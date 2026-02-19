English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Telugu News
  వినోదం
  Dhurandhar 2: దురంధర్ 2 విడుదల వాయిదా ..? అసలు కారణంగా ఇదేనా..!

Dhurandhar 2: దురంధర్ 2 విడుదల వాయిదా ..? అసలు కారణంగా ఇదేనా..!

Dhurandhar 2 Postponed: గతడాది చివర్లో ఉరుములేని మెరుపులా బాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేసిన సినిమా ‘దురంధర్’. కేవలం ఒక్క భాషల్లోనే వెయ్యి కోట్లకు పైగా వసూళ్లను సాధించిన చిత్రంగా రికార్డులకు ఎక్కింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ సినిమాకు కొనసాగింపుగా ‘దురంధర్ 2’ మార్చి రాబోతున్నట్టు మేకర్స్ ఈ  సినిమా చివర్లో ప్రకటించారు.‘దురంధర్ 2 రివేంజ్’ అనే టైటిల్ తో రాబోతుంది.  అయితే తాజాగా పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ‘దురంధర్ 2’ సినిమా వాయిదా పడబోతున్నట్టు బీటౌన్ లో ఓ వార్త చక్కర్లు కొడుతుంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 19, 2026, 12:21 PM IST

Dhurandhar 2: దురంధర్ 2 విడుదల వాయిదా ..? అసలు కారణంగా ఇదేనా..!

Dhurandhar 2 New Release Date:  బాక్సాఫీస్ దగ్గర లాస్ట్ ఇయర్  మాములు  అంచనాలతో రిలీజైన ‘దురంధర్’ సినిమా టైటిల్ కు తగ్గట్టే.. బాలీవుడ్ లో  దుర్బేధ్యమైన ఎన్నో రికార్డులను తిరగరాసింది. అంతేకాదు బాలీవుడ్ మన దేశంలో నెట్ వసూళ్లలో అత్యధిక కలెక్షన్స్ రాబట్టిన చిత్రంగా ఇండస్ట్రీ రికార్డు నమోదు చేసింది. కేవలం రూ. 4 కోట్ల తేడాతో రూ.900 కోట్ల నెట్ క్లబ్ కొద్దిలో మిస్ అయింది. ఓ సీక్వెల్ గా కాకుండా డైరెక్ట్ గా ఈ రేంజ్ లో వసూల్లు సాధించిన తొలి చిత్రంగా నిలిచింది.  థియేట్రికల్ గా బిగ్గెస్ట్ హిట్ గా నిలిచిన ఈ సినిమా గత నెల 30 నుంచి నెట్ ఫ్లిక్స్ లో హిందీతో పాటు తెలుగు, తమిళంలో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. అక్కడ ఈ సినిమా అన్ని రికార్డులను తిరగరాస్తోంది. సరికొత్త బెంచ్ మార్క్ క్రియేట్ చేసిన ఈ సినిమా రెండో భాగం మార్చి 19న ఉగాది కానుకగా విడుదల చేస్తున్నట్టు మేకర్స్ అనౌన్స్ చేశారు. తాజా పరిస్థితులు చూస్తుంటే.. ‘దురంధర్ 2’ అనుకున్న సమయానికి థియేటర్స్ లో విడుదల కావడం డౌటే అని చెబుతున్నాయి బాలీవుడ్ వర్గాలు. 

అంతేకాదు ‘దురంధర్ 2’ మూవీకి సంబంధించిన కొన్ని రీ షూట్స్ ఉన్నాయట. అంతేకాదు బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ కు సంబంధించిన కొన్ని పనులు బాకీ ఉన్నాయట. మరోవైపు ఆల్ ఇండియా సినీ వర్కర్స్ అసోసియేషన్ .. ఈ సినిమా షూటింగ్ విషయంలో నిర్మాత, దర్శకుడు సినీ వర్కర్స్ విషయంలో స్ట్రిక్స్ ఇన్పెక్షన్ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఓ లేఖ విడుదల చేశారు. సరిగ్గా సినిమా విడుదలకు ఒక నెల రోజుల ముందు ఇలాంటి పరిణామాలు చోటు చేసుకోవడంతో ఈ సినిమా రిలీజ్ పై సందేహాలు నెలకున్నాయి. 

ఒక ఆలస్యమైతే.. మార్చి 19న విడుదల కాబోతున్న యశ్‘టాక్సిక్’కు లైన్ క్లియర్ అయినట్టే. అయితే ఒక వేళ ‘దురంధర్ 2’ వాయిదా పడితే.. కొత్త రిలీజ్ డేట్ ఎపుడు అనౌన్స్ చేస్తారనది ఆసక్తికరంగా మారింది. ఇప్పటికే ‘దురంధర్ 2’తో పోటీ ఎందుకనే ఉద్దేశ్యంతో ‘పెద్ది’, ప్యారడైజ్ సినిమాలతో పాటు అదే రోజు విడుదల తేది అనౌన్స్ చేసిన ‘డెకెయిట్’ మూవీ కూడా కొత్త విడుదల తేదీలు ప్రకటించాయి. ఈ నేపథ్యంలో ‘దురంధర్ 2’ కొత్త రిలీజ్ డేట్ విషయంలో ఆయా నిర్మాతలు, దర్శకులు, హీరోలు టెన్షన్ పడుతున్నారు. ఒకవేళ అంతా సాఫీగా సాగితే.. మార్చి 19నే రిలీజైనా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన పనిలేదు. 

2025 బాలీవుడ్ సినీ ఇండస్ట్రీకి ఊపిరి పోసింది. డిసెంబర్ లో బాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ అనే కంటే భారతీయ  బాక్సాఫీస్ దగ్గర ‘దురంధర్’ ఎవరి ఊహలకు అందని బాక్సాఫీస్  ఊచకోత కోసింది. మొత్తంగా ఈ సినిమా రూ. 1400 కోట్ల గ్రాస్ అది కూడా ఒకే భాషలో రాబట్టడం మాములు విషయం కాదు. అంతకు ముందు ‘దంగల్’ మూవీ చైనా వసూళ్లను కలిపితే.. 1958 కోట్లకు చేరింది. మొత్తంగా ‘దురంధర్ 2’ అంచనాలకు తగ్గట్టు ఉంటే.. బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఈ సినిమా ఊచకోత మాములుగా ఉండదు. పైగా ఈ సారి ఈ సినిమా రీజనల్ లాంగ్వేజెస్ అయిన తెలుగు, తమిళంలో కూడా విడుదల చేస్తుండటం ఈ సినిమాకు కలిసొచ్చే అంశమనే చెప్పాలి. ఈ సినిమాను ఛాప్టర్ వైజ్ ఉండటం విశేషం. ఈ సినిమాలో టైటిల్ రోల్లో రణ్ వీర్ సింగ్ నటించాడు. ఇతర ముఖ్యపాత్రల్లో సంజయ్ దత్, మాధవన్, అక్షయ్ ఖన్నా, అర్జున్ రాంపాల్ నటించారు. ఆదిత్యధర్ దర్శకత్వం వహించారు. 

Read more:​ Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే.

Read more:​ Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..

