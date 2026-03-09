Dhurandhar The Revenge Premiers: విడుదలకు 10 రోజుల ముందే ప్రీమియర్స్ తో ‘దురంధర్ 2’ రికార్డుల మోత..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
   Dhurandhar The Revenge Premiers: ‘దురంధర్’ అంటే దుర్బేద్యమైన వ్యూహాలను చేధించే వాడే ‘దురంధరుడు’. ఈ టైటిల్ తో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా లాస్ట్ ఇయర్ ఉరుము లేని మెరుపులా వచ్చిన భారతీయ బాక్సాఫీస్ ను ఓ కుదుపు కుదేపిసింది. తాజాగ ఈ సినిమాకు సీక్వెల్ గా ‘దురంధర్ 2’ రాబోతుంది. తాజాగా ఈ సినిమాను ఒక రోజు ముందుగా ప్రీమియర్స్ వేస్తున్నారు. ఇపుడీ ప్రీమియర్స్ కు సూపర్ రెస్పాన్స్ వస్తోంది.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 9, 2026, 12:46 PM IST

Dhurandhar Revenge Premiers Records: అంతేకాదు 2025 డిసెంబర్ 5న విడుదలైన ‘దురంధర్’ భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమలో ఓ సంచలనం అని చెప్పాలి.  ఒకే భాషలో విడుదలైన  ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 1400 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించి ఔరా అనిపించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ సినిమాకు కొనసాగింపుగా ‘దురంధర్ 2’ మార్చి రాబోతున్నట్టు మేకర్స్ ఈ  మూవీ విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. మధ్యలో ఈ సినిమా విడుదల వాయిదా పడబోతున్నట్టు వార్తలు వచ్చాయి. కానీ మేకర్స్ మాత్రం ఈ సినిమా ఈ నెల 19న విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించడమే కాకుండా విడుదల చేసిన ట్రైలర్ కు మంచి రెస్పాన్స్ తో దూసుకుపోతుంది. ‘దురంధర్ 2 రివేంజ్’ అనే టైటిల్ తో ఈ సినిమా  రాబోతుంది.

బాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర ’దురంధర్’ సినిమా టైటిల్ కు తగ్గట్టే.. బాలీవుడ్ లో ఎన్నో  దుర్బేధ్యమైన ఎన్నో రికార్డులను క్రియేట్ చేసింది. కొత్త బెంచ్ మార్క్ నిర్దేశించింది.  అంతేకాదు బాలీవుడ్ మన దేశంలో నెట్ వసూళ్లలో అత్యధిక కలెక్షన్స్ రాబట్టిన చిత్రంగా ఇండస్ట్రీ రికార్ క్రియేట్ చేసింది.  కేవలం రూ. 4 కోట్ల తేడాతో రూ.900 కోట్ల నెట్ క్లబ్ లో చేరకుండా జస్ట్  మిస్ అయింది. ఓ సీక్వెల్ గా కాకుండా డైరెక్ట్ గా ఈ రేంజ్ లో వసూల్లు సాధించిన మొదటి మూవీగా  నిలిచింది. ఇక ఈ సినిమా థియేట్రిల్ గా కాకుండా  నెట్ ఫ్లిక్స్ లో హిందీతో పాటు తెలుగు, తమిళంలో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. అక్కడ ఈ సినిమా అన్ని రికార్డులను మోత మోగిస్తూనే ఉంది. సరికొత్త బెంచ్ మార్క్ క్రియేట్ చేసిన ఈ సినిమా రెండో భాగం మార్చి 19న ఉగాది కానుకగా విడుదల చేస్తున్నట్టు  మరోసారి చిత్ర నిర్మాతలు మరోసారి కన్ఫామ్ చేశారు. అంతేకాదు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా బుకింగ్స్ ఓపెన్ చేస్తే టిక్కట్స్ హాట్ కేకుల్లో అమ్మడు పోవడం విశేషం. 

ఈ మధ్యకాలలంో ఓ హిందీ సినిమా ఈ రేంజ్ లో ప్రీమియర్స్ తో విడుదల కావడం ఇదే మొదటిది అని చెప్పాలి. గతంలో స్త్రీ 2 మూవీ ప్రీమియర్స్ తో రూ. 8.75  కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టింది. తాజాగా ‘దురుంధర్ 2’ ఇప్పటికే రూ. 12 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను దాటేసి సరికొత్త రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. విడుదల దగ్గర పడే కొద్ది ఈ లెక్కలు మరింత పెరగడం పక్కా అని చెప్పాలి.  ఇప్పటికే రీ షూట్స్ గట్రా అన్ని కంప్లీటైంది. ఫస్ట్ కాపీ రెడీగా ఉంది. త్వరలో సెన్సార్ పూర్తి చేసుకోనుంది. 

మొత్తంగా ‘దురంధర్ 2’ మూవీపై హైప్ రీత్యా రిలీజ్ వరకు  రూ. 25 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను దాటినా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన పనిలేదు. మొత్తంగా ఈ సినిమా ‘దురంధర్’ క్రియేట్ చేసిన రికార్డులను తిరగరాస్తుందా అనేది వెయిట్ అండ్ సీ. ఆదిత్యదర్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో రణ్ వీర్ సింగ్, సంజయ్ దత్, మాధవన్, అక్షయ్ ఖన్నా, అర్జున్ రాంపాల్, రాకేష్ బేడి ముఖ్యపాత్రల్లో నటించారు. మరోవైపు మార్చి 19న రిలీజ్ కావాల్సిన యశ్ ‘టాక్సిక్’ మూవీ దురంధర్ 2 పోటీలో ఉందనే తప్పుకుందనేది అందరు చెబుతున్న మాట. మరోవైపు ‘దురంధర్  ది రివేంజ్’ మూవీ ఈ సారి హిందీతో పాటు తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో విడుదల కాబోతుంది.  మొత్తంగా ‘దురంధర్ 2’ మూవీకి పోటీగా ఏదైనా సినిమా రిలీజ్ చేయడం అంటే ఆ నిర్మాత సూసైడ్ చేసుకోవడమే అనే టాక్ ఇండస్ట్రీలో వినబడుతుంది. మరి ‘దురంధర్ 2’ దుర్భేద్యమైన ఎన్నో రికార్డులను తిరగరాస్తుందా లేదా అనేది చూడాలి. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

