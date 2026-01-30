Dhurandhar OTT Streaming: నేటి నుంచి ప్రముఖ ఓటీటీలోకి ఐదు భాషల్లో దురంధర్ మూవీ..

Dhurandhar Streaming on Netflix: 2025 బాలీవుడ్ సినీ ఇండస్ట్రీకి ఊపిరి పోసింది. డిసెంబర్ లో బాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ అనే కంటే భారతీయ బాక్సాఫీస్ దగ్గర ‘దురంధర్’ ఎవరి ఊహలకు అందని ఊచకోత కోసింది. అందరి అంచనాలను మించి కలెక్షన్స్ వర్షం కురిపించింది. కేవలం మన దేశంలో నెట్ వసూళ్లు దాదాపు రూ. 900 కోట్లకు చేరువలో ఉంది. అంతేకాదు ఓవర్సీస్ మార్కెట్ లో దాదాపు రూ. 300 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. మొత్తంగా రూ. 1200 కోట్ల నెట్ వసూల్లు.. రూ. 1400 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఒకే ఒక్క భాషలో రాబట్టడం మాములు విషయం కాదు. ఇది భారతీయ సినిమాల్లో సరికొత్త రికార్డు అని చెప్పాలి. అత్యధిక హిందీ వసూళ్లను సాధించిన సినిమాగా బాలీవుడ్ లో బిగ్గెస్ట్ ఇండస్ట్రీ రికార్డుగా నెలకొల్పింది. ఈ రికార్డును రాబోయే ‘దురంధర్ 2’ మాత్రమే బ్రేక్ చేస్తుందా అని చూడాలి. ‘దురంధర్’ సక్సెస్ తో ‘దురంధర్ 2’ పై అంచనాలు పీక్స్ లో ఉన్నాయి. ఆ సినిమాకు పోటీగా వెళ్లే సినిమాలు క్రష్ అవ్వడమే అన టాక్ నడుస్తోంది.
త్వరలో దురంధర్ మూవీ రూ. 900 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టి సరికొత్త హిస్టరీకి నాంది పలుకుతుందా అనేది చూడాలి. కొన్ని చిత్రాలు రికార్డులు క్రియేట్ చేయడానికి పుడతాయని చెబుతుంటారు. అలాంటి వాటిలో ‘దురంధర్’ మూవీకి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. అంతేకాదు హైయ్యెస్ట్ గ్రాసింగ్ ‘A’ రేటెడ్ మూవీగా ‘యానిమల్’ పేరు మీదున్న రికార్డును తుడిచిపెట్టేసింది.
అంతేకాదు రెండు, మూడు, నాలుగు, ఐదు, ఆరు, ఏడు వారాల్లో అత్యధిక వసూళ్లను రాబట్టిన చిత్రంగా ‘దురంధర్’ రికార్డు క్రియేట్ చేయడం ప్రత్యేకం అని చెప్పాలి. అంతేకాదు బాలీవుడ్ లో కేవలం 17 రోజుల్లో రూ. 500 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టిన మూవీగా సరికొత్త రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. ఈ సినిమా కంటే ముందు ‘జవాన్’ పేరిట ఈ రికార్డు ఉంది. నార్త్ అమెరికాలో బాహుబలి 2 సాధించిన $21 మిలియన్ డాలర్స్ ను క్రాస్ చేసి సంచలనం రేపింది.
డబ్బింగ్ కాకుండా.. మొదటి రూ. 700, రూ. 800 హిందీ నెట్ కలెక్షన్స్ ను రాబట్టిన డైరెక్ట్ హిందీ చిత్రంగా మరో రికార్డు‘దురుంధర్’ పేరిట ఉంది. హిందీలో ఎక్కువ రోజులు రూ. 10 కోట్ల నెట్ నుంచి రూ. 20 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టిన సినిమా ఇదే. కేవలం హిందీ వంటి ఒకే భాషలో రూ. 1000 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను మన దేశంలోనే రాబట్టిన చిత్రంగా కూడా ‘దురంధర్’ రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. తాజాగా ఈ సినిమా నెట్ ఫ్లిక్స్ లో నేటి నుంచి హిందీతో పాటు తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో అందుబాటులోకి వచ్చింది. హిందీ రాని ప్రేక్షకులు ఈ సినిమా చూడాలనుకున్నా.. భాష సమస్యతో చూడలేకపోయారు. ఇపుడు తెలుగు సహా ఇతర రీజినల్ లాంగ్వేజ్ ప్రేక్షకులు ఈ సినిమా తమ సొంత భాషలో చూసి ఎంజాయ్ చేయవచ్చు. థియేటర్స్ లో కాకుండా ఓటీటీలో ‘దురంధర్’ ఎలాంటి రికార్డులను బద్దలు కొడుతుందో చూడాలి. ఈ సినిమాను జియో స్టూడియోస్, B60 స్టూడియోస్, ఆదిత్యధర్ సంయుక్తంగా నిర్మించారు. మరి
ధురంధర్ కథ విషయానికొస్తే..1999లో కాందహార్ ఎయిర్ ప్లేన్ హైజాక్ తర్వాత మన దేశ భద్రతా సలహాదారు ఓ వ్యక్తిని పాకిస్థాన్ లో భారత్ సీక్రెట్ ఏజెంట్ గా నియమిస్తాడు. అతనికి ‘దురంధర్’ అని పేరు పెడతాడు. భారత వ్యతిరేక శక్తులను పాక్ లో ఎలా అంతం మొందించాడనేదే ‘దురంధర్’మూవీ స్టోరీ అంతేకాదు 2004 నుంచి 2014 మధ్య అప్పటి కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని యూపీఏ గవర్నమెంట్ తీసుకున్న కొన్ని చర్యల కారణంగా భారత్ ఎలాంటి దాడులను ఎదుర్కొంది. దానికి మన దేశం ఎలాంటి మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి వచ్చిందనేది నిజ జీవిత సంఘనల ఆధారంగా ఈ సినిమాను అద్భుతంగా తెరకెక్కించాడు దర్శకుడు ఆదిత్యధర్. అప్పటి ఫైనాన్స్ మినిష్టర్ కారణంగా పాకిస్థాన్ లో దొంగ నోట్ల ముద్రణ అమాంతం పెరిగిందనే విషయాన్ని చూపెట్టారు. అంతేకాదు ఇది నయా భారత్.. అబ్ గర్ మే గుస్కే మారేంగే’ అంటూ సెకండ్ పార్ట్ ఉన్నట్టు చెప్పారు. ‘దురంధర్ 2’ మార్చి 19న ఉగాది కానుకగా విడుదల కానుంది. అందులో మరిన్ని విషయాలు బోల్డ్ గా చూపెట్టబోతున్నారు. ఈ సినిమాను ఛాప్టర్ వైజ్ ఉండటం విశేషం. ఈ సినిమాలో టైటిల్ రోల్లో రణ్ వీర్ సింగ్ నటించాడు. ఇతర ముఖ్యపాత్రల్లో సంజయ్ దత్, మాధవన్, అక్షయ్ ఖన్నా, అర్జున్ రాంపాల్ నటించారు.
