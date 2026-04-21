Dhurandhar 2: బాలీవుడ్ లో ‘దురంధర్ 2’ మరో చరిత్ర.. త్వరలో బాహుబలి 2 ను క్రాస్ చేయనున్న మూవీ.. ?

Dhurandhar 2 Entered into 1800 Crore Gross club: ‘దురంధర్’ బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేస్తోన్న పేరు. ఈ సినిమాకు రెండో భాగంగా తెరకెక్కిన ‘దురంధర్ ది రివేంజ్’ చిత్రం 100 రోజుల్లోనే విడుదలైన ఈ సినిమా అంతకు మించి బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేసింది. అంతేకాదు ఈ సినిమా రెండు పార్టులు కలిపి రూ. 3200 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించిన ఫ్రాంఛైజీగా ఈ సినిమా రికార్డుల మీద రికార్డులు క్రియేట్ చేసింది. ఇప్పటికే ఈ సినిమా హిందీలో 32 రోజుల్లో రూ. 1080 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించింది. అంతేకాదు విడుదలైన 21 రోజుల్లో రూ. 1000 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించిన చిత్రంగా రికార్డు క్రియేట్ చేసింది.
అంతేకాదు హిందీలో తొలి రూ. 900 కోట్ల నెట్.. రూ. 1000 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించిన చిత్రంగా రికార్డులు క్రియేట్ చేసింది. ఇప్పట్లో ‘దురంధర్’ సినిమా రికార్డు బ్రేక్ చేయడం అంత ఈజీ కాదు. ఇప్పటి వరకు హిందీలో బాహుబలి 2, పుష్ఫ 2 వంటి రెండో భాగంగా తెరకెక్కిన చిత్రాలే హిందీలో సరికొత్త హిస్టరీ క్రియేట్ చేసాయి. తాజాగా దురంధర్ తో పాటు ‘దురంధర్ 2 అంతకు మించి అది కూడా మూడు నెలల్లో రికార్డులను బ్రేక్ చేస్తూ దూసుకుపోతున్నాయి.
‘దురంధర్’ సినిమా మన దేశంలో రూ. 1153 కోట్ల నెట్ వసూళ్లు. ఓవరాల్ గా రూ. 1360 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించినట్టు జియో స్టూడియోస్ వెల్లడించింది. ఒక ఓవర్సీస్ మార్కెట్ లో అన్ని కలిపి రూ. 460 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఓవరాల్ గా ఈ సినిమా రూ. 1783 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను దాటి రూ. 1800 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది. మొత్తంగా చూస్తుంటే ఈ సినిమా రూ. 2000 కోట్ల గ్రాస్ మార్క్ ను దాటుతుందా లేదా అనేది వెయిట్ అండ్ సీ. హిందీలో మాదిరి ప్రాంతీయ భాషల్లో ఇరగదీసినా.. అనుకున్నంత రేంజ్ లో మాత్రం లేదు.
మొత్తంగా రణ్ వీర్ సింగ్ 100 రోజుల గ్యాప్ లోనే ఈ రేంజ్ లో వరుసగా వెయ్యి కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూల్లతో మన దేశంలో నెంబర్ వన్ హీరోగా నిలిచాడు. మొత్తంగా బాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర రణ్ వీర్ సింగ్ సత్తా చాటాడు. రణ్ వీర్ సింగ్‘దురంధర్’ మూవీ భారత్ స్పైగా హమ్జా అలీ మజారీ పాత్రలో నటించాడనే కంటే జీవించాడు. మరోవైపు జస్ క్రీత్ సింగ్ పాత్రలో అద్బుత నటన కనబరిచాడు.
ఈ చిత్రాన్ని జియో స్టూడియోస్ మరియు B62 స్టూడియోస్ తెరకెక్కించాయి. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన పాకిస్థాన్ లోని ల్యారీ సెట్ ను బ్యాంకాక్ లో వేసారు. ఈ చిత్రం తొలిరోజే రూ. 100 కోట్ల నెట్ బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్ తో ఓపెన్ అయింది. అంతేకాదు షార్ట్ పీరియడ్ లోనే రూ. . 200 కోట్లు.. రూ. 300 కోట్లు.. రూ. 400 కోట్లు.. రూ. 500 కోట్లు.. రూ.600 కోట్లు.. రూ. 700 కోట్లు..రూ. 800 కోట్లు..రూ. 900 కోట్ల నెట్.. రూ. 1000 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను హిందీ భాషలో అది కూడా మన దేశంలో రాబట్టిన ఫస్ట్ చిత్రంగా రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. త్వరలో రూ. 1100 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను క్రాస్ చేస్తుందా లేదా అనేది చూడాలి. ‘దురంధర్ 2’ చిత్రం ‘దురంధర్’ లైఫ్ టైమ్ వసూళ్లను పది రోజుల్లో క్రాస్ చేయడం విశేషం. ఇప్పటికే ఓవర్సీస్ లో బాహుబలి 2 పేరిట ఉన్న రికార్డును తిరగరాసింది. త్వరలో మరిన్ని రికార్డులు బ్రేక్ చేసినా.. ఆశ్చర్యపోవాల్సిన పనిలేదు.
