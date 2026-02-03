Dhurandhar 2 Teaser: ధురంధర్ 2 టీజర్ విడుదల.. మరింత ఉగ్రంగా హమ్జా పాత్రలో కనిపించిన రణవీర్ సింగ్..!

Dhurandhar 2 Teaser Telugu Review: బాక్సాఫీస్ వద్ద సంచలన విజయం సాధించిన ధురంధర్ సినిమాకు కొనసాగింపుగా ధురంధర్: ది రివెంజ్ టీజర్ను తాజాగా విడుదల చేశారు. ఈ టీజర్ చూసిన వెంటనే అభిమానుల్లో భారీ ఉత్సాహం నెలకొంది. ఈ సినిమాలో రణవీర్ సింగ్ మరోసారి హమ్జా అలీ మజారీ పాత్రలో కనిపిస్తున్నాడు. అయితే ఈసారి అతడి పాత్ర మరింత డార్క్గా, క్రూరంగా ఉండబోతున్నట్టు టీజర్ స్పష్టంగా చూపిస్తోంది.
టీజర్లో హమ్జా.. పూర్తిగా మారిపోయిన వ్యక్తిగా కనిపించారు. అతడు రహ్మాన్ దొంగాయిత్ వారసత్వాన్ని అందుకుని ‘షేర్-ఏ-బలోచ్’గా ఎదుగుతాడు. లియారీ ప్రాంతంలో అతడే రాజు అన్నట్టుగా కథ సాగుతుంది. ఫైట్ సన్నివేశాలు చాలా రక్తపాతంతో, భయానకంగా చూపించారు. చివర్లో వచ్చే డైలాగ్ .. “ఇది కొత్త హిందుస్తాన్… లోపలకు చోరబడి మరి కొడుతుంది”.. ప్రేక్షకులను ఒక్కసారిగా షాక్కు గురి చేస్తుంది.
టీజర్తో పాటు విడుదలైన పోస్టర్ కూడా ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. నల్లటి కోట్ ధరించి, విడులైన జుట్టుతో, ఎర్రటి బ్యాక్గ్రౌండ్ ముందు నిలిచిన రణవీర్ లుక్ చాలా భయంకరంగా ఉంది. ఇది కథలో ప్రమాదాలు మరింత పెరుగుతాయని, యాక్షన్ స్థాయి మరో రేంజ్లో ఉంటుందని సూచిస్తోంది.
ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహించిన ఆదిత్య ధర్ తొలి భాగంతోనే స్పై-యాక్షన్ జానర్కు కొత్త గుర్తింపు తీసుకొచ్చారు. ఇప్పుడు రెండో భాగంలో కథను ఇంకా పెద్ద స్థాయికి తీసుకెళ్లాలని ఆయన భావిస్తున్నారు. హమ్జా పాత్రలోని చీకటి మనస్తత్వం, అతడి ప్రతీకార భావన ఈ సినిమాలో మరింత లోతుగా చూపించనున్నారు.
జియో స్టూడియోస్ సమర్పణలో రూపొందుతున్న ఈ సినిమా మార్చి 19, 2026న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈద్, గుడి పడవ, ఉగాది పండుగలను దృష్టిలో పెట్టుకుని హిందీతో పాటు తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో విడుదల చేయనున్నారు. పాన్ ఇండియా స్థాయిలో ధురంధర్ సిరీస్ను మరింత పెద్ద బ్రాండ్గా మార్చడమే ఈ సీక్వెల్ లక్ష్యంగా కనిపిస్తోంది.
Read more: Mancherial Constable: నడి రోడ్డుమీద అర్ధనగ్నంగా పోలీసు.. భార్యను జుట్టుపట్టి కొడుతూ..ఏంజరిగిందంటే.?.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి