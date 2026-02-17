English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Dhurandhar 2: ధురంధర్ 2 విడీదలకు పెద్ద సమస్య...ఆదిత్య ధర్‌పై నిషేధం..!

Dhurandhar 2: ధురంధర్ 2 విడీదలకు పెద్ద సమస్య...ఆదిత్య ధర్‌పై నిషేధం..!

Dhurandhar 2: దక్షిణ ముంబై ఫోర్ట్ ప్రాంతంలో జరిగిన రాత్రి షూటింగ్ వల్ల ధురంధర్ 2 సినిమా మరోసారి వివాదంలో చిక్కుకుంది. పటాకులు, మంటలతో షూటింగ్ చేయడంతో భద్రతా నిబంధనలు ఉల్లంఘించారని అధికారులు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు.

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Feb 17, 2026, 06:13 PM IST

Dhurandhar 2: ఇటీవల ధురంధర్ 2 సినిమా షూటింగ్ విషయంలో పెద్ద వివాదం ఏర్పడింది. ఈ సినిమాను దర్శకుడు ఆదిత్య ధర్ తెరకెక్కిస్తున్నారు. దక్షిణ ముంబైలోని చారిత్రక ఫోర్ట్ ప్రాంతంలో ఫిబ్రవరి 14 రాత్రి జరిగిన షూటింగ్ ఈ సమస్యలకు కారణమైంది.

సినిమా బృందం రాత్రి షూటింగ్ సమయంలో పటాకులు పేల్చడం, మంటలు వెలిగించే టార్చ్‌లు ఉపయోగించడం చేశారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. అధికారులు ముందుగా హెచ్చరికలు ఇచ్చినా కూడా షూటింగ్ కొనసాగించారని సమాచారం. ఫోర్ట్ ప్రాంతం చాలా పాత భవనాలు, వారసత్వ కట్టడాలు ఉన్న సున్నితమైన ప్రాంతం కావడంతో ఇది తీవ్రమైన ఆందోళనకు దారి తీసింది. రాత్రి సమయంలో ఇలాంటి ప్రమాదకరమైన పరికరాలు వాడటం వల్ల ప్రజలకు, భవనాలకు ముప్పు ఏర్పడుతుందని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.

ఈ ఘటనపై బృహన్‌ముంబై మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (బీఎంసీ) తీవ్రంగా స్పందించినట్లు తెలుస్తోంది. ఆదిత్య ధర్‌కు చెందిన బీ62 స్టూడియోస్‌ను బ్లాక్‌లిస్ట్ చేయాలా అనే అంశాన్ని పరిశీలిస్తున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఒకవేళ ఈ నిర్ణయం అమల్లోకి వస్తే, భవిష్యత్తులో ముంబైలో ఎక్కడా షూటింగ్ అనుమతులు దొరకకపోవచ్చు.

అదే సమయంలో అనుమతి లేని పరికరాలు ఉపయోగించినందుకు, అలాగే ముందస్తు అనుమతి లేకుండా భవనాల పైకప్పులపై షూటింగ్ చేసినందుకు కూడా సినిమా బృందానికి జరిమానా విధించినట్లు సమాచారం. ముంబై సిటీ కౌన్సిల్ అధికారులు ఇకపై షూటింగ్‌లలో భద్రతా నియమాలు కచ్చితంగా పాటించాలంటూ హెచ్చరిస్తున్నారు.

ఇది ధురంధర్ 2 సినిమాకు ఎదురైన తొలి సమస్య కాదు. గతంలో కూడా సంజయ్ దత్ పాల్గొన్న ఒక సన్నివేశాన్ని అవసరమైన అనుమతులు లేకుండా చిత్రీకరించడంతో జరిమానా పడింది. ప్రతి షెడ్యూల్‌కు ఏదో ఒక అడ్డంకి రావడం వల్ల సినిమా ప్రయాణం కష్టంగా మారుతోంది.

ఈ వ్యవహారం ఇక్కడితో ఆగిపోతుందా, లేక మరింత కఠిన చర్యలు తీసుకుంటారా అనే విషయం వేచి చూడాల్సిందే. అయితే, ఈ ఘటన ధురంధర్ 2 బృందానికి పెద్ద తలనొప్పిగా మారిందని చెప్పవచ్చు.

Also Read: Chiru bobby Movie Update: కృతి శెట్టి కాదు..మెగాస్టార్-బాబీ సినిమాలో ఛాన్స్ కొట్టేసిన యంగ్ బ్యూటీ..ఎవరో తెలుసా?

Also Read: Solar Eclipse 2026: రేపే సూర్యగ్రహణం..సమయం, సూతక కాలం ఎప్పుడో తెలుసా? భారతదేశంలో ప్రభావం ఉందా?

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

