  • Dhurandhar 2: ధురంధర్ 2లో చూపించిన భారత్ ISI హ్యాండ్లర్ అతిక్ అహ్మద్ రక్త చరిత్ర ఇదే..! మోడీ పెద్ద నోట్ల రద్దు వెనక కీ పర్సన్..

Dhurandhar 2: ధురంధర్ 2లో చూపించిన భారత్ ISI హ్యాండ్లర్ అతిక్ అహ్మద్ రక్త చరిత్ర ఇదే..! మోడీ పెద్ద నోట్ల రద్దు వెనక కీ పర్సన్..

Dhurandhar 2: దురంధర్ ప్రస్తుతం దేశ వ్యాప్తంగా హాట్ టాపిక్ గా మారింది. తాజాగా విడుదలైన ‘దురంధర్ 2’ మూవీలో ప్రధాని 2016లో పెద్ద నోట్ల రద్దు ఎందుకు చేశాడు. దీని వెనక ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని సమాజ్ వాదీ పార్టీ నేత అతీక్ అహ్మద్ హస్తం ఉన్నట్టు తేలింది. పాకిస్తాన్ ఐఎస్ఐ తో చేతులు కలిపి దేశ ఆర్ధిక వ్యవస్థను విచ్ఛినం చేసే కుట్రకు పాల్పడ్డాడు. ఇక దురంధర్ లో  ఇతని పాత్రను అతిఫ్ అహ్మద్ గా చూపెట్టారు. ఇంతకీ ఇతనీ దురాగతాలు.. రక్త చరిత్ర విషయానికొస్తే..  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 27, 2026, 06:40 AM IST

Dhurandhar 2: ధురంధర్ 2లో చూపించిన భారత్ ISI హ్యాండ్లర్ అతిక్ అహ్మద్ రక్త చరిత్ర ఇదే..! మోడీ పెద్ద నోట్ల రద్దు వెనక కీ పర్సన్..

Atiq Ahmed Character in Dhurandhar 2: ప్రస్తుతం దేశ వ్యాప్తంగా అందరు దురంధర్ రెండో భాగం ‘దురంధర్  ది రివేంజ్’ సినిమాలో చూపించిన అంశాల గురించే పెద్దగా మాట్లాడుకుంటున్నారు.  ఈ సినిమాలో దర్శకుడు ఆదిత్య ధర్ మన దేశంలో జరిగిన విషయాలను దాదాపు అంతా  నిజాలే చూపించాడని అందరు చెబుతున్నమాట. ఏదో ఒకటి రెండు సీన్స్ లో సినిమాటిక్ లిబర్టీ తీసుకున్నాడు దర్శకుడు. ఇంకొంత మంది మాత్రం ఇదో ప్రొపగాండ సినిమా అంటూ ‘దురంధర్ 2’ పై తమ దురదను బయట పెట్టుకుంటున్నారు. ఆ సంగతి పక్కన పెడితే.. ఈ సినిమాలో చూపించి సమాజ్ వాదీ పార్టీ నేత అతిక్ అహ్మద్ పాత్ర గురించే అందరు మాట్లాడుకుంటున్నారు. అంతేకాదు పాకిస్తాన్ తమ దేశంలో ప్రింట్ చేసిన దొంగనోట్లను దుబాయ్ నుంచి నేపాల్ మీదుగా ఆపై ఉత్తర ప్రదేశ్ నుంచి దేశ వ్యాప్తంగా చెలామణి కావడానికి ఐఎస్ఐకు సహకరించిన వ్యక్తి అతీక్ అహ్మద్. 

అంతేకాదు దొంగ నోట్లతో  మన దేశ ఆర్ధిక వ్యవస్థను చిన్నాభినం చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు అతీక్ అహ్మద్. ఇతను ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని ప్రయాగ్ రాజ్ కు చెందిన గ్యాంగస్టర్ టర్న్ డ్ పొలిటిషన్. అంతేకాదు ఇతని తండ్రి ఓ టాంగా డ్రైవర్.  చిన్నపుడు చదువు అబ్బక చిన్నప్పటి నుండే నేర ప్రవృత్తి కి అలవాటు పడి రైల్వే స్క్రాప్ దొంగతనాలతో జీవితాన్ని స్టార్ట్ చేసాడు. అంతేకాదు కాంట్రాక్టర్స్ ను బెదిరించడంతో పాటు భూ కబ్జాలకు పాల్పడతూ నేర ప్రపంచంలోకి అడుగు పెట్టాడు.  17 యేళ్ల చిన్న వయసులోనే హత్య ఆరోపణ కేసు. అతనిపై ఫస్ట్ టైమ్ అతనిపై గూండా యాక్ట్ నమోదు అయింది. 

ఇతని కిడ్నాప్, భూ కబ్జాలు, హత్య, ఇతరులపై దాడుల వంటి 150 వరకు ఉన్నాయి. ఇతనిపై ఎవరైనా కంప్టైంట్ చేయాలంటే భయపడే పరిస్థితులు తీసుకొచ్చాడు. అప్పటి సమాజ్ వాదీ పార్టీ అండ  చూసుకొని రెచ్చిపోయాడు. ఓ రకంగా గూండా రాజ్యం నడిపించాడు. 

మొదటి సారి పశ్చిమ అలహాబాద్ నుండి 1989లో స్వాతంత్య్ర  ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసి గెలుపొందాడు. ఆ తర్వాత 2002 వరకు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచాడు. ఆ తర్వాత 2004లో ఎంపీగా గెలుపొందాడు. దీంతో తన ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేశాడు. ఆ తర్వాత ఆ స్థానంలో తన తమ్ముడు అష్రాఫ్ ను ను 2004 బై పోల్ లో బీఎస్పీ క్యాండిడేట్ రాజ్ పాల్ ఓడించాడు. అది మనసులో పెట్టుకొని 2005లో అతన్ని దారుణంగా హత్య చేయించాడు. 2005లో అదే స్థానంలో అతని తమ్ముడు గెలిచాడు. రాజ్ పాల్ కేసులో ప్రధాన సాక్షి అయిన లాయర్ ఉమేష్ పాల్ ను బెదిరించి తనకు అనుకూలంగా సాక్ష్యం ఇప్పించుకున్నాడు.  

ఆ తర్వాత రాజ్ హత్య ఉదంతంలో ఇతన్ని అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టారు. 2009లో మన్మోహన్ సింగ్ పై అవిశ్వాస తీర్మానం సమయంలో బెయిల్ పై బయటకు వచ్చి యూపీఏకు మద్దతుగా లోక్ సభలో ఓటు వేసాడు. 2012లో అప్నాదళ్ (K) నుంచి పోటీ చేయడానికి జైలు నుండే నామినేషన్ వేశారు. 

అతిక్ అహ్మద్ అంటే ఎంత భయం అంటే బెయిల్ కోసం అప్లై చేస్తే ఇతనిపై భయంతో 10 జడ్జీలు అతిక్ అహ్మద్ కేసు వినకుండా తప్పించుకున్నాడు. 11వ జడ్జి ఇతనికి భయంతో బెయిల్ ఇచ్చినట్టు అప్పట్లో కొంత మంది చెప్పిన మాట. ఆ ఎన్నికల్లో రాజ్ పాల్ భార్య పూజా పాల్ ఎన్నికల్లో గెలిచింది. 

2012లో బెయిల్ పై బయటకు వచ్చిన అతీక్ అహ్మద్ ను 2017లో మరో కేసులో మళ్లీ జైలు పాలయ్యారు. ఇక ఎమ్మెల్యే రాజ్ పాల్ హత్య కేసులో కీలక సాక్షి అయిన ఉమేష్ పాల్ ను 2023లో బాంబు, తుపాకీలతో లేపేశాడు. ఈ హత్య కేసులో అతిక్ తో పాటు అతని బ్రదర్ అష్రఫ్, అతిక్ కుమారుడు అసద్, గుడ్డు ముస్లిమ్ అనే వారిని నిందితులుగా ఉన్నారు.  

ఇక 2023లో పోలీసులు అతని కుమారుడు అసద్ ను పోలీసులు ఎన్ కౌంటర్ లో లేపేశాడు. అదే సమయంలో కోర్టులో వెక్కి వెక్కి ఏడ్చి కోర్టులో స్మృహ తప్పి పడిపోయాడు. ఆ తర్వాత 2023 లో ఏప్రిల్ 15న మెడికల్ చెకప్ కోసం బయటకు వచ్చినపుడు అందరు చూస్తుండగానే.. మీడియా ప్రతినిధులుగా వచ్చిన ముగ్గురు అతీక్ అహ్మద్ తో పాటు అష్రఫ్ లను కాల్చి చంపేసాడు. యూపీలో యోగి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి ఇతను దురాగతాలకు బ్రేకులు పడ్డాయి. వీడు కన్నుమూయక ముందే అతని రూ. 12000 విలువైన బినామీ, అక్రమ ఆస్తులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇక తనకు ఐఎస్ఐతో సంబంధాలు ఉన్నాయని ఒప్పుకున్నాడు. దురంధర్ 2లో చూపించినట్టు భారత్ లో దొంగ నోట్ల చెలామణి సహా పలు కిరాతకాలకు ఇతనే బాధ్యుడుని తెలుస్తుంది. ఇతనికి సమాజ్ వాదీ, కాంగ్రెస్ సహా కొన్ని పార్టీలు మద్దతు పలకడం శోచనీయం. 

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

