేధింపుల కేసులో 'ఢీ' డ్యాన్సర్ రాజు అరెస్ట్..సినిమాల్లో ఛాన్స్ ఇస్తానని మోసం?!

Dhee Dancer Raju Arrest: తెలుగు బుల్లితెరపై విశేష ప్రాచుర్యం పొందిన 'ఢీ-10' డ్యాన్స్ రియాలిటీ షో విజేతగా నిలిచి, కొరియోగ్రాఫర్గా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న రాజు తీవ్రమైన వివాదంలో చిక్కుకున్నాడు. ఒక యువతిని లైంగికంగా వేధించాడనే సంచలన ఆరోపణలతో అతడు కటకటాల పాలయ్యాడు. రాజును అదుపులోకి తీసుకుని కోర్టులో హాజరుపరచగా, న్యాయమూర్తి అతనికి రిమాండ్ విధించారు. అయితే, ఒక సెలబ్రిటీపై కేసు నమోదు చేసి రిమాండ్కు తరలించిన విషయాన్ని మియాపూర్ పోలీసులు ఇన్ని రోజులు అత్యంత గోప్యంగా ఉంచడం ప్రస్తుతం బుల్లితెర, డ్యాన్స్ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.
సినిమా అవకాశాల పేరుతో మోసం?
బాధిత యువతి కథనం ప్రకారం.. కొరియోగ్రాఫర్ రాజు తన పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడని, లైంగికంగా వేధింపులకు గురిచేశాడని ఆరోపించింది. అంతేకాకుండా, చలనచిత్రాల్లో అవకాశాలు ఇప్పిస్తానని చెప్పి మోసానికి పాల్పడ్డాడని మియాపూర్ పోలీసులను ఆశ్రయించి ఫిర్యాదు చేసింది.
బాధితురాలి ఫిర్యాదును స్వీకరించిన మియాపూర్ పోలీసులు విచారణ చేపట్టి, ప్రాథమిక ఆధారాలు సేకరించారు. ఆ తర్వాత ఈ నెల 9వ తేదీన రాజుపై అధికారికంగా కేసు నమోదు చేశారు.
కేసు నమోదు చేసిన వెంటనే స్పందించిన పోలీసులు, నిందితుడు రాజును అదుపులోకి తీసుకుని అరెస్ట్ చేశారు. అనంతరం అతడిని న్యాయమూర్తి ముందు హాజరుపరచగా, రిమాండ్ విధించడంతో జైలుకు తరలించారు. ప్రస్తుతం రాజు జైలులోనే ఉన్నాడని సమాచారం.
తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారిన పోలీసుల గోప్యత..
ఈ వ్యవహారంలో అందరినీ విస్మయానికి గురిచేస్తున్న ప్రధాన అంశం మియాపూర్ పోలీసుల తీరు. సాధారణంగా ఒక ప్రముఖ సెలబ్రిటీపై లేదా టీవీ షో విజేతపై ఇలాంటి ఆరోపణలు వచ్చినప్పుడు ఆ వివరాలు తక్షణమే బయటకు వస్తాయి. కానీ, ఈ కేసు విషయంలో మియాపూర్ పోలీసులు ఈ నెల 9నే కేసు నమోదు చేసి, నిందితుడిని రిమాండ్కు తరలించినప్పటికీ, ఈ వివరాలను మీడియాకు వెల్లడించకుండా ఇన్ని రోజులు అత్యంత గోప్యంగా ఉంచారు.
ఇంతటి ప్రాధాన్యత ఉన్న కేసు వివరాలను సీక్రెట్గా ఉంచడంపై అనేక అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ ఉదంతం ఇప్పుడు బుల్లితెర వర్గాల్లోనూ, డ్యాన్స్ షో వర్గాల్లోనూ, సోషల్ మీడియాలోనూ హాట్ టాపిక్గా మారింది. ప్రస్తుతం ఈ ఆరోపణలపై పోలీసులు మరింత లోతుగా దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నారు. దర్యాప్తు పూర్తయిన తర్వాత కేసుకు సంబంధించిన మరిన్ని పూర్తి వివరాలు వెల్లడయ్యే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు.
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