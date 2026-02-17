Dhurandhar 2: ఇటీవల ధురంధర్ 2 సినిమా షూటింగ్ విషయంలో పెద్ద వివాదం ఏర్పడింది. ఈ సినిమాను దర్శకుడు ఆదిత్య ధర్ తెరకెక్కిస్తున్నారు. దక్షిణ ముంబైలోని చారిత్రక ఫోర్ట్ ప్రాంతంలో ఫిబ్రవరి 14 రాత్రి జరిగిన షూటింగ్ ఈ సమస్యలకు కారణమైంది.
సినిమా బృందం రాత్రి షూటింగ్ సమయంలో పటాకులు పేల్చడం, మంటలు వెలిగించే టార్చ్లు ఉపయోగించడం చేశారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. అధికారులు ముందుగా హెచ్చరికలు ఇచ్చినా కూడా షూటింగ్ కొనసాగించారని సమాచారం. ఫోర్ట్ ప్రాంతం చాలా పాత భవనాలు, వారసత్వ కట్టడాలు ఉన్న సున్నితమైన ప్రాంతం కావడంతో ఇది తీవ్రమైన ఆందోళనకు దారి తీసింది. రాత్రి సమయంలో ఇలాంటి ప్రమాదకరమైన పరికరాలు వాడటం వల్ల ప్రజలకు, భవనాలకు ముప్పు ఏర్పడుతుందని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
ఈ ఘటనపై బృహన్ముంబై మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (బీఎంసీ) తీవ్రంగా స్పందించినట్లు తెలుస్తోంది. ఆదిత్య ధర్కు చెందిన బీ62 స్టూడియోస్ను బ్లాక్లిస్ట్ చేయాలా అనే అంశాన్ని పరిశీలిస్తున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఒకవేళ ఈ నిర్ణయం అమల్లోకి వస్తే, భవిష్యత్తులో ముంబైలో ఎక్కడా షూటింగ్ అనుమతులు దొరకకపోవచ్చు.
అదే సమయంలో అనుమతి లేని పరికరాలు ఉపయోగించినందుకు, అలాగే ముందస్తు అనుమతి లేకుండా భవనాల పైకప్పులపై షూటింగ్ చేసినందుకు కూడా సినిమా బృందానికి జరిమానా విధించినట్లు సమాచారం. ముంబై సిటీ కౌన్సిల్ అధికారులు ఇకపై షూటింగ్లలో భద్రతా నియమాలు కచ్చితంగా పాటించాలంటూ హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఇది ధురంధర్ 2 సినిమాకు ఎదురైన తొలి సమస్య కాదు. గతంలో కూడా సంజయ్ దత్ పాల్గొన్న ఒక సన్నివేశాన్ని అవసరమైన అనుమతులు లేకుండా చిత్రీకరించడంతో జరిమానా పడింది. ప్రతి షెడ్యూల్కు ఏదో ఒక అడ్డంకి రావడం వల్ల సినిమా ప్రయాణం కష్టంగా మారుతోంది.
ఈ వ్యవహారం ఇక్కడితో ఆగిపోతుందా, లేక మరింత కఠిన చర్యలు తీసుకుంటారా అనే విషయం వేచి చూడాల్సిందే. అయితే, ఈ ఘటన ధురంధర్ 2 బృందానికి పెద్ద తలనొప్పిగా మారిందని చెప్పవచ్చు.
