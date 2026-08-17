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Dhruv Vikram: అనుపమ కామెంట్స్ తర్వాత తొలిసారి స్పందించిన ధ్రువ్ విక్రమ్.. ఏమన్నాడంటే?

Dhruv Vikram: అనుపమ పరమేశ్వరన్ ఇటీవల తన గత రిలేషన్‌షిప్, నార్సిసిస్టిక్ అబ్యూస్ గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర చర్చకు దారితీశాయి. ఈ నేపథ్యంలో తన పేరు చుట్టూ జరుగుతున్న ప్రచారంపై ధ్రువ్ విక్రమ్ తొలిసారి స్పందించారు. వ్యక్తిగత జీవితంపై వస్తున్న చర్చను ఉద్దేశిస్తూ.. నిజాయితీగా ఉండటం, తనకు ఇష్టమైన వారిని కాపాడుకోవడం, సోషల్ మీడియా ఒత్తిడికి దూరంగా ఉండటం గురించి ఆయన మాట్లాడారు. అయితే అనుపమ పేరును మాత్రం నేరుగా ప్రస్తావించలేదు.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 17, 2026, 10:22 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 10:22 PM IST
Dhruv Vikram: అనుపమ కామెంట్స్ తర్వాత తొలిసారి స్పందించిన ధ్రువ్ విక్రమ్.. ఏమన్నాడంటే?
Image Credit: Dhruv Vikram(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Dhruv Vikram: అనుపమ కామెంట్స్ తర్వాత తొలిసారి స్పందించిన ధ్రువ్ విక్రమ్.. ఏమన్నాడంటే?
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