Dhurandhar 2: దురంధర్ 2 ఖాతాలో మరో రేర్ ఫీట్.. హిందీలో ఈ ఫీట్ అందుకోబోతున్న ఫస్ట్ మూవీగా రికార్డు..

Dhurandhar 2 Rare Record: ‘దురంధర్’ సినిమా ప్రస్తుతం బాక్సాఫీస్ దగ్గర నిజంగానే దుర్భేద్యమైన కలెక్షన్స్ తో దూసుకుపోతుంది. అంతేకాదు విడుదలై దగ్గర నుంచి అన్ని రికార్డులను తిరగరాస్తోంది. హిందీలో ప్రీమియర్స్ తో పాటు తొలి రోజు అత్యధిక వసూళ్లను రాబట్టిన చిత్రంగా మొదలైన ‘దురంధర్ 2’ పూటకో రికార్డును స్మాస్ చేస్తూ దూసుకుపోతుంది. ‘దురంధర్ 2 ’ ఫస్ట్ వీక్ లోనే రూ. 649 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను హిందీ వెర్షన్ మన దేశంలో రాబడితే.. రెండో వారంలో రూ. 251 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను కొల్లగొట్టింది. మొత్తంగా మన దేశంలో రూ. 900 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టిన తొలి హిందీ మూవీగా పలు రికార్డులను తన పేరిట నమోదు చేసింది. ఈ సినిమా మూడో వీక్ లో మొదటి మూడు రోజుల్లో రూ. 74 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టంది. మూడో వీక్ లో శుక్రవారం.. రూ. 21 కోట్ల.. శనివారం.. రూ. 25 కోట్లు.. ఆదివారం రూ. 28 కోట్లు రాబట్టినట్టు బాలీవుడ్ ట్రేడ్ అనలిస్ట్ తరణ్ ఆదర్శ్ ట్వీట్ చేశారు. మొత్తంగా నిన్నటి వరకు 974 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టింది.
THE COUNTDOWN BEGINS – 'DHURANDHAR 2' INCHES CLOSER TO ₹ 1000 CR... #DhurandharTheRevenge is on the verge of creating HISTORY as it approaches the prestigious ₹ 1000 cr Club [note: #Hindi version].#Dhurandhar2 maintained an exceptionally strong hold in Weekend 3, registering… pic.twitter.com/5OPa4blWaL
— taran adarsh (@taran_adarsh) April 6, 2026
మొత్తంగా త్వరలో ఈ సినిమా మన దేశంలో హిందీలో రూ. 1000 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను హిందీ వెర్షన్ లో రాబట్టిన తొలి చిత్రంగా మూడో వారంలో క్రియేట్ చేయడం గ్యారంటీ అని చెప్పొచ్చు. ఇప్పటికే నార్త్ అమెరికాలో 11 యేళ్లుగా బాహుబలి 2 పేరిట ఉన్న అత్యధిక వసూళ్ల రికార్డును కేవలం 10 రోజుల్లో బీట్ చేసింది.
మొత్తంగా 18 రోజుల్లో ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 1622 కోట్ల గ్రాస్ రాబట్టినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అందులో మన దేశంలో నెట్ 1041 అన్ని భాషలు కలిపి రాబట్టింది. ఇక మన దేశంలో రూ. 1228 కోట్ల గ్రాస్.. విదేశాల్లో రూ,. 394 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లు వచ్చాయి.
మొత్తంగా ‘దురంధర్ 2’ సినిమా ఓవరాల్ గా బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎన్ని వందల కోట్లు వసూళ్లు చేస్తుందో చూడాల్సిందే. ఈ సినిమా జోరు చూస్తుంటే రూ. 2000 కోట్ల మార్క్ ను దాటటం పక్కా అని చెప్పొచ్చు. మొత్తంగా రణ్ వీర్ సింగ్ 100 రోజుల గ్యాప్ లోనే ఈ రేంజ్ లో వరుసగా వెయ్యి కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూల్లతో ఇండియా నెంబర్ వన్ హీరోగా సంచలనం రేపుతున్నాడు. ఈ సినిమా తర్వాత రణ్ వీర్ సింగ్ మార్కెట్ వాల్యూ కూడా పెరిగింది. ఈ మూవీలో రణ్ వీర్ సింగ్‘దురంధర్’ అనే భారత్ స్పైగా హమ్జా అలీ మజారీ పాత్రలో జీవించాడు. అటు జస్ క్రీత్ సింగ్ పాత్రలో అద్భుతంగా ఒదిగిపోయాడు. ఈ చిత్రంలో ఇతర లీడ్ రూల్స్ లో మాధవన్, సంజయ్ దత్, అర్జున్ రాంపాల్, సారా అర్జున్, రాకేష్ బేడి యాక్ట్ చేయడం విశేషం.
ఈ చిత్రాన్ని జియో స్టూడియోస్ మరియు B62 స్టూడియోస్ ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా నిర్మించాయి. ఈ మూవీ షూటింగ్ సెట్ ను బ్యాంకాక్ లో వేసారు. ఈ సినిమా ఫాస్టెస్ రూ. 100 కోట్ల నెట్ తో పాటు తక్కువ టైమ్ లోనే రూ. 200 కోట్లు.. రూ. 300 కోట్లు.. రూ. 400 కోట్లు.. రూ. 500 కోట్లు.. రూ.600 కోట్లు.. రూ. 700 కోట్లు..రూ. 800 కోట్లు..రూ. 900 కోట్ల నెట్.. త్వరలో రూ. 1000 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను హిందీ భాషలో అది కూడా మన దేశంలో రాబట్టిన తొలి చిత్రంగా రికార్డులు క్రియేట్ చేయడం పక్కా అని చెప్పొచ్చు. మొత్తంగా ‘దురంధర్’ లైఫ్ టైమ్ వసూళ్లను పది రోజుల్లో బీట్ చేసింది. త్వరలో పుష్ప 2, బాహబలి 2, దంగల్ రికార్డులను బ్రేక్ చేయడం ఖాయం అని చెప్పొచ్చు.
