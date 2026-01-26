Dhurandhar actor rape case: రేప్ కేసులో అరెస్ట్ అయిన ధురంధర్ యాక్టర్…పెళ్లి పేరుతో మోసం

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Dhurandhar actor arrested: ఇటీవల విడుదలైన సూపర్ హిట్ చిత్రం ధురంధర్ లో కీలక పాత్రలో నటించిన ఓ నటుడు తీవ్ర ఆరోపణలతో వార్తల్లో నిలిచాడు. ఇంట్లో పని చేసే ఆమె ఫిర్యాదు మేరకు ముంబై పోలీసులు అతడిని అదుపులోకి తీసుకొని విచారణ చేపట్టారు. పెళ్లి చేస్తానని నమ్మించి ఏళ్ల తరబడి వేధించాడన్న ఆరోపణలు సంచలనం సృష్టిస్తున్నాయి. ఈ కేసుపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.  

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Jan 26, 2026, 08:58 AM IST

Dhurandhar actor legal trouble: బాలీవుడ్ సినిమా ‘ధురంధర్’ లో నటించిన నటుడు నదీమ్ ఖాన్ పై తీవ్రమైన ఆరోపణలు రావడంతో ముంబై పోలీసులు ఆయనను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.  ఇంట్లో పని చేసే ఆమె ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా పోలీసులు ఈ చర్య తీసుకున్నారు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం బాలీవుడ్ వర్గాల్లోనే తెగ వైరల్ అవుతుంది. 

ఫిర్యాదు ప్రకారం.. 2015 నుంచి దాదాపు 10 సంవత్సరాల పాటు నదీమ్ ఖాన్ తనను పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి లైంగికంగా వేధించాడని బాధిత మహిళ ఆరోపించింది. మొదట నమ్మకం సంపాదించి, తర్వాత అదే నమ్మకాన్ని ఆయుధంగా మార్చుకొని తనను మానసికంగా, శారీరకంగా హింసించాడని ఆమె పోలీసులకు తెలిపింది.

ఆమె చెప్పిన వివరాల ప్రకారం..నదీమ్ ఖాన్ తరచూ పెళ్లి చేస్తానని మాట ఇచ్చేవాడట. ఆ మాటలపై నమ్మకంతో ఆమె చాలా కాలం మౌనంగా ఉండిపోయిందని.. కానీ చివరికి అతను తన మాటను పూర్తిగా తిరస్కరించడంతో పోలీసులను ఆశ్రయించాల్సి వచ్చిందని తెలిపింది. ఈ సమయంలో ఆమె తీవ్రమైన మానసిక ఒత్తిడికి లోనైందని కూడా పేర్కొంది.

ఈ ఫిర్యాదు ఆధారంగా మాల్వాణి పోలీస్ స్టేషన్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ప్రస్తుతం నదీమ్ ఖాన్ పోలీసుల కస్టడీలో ఉన్నాడు. అతను ఇదే విధంగా మరెవరినైనా వేధించాడా అనే కోణంలో కూడా పోలీసులు విచారణ జరుపుతున్నారు. ఫోన్ డేటా, డిజిటల్ ఆధారాలు..అలాగే సినీ పరిశ్రమకు చెందిన వ్యక్తుల వాంగ్మూలాలను పోలీసులు పరిశీలిస్తున్నారు.

నదీమ్ ఖాన్ ధురంధర్ సినిమాలో అఖ్లాక్ అనే పాత్రలో కనిపించాడు. అలాగే నినా గుప్తా, సంజయ్ మిశ్రా నటించిన వధ్ సినిమాలో కూడా సహాయ పాత్రలో నటించాడు. కొన్ని ప్రకటనల్లో కూడా కనిపించడం వల్ల అతనికి కొంత గుర్తింపు వచ్చింది. అయితే, బయట కనిపించే ఇమేజ్‌కి లోపల జరుగుతున్న ఘటనలకు సంబంధం లేదని బాధితురాలు ఆరోపిస్తోంది.

ఈ కేసులో దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. పోలీసుల విచారణ పూర్తయ్యాక మరిన్ని విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. న్యాయం జరుగుతుందనే నమ్మకంతో బాధితురాలు ముందుకు వచ్చిందని పోలీసులు తెలిపారు.

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Dhurandhar actor news todayDhurandhar film actor arrestedBollywood rape allegation newsMumbai Police custody actorBollywood sexual exploitation case

