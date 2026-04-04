Dhurandhar The Revenge: ‘దురంధర్’ అన్ని రికార్డులు సరెండర్.. మరో హిస్టారికల్ మైల్ స్టోన్ అందుకున్న ‘దురంధర్ 2’..

Dhurandhar 2 Records: ‘దురంధర్’ మూవీకి కొనసాగింపుగా గత నెల 19న విడుదలైన ‘దురంధర్ ది రివేంజ్’ మూవీ మొదటి రోజు నుంచి రికార్డుల మోత మోగిస్తూనే ఉంది. తొలి రోజే అంతేకాదు తాజాగా ఈ సినిమా రూ. 1500 కోట్ల గ్రాస్ క్లబ్బులో ప్రవేశించింది. అంతేకాదు మన దేశంలోనే ఈ సినిమా వెయ్యి కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్స్ రాబట్టడం విశేషం. అంతేకాదు హిందీ వెర్షన్ లో 14 రోజులకు గాను రూ. 900 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టడం విశేషం. మన దేశంలో తొలి రూ. 900 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించిన చిత్రంగా రికార్డులను క్రియేట్ చేసింది. ఈ సినిమాలో రణ్ వీర్ సింగ్ టైటిల్ రోల్ ‘దురంధర్’ అనే భారత్ స్పైగా నటించాడు. హమ్జా అలీ మజారీగా.. జస్ క్రీత్ సింగ్ పాత్రలో అద్భుతంగా ఒదిగిపోయాడు. ఈ సినిమాలో ఇతర ముఖ్యపాత్రల్లో మాధవన్, సంజయ్ దత్, అర్జున్ రాంపాల్, సారా అర్జున్, రాకేష్ బేడి యాక్ట్ చేసాడు.
ఈ చిత్రాన్ని జియో స్టూడియోస్ మరియు B62 స్టూడియోస్ సంయుక్తంగా నిర్మించాయి. ఈ సినిమా ఫాస్టెస్ట్ రూ. 100 కోట్ల నెట్ తో పాటు తక్కువ సమయంలోనే రూ. 200 కోట్లు.. రూ. 300 కోట్లు.. రూ. 400 కోట్లు.. రూ. 500 కోట్లు.. రూ.600 కోట్లు.. రూ. 700 కోట్లు..రూ. 800 కోట్లు..రూ. 900 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను అతి తక్కువ సమయంలో రాబట్టిన సినిమాగా రికార్డులు మీద రికార్డులను క్రియేట్ చేసింది.
ఈ సినిమా తొలి వారంలోనే రూ. 649 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను హిందీ వెర్షన్ లో మన దేశంలో రాబడితే.. రెండో వారంలో రూ. 251 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టి రూ. 900 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టిన తొలి హిందీ చిత్రంగా రికార్డుల మీద రికార్డులు క్రియేట్ చేసింది. మొత్తంగా చూసుకుంటే ఈ సినిమా మన దేశంలో హిందీ వెర్షన్ లో రూ. 1000 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను ఈజీగా క్రాస్ చేసే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఇప్పటికే నార్త్ అమెరికాలో బాహుబలి 2 పేరిట ఉన్న అత్యధిక కలెక్షన్స్ ను ఈ సినిమా తక్కువ రేట్లతోనే అతి తక్కువ సమయంలోనే ఈ సినిమా లైఫ్ టైమ్ కలెక్షన్స్ ను 10 రోజుల్లో క్రాస్ చేయడం మాములు విషయం కాదు. మొత్తంగా రూ. 1500 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టిన ఈ సినిమా రూ. 2000 కోట్ల మార్క్ ను అందుకుంటుందా లేదా అనేది చూడాలి.
మొత్తంగా బిగ్గెస్ట్ హిందీ ఓపెనర్ గా రాబట్టిన సినిమాగా రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. దాంతో పాటు ముందు రోజు హైయ్యోస్ట్ పెయిడ్ ప్రివ్యూస్ రాబట్టిన చిత్రంగా రికార్డులు క్రియేట్ చేైసింది. మరోవైపు హైయ్యెస్ట్ ఓపెనింగ్ వీకెండ్ తోపాటు. హైయ్యోస్ట్ ఫస్ట్ వీక్ కలెక్షన్స్.. హైయ్యెస్ట్ సెకండ్ వీక్ కలెక్షన్స్.. అతి తక్కువ సమయంలో రూ. వెయ్యి కోట్ల క్లబ్బులో చేరిన తొలి హిందీ సినిమాగా రికార్డులు క్రియేట్ చేసింది. విదేశాల్లో అత్యధిక వసూళ్లను రాబట్టిన చిత్రంతో పాటు.. దురంధర్ పార్ట్ 1 సినిమా ఓవర్సీస్ కలెక్షన్స్ ను 10 రోజుల్లో వసూళు చేయడం విశేషం.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.