Dhurandhar 2: హిందీలో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించిన దురంధర్ 2.. ఇప్పట్లో ఈ రికార్డు బ్రేక్ చేయడం అంత ఈజీ కాదు..

Dhurandhar 2 Entered into 1000 Crore Net Collections in Hindi : ‘దురంధర్’ ప్రస్తుతం భారతీయ బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేస్తోన్న పేరు. అంతేకాదు సంచలనాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్. ఫస్ట్ పార్ట్ ను మించి ‘దురందర్ ది రివేంజ్’ రెండో భాగం ప్రీమియర్స్ నుంచే వసూళ్ల సునామీ కురిపిస్తూనే ఉంది. అంతేకాదు ఈ సినిమా విడుదలైన 21 రోజుల్లో రూ. 1000 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టింది. హిందీ లో మన దేశంలో రూ. 1000 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టిన తొలి బాలీవుడ్ చిత్రంగా రికార్డులను క్రియేట్ చేసింది.
ఈ సినిమా మొదటి వారం (8 రోజులకు) మన దేశంలో హిందీ నెట్ కలెక్షన్స్ విషయానికొస్తే.. రూ. 649 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను ప్రీమియర్స్ తో కలిసి రాబట్టింది. ఈ సినిమా రెండో వారంలో రూ. 251 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టింది. మూడో వారంలో రూ. 109 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టినట్టు బాలీవుడ్ ప్రముఖ ట్రేడ్ అనలిస్ట్ తరణ్ ఆదర్శ్ తన సామాజిక మాధ్యమాల్లో వెల్లడించారు. ఓవరాల్ గా మూడో వారం పూర్తయ్యే నాటికి ఈ సినిమా రూ. 1009 కోట్ల నెట్ వసూళ్లతో హిందీ సినిమాల్లో సరికొత్త బెంచ్ మార్క్ క్రియేట్ చేసింది. ఇప్పట్లో ఈ రికార్డు బ్రేక్ చేయడం అంత ఈజీ కాదు. ఇప్పటి వరకు హిందీలో బాహుబలి 2, పుష్ఫ 2 వంటి రెండో భాగంగా తెరకెక్కిన చిత్రాలే హిందీలో సరికొత్త హిస్టరీ క్రియేట్ చేసాయి. తాజాగా దురంధర్ తో పాటు ‘దురంధర్ 2 అంతకు మించి అది కూడా మూడు నెలల్లో రికార్డులను బ్రేక్ చేయడం విశేషం. ఈ సినిమా రెండు భాగాలు కలిపి రూ. 3000 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది. మన దేశంలో రెండు భాగాలు కలిపి ఈ రేంజ్ లో వసూళ్లను రాబట్టిన తొలి చిత్రంగా రికార్డులు క్రియేట్ చేసింది.
‘దురంధర్’ సినిమా మన దేశంలో రూ. 1251 కోట్ల నెట్ వసూళ్లు.. ఓవర్సీస్ మార్కెట్ లో అన్ని కలిపి రూ. 450 కోట్ల వసూళ్లను రాబట్టినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్న మాట. ఓవరాల్ గా ఈ సినిమా రూ. 1700 కోట్ల గ్రాస్ వసూల్లను రాబట్టింది. మొత్తంగా చూస్తుంటే ఈ సినిమా రూ. 2000 కోట్ల గ్రాస్ మార్క్ ను దాటుతుందా లేదా అనేది వెయిట్ అండ్ సీ. హిందీలో మాదిరి ప్రాంతీయ భాషల్లో ఇరగదీసినా.. అనుకున్నంత రేంజ్ లో మాత్రం లేదనే చెప్పాలి
మొత్తంగా రణ్ వీర్ సింగ్ 100 రోజుల గ్యాప్ లోనే ఈ రేంజ్ లో వరుసగా వెయ్యి కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూల్లతో మన దేశంలో నెంబర్ వన్ హీరోగా సంచలనం రేపుతున్నాడు. ఈ సినిమా తర్వాత రణ్ వీర్ సింగ్ మార్కెట్ వాల్యూ కూడా పెరిగింది. ఈ చిత్రంలో రణ్ వీర్ సింగ్‘దురంధర్’ అనే భారత్ స్పైగా హమ్జా అలీ మజారీ పాత్రలో నటించాడనే కంటే జీవించాడు. మరోవైపు జస్ క్రీత్ సింగ్ పాత్రలో అద్భుతంగా ఒదిగిపోయాడు. ఈ చిత్రంలో ఇతర ముఖ్యపాత్రల్లో మాధవన్, సంజయ్ దత్, అర్జున్ రాంపాల్, సారా అర్జున్, రాకేష్ బేడి యాక్ట్ చేశారు.
ఈ చిత్రాన్ని జియో స్టూడియోస్ మరియు B62 స్టూడియోస్ తెరకెక్కించాయి. ఈ సినిమా షూటింగ్ సెట్ ను బ్యాంకాక్ లో వేసారు. ఈ చిత్రం తొలిరోజే రూ. 100 కోట్ల నెట్ బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్ తో ఓపెన్ అయింది. అంతేకాదు అతి తక్కువ సమయంలోనే రూ. . 200 కోట్లు.. రూ. 300 కోట్లు.. రూ. 400 కోట్లు.. రూ. 500 కోట్లు.. రూ.600 కోట్లు.. రూ. 700 కోట్లు..రూ. 800 కోట్లు..రూ. 900 కోట్ల నెట్.. రూ. 1000 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను హిందీ భాషలో అది కూడా మన దేశంలో రాబట్టిన ఫస్ట్ మూవీగా రికార్డు క్రియేట్ చేయడం మాములు విషయం కాదు. మొత్తంగా ‘దురంధర్’ లైఫ్ టైమ్ వసూళ్లను పది రోజుల్లో బీట్ చేసింది. ఇప్పటికే ఓవర్సీస్ లో బాహుబలి 2 పేరిట ఉన్న రికార్డును స్మాష్ చేసింది. త్వరలో మరిన్ని రికార్డులు బ్రేక్ చేసినా.. ఆశ్చర్యపోవాల్సిన పనిలేదు.
