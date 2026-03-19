Dhurandhar The Revenge Review:‘దురంధర్ ది రివేంజ్’ రివ్యూ.. అసలు సిసలు ‘రా’ సినిమా..

Dhurandhar Movie Review Rating Public Talk: ఆదిత్యధర్ దర్శకత్వంలో రణ్ వీర్ సింగ్ టైటిల్ రోల్లో మాధవన్, సంజయ్ దత్, అక్షయ్ ఖన్నా, అర్జున్ రాంపాల్, సారా అర్జున్, రాకేష్ బేడి ముఖ్యపాత్రల్లో నటించిన చిత్రం ‘దురంధర్’. మొదటి పార్ట్ ఎలాంటి సంచలనాలు నమోదు చేసిందో తెలిసిందే కదా. ఇపుడా సినిమాకు రెండో భాగంగా విడుదలైన ‘దురంధర్ ది రివేంజ్’ సినిమా ఎలా ఉందో మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.
కథ విషయానికొస్తే..
క్లుప్తంగా కధ విషయానికొస్తే.. హమ్జా అలీ మజారీ అలియాస్ జస్ క్రీత్ సింగ్ రంగీ (రణ్ వీర్ సింగ్) భారత్ స్పై ఏజెంట్ గా పాకిస్తాన్ లో కరాచీలోని రెహ్మాన్ డకెత్ అలియాన్ రెహ్మాన్ బలూచ్ (అక్షయ్ ఖన్నా)కు దగ్గరై అతన్ని చంపేస్తాడు. అంతేకాదు భారత దేశం పై వివిధ మార్గాల్లో దాడుల ఉసిగొల్పిన ఐఎస్ఐ ఛీప్ మేజర్ ఇక్బాల్,ఎస్పీ అస్లమ్ చౌదరి సహా ఇతర భారత వ్యతిరేక శక్తులను ఎలా అంతమొందించి దేశానికి సంబంధించిన ప్రతీకారం తను ఓ స్పై గా ఎలా తీర్చుకున్నాడనేదే ‘దురంధర్ ది రివేంజ్’ స్టోరీ.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
దర్శకుడు ఆదిత్యధర్ ఈ కథను చెప్పిన విధానంతో పాటు దాన్ని అంతే స్థాయిలో తెరకెక్కించాడు. మన దేశంలో వివిధ సందర్భాల్లో పాకిస్తాన్ సైనికులతో డైరెక్ట్ ఎటాక్ తో భారత్ ను దెబ్బ తీయడం కష్టమని తెలుసుకొని..దొంగ దారిన ఉగ్రవాదులను తయారు చేసి వివిధ సందర్బాల్లో మన పార్లమెంట్ పై ఎటాక్ చేయించింది. దాంతో పాటు ముంబై దాడులకు తెగపడటం.. పఠాన్ కోట్, పుల్వామా, గతేడాది పహల్గామ్ ఎటాక్ లతో భారత్ ను దొంగ దెబ్బ తీసింది. మనల్ని దొంగ దెబ్బ తీసిన పాకిస్తాన్ ను ప్రతీసారి మన దేశం ఎలా బుద్ధి చెప్పిందో గత 12 యేళ్లుగా మనం చూస్తూనే ఉన్నాము. అయితే మన ప్రభుత్వం పాకిస్తాన్ ను దెబ్బకు దెబ్బ తీయడానికి ఎలాంటి ప్రయత్నాలు చేసింది. ఈ సందర్భంగా మన దేశంలో ఎంతో మంది అజ్ఞాత హీరోలు .. దేశం కోసం బలిదానానికి సిద్ధపడి మన దేశాన్ని కంటి రెప్పలా ఎలా కాపాడుతున్నారనే విషయాన్ని ఈ సినిమాలో చూపించాడు దర్శకుడు ఆదిత్యధర్. ‘దురంధర్’ సినిమాలో మన దేశంపై ఉగ్రదాడులను ప్రోత్సహించిన వ్యక్తులను ఒక్కొక్కరిగా ఎలా అంతం చేసాడనేది ‘దురంధర్ ది రివేంజ్’లో చూపెట్టాడు. ఈ సినిమాను కూడా దాదాపు 8 ఛాప్టర్ లుకా తెరకెక్కించడం విశేషం.
మాములుగా ఇది మాములు రివేంజ్ స్టోరీ అయినా.. ఆ కథను రాసుకున్న విధానాన్ని మెచ్చుకొని తీరాలి. అంతేకాదు తెరపై దాన్ని అంతే అద్భుతంగా ఆవిష్కరించడంలో సక్సెస్ అయ్యాడు దర్శకుడు ఆదిత్యధర్. తాను రాసుకున్న కథకు అంతేకాదు విజువైలేషన్ చేసి చూపించాడు. సినిమాకు సంబంధించిన లోకేషన్స్ సహా క్యాస్టూమ్స్ విషయంలో అన్నింటిలో దర్శకుడి ప్రత్యేక శ్రద్ద కనిపిస్తుంది.అసలు ఇలాంటి ఓ కథను సినిమా చేయడంతో దర్శకుడిగా ఆదిత్యధర్ గట్స్ ఏంటో ప్రపంచం ముందు చూపెట్టాడు. ముఖ్యంగా బలిదానం అన్ని దానాల్లో గొప్పది. దేశం కోసం బలిదానం చేయడానికి మించినది ఏది లేదనే విషయాన్ని ఈ సినిమా మోటివ్ గా చూపెట్టాడు దర్శకుడు. ముఖ్యంగా మన దేశంలో నరేంద్ర మోడీ .. 2016లో ఉత్తర ప్రదేశ్ ఎన్నికలకు కొన్ని నెలల ముందు ఎందుకు పెద్ద నోట్లను రద్దు చేసారనే విషయాన్ని ఈ సినిమాలో చూపెట్టాడు. పెద్ద నోట్ల రద్దు వలన పాకిస్తాన్ కు ఐఎస్ఐ ఇతర ఉగ్రవాదుల నడ్డి ఎలా విరొగ్గొట్టానే అంశం హైలెట్ గా నిలుస్తుంది. అంతేకాదు 2014లో పాకిస్తాన్ .. ఐఎస్ఐ, అమెరికాలోని జార్జ్ సోరోస్ వంటి వాళ్లు నరేంద్ర మోడీ అధికారంలోకి రాకుండా చేసే ప్రయత్నాలను ఓ సన్నివేశంలో ఐఎస్ఐ ఛీఫ్ తండ్రి పాత్రతో చెప్పించాడు. ఇక దావూద్ ఇబ్రహీం.. ఎలా పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వాన్ని ఐఎస్ఐ, ఇతర ఉగ్రవాద సంస్థలను అతని కన్నుసన్నుల్లో నడిపిస్తున్న విషయాన్ని చూపించాడు. అంతేకాదు దావూద్ పై జరిగిన విష ప్రయోగంతో అతను జీవితాంతం మంచానికే పరిమితం కావడం వెనక భారత్ కు RAW ఏజెంట్ ఎలాంటి కీ రోల్ పోషించాడు. మరోవైపు పంజాబ్ లో పాకిస్తాన్ కు చెందిన మాదక ద్రవ్యాలతో మన దేశ యువతను మన దేశానికి చెందిన కొంతమంది వ్యక్తుల చేతిలతో పాడు చేయించడం.. ఇలా డ్రగ్స్ అమ్మిన డబ్బులతో పాకిస్తాన్ లో ఉగ్రవాదులకు శిక్షణ వంటి కార్యక్రమాలు. ఆయుధాల కొనుగోలు వంటివి చూపించారు. అంతేకాదు ఈ డ్రగ్స్ ను భారత్ లో వారు ఎలాంటి దారుల్లో చేరువేస్తున్నారనే అంశాన్ని బలంగా తెరపై ప్రెజెంట్ చేసిన విధానం ఆకట్టుకుంటుంది. అంతేకాదు ఓ సందర్భంలో దావూద్ పాత్రతో రాజు కావడం గొప్పే కానీ.. ఆ సీటను కాపాడుకోవడం అంత ఈజీ కాదన్న విషయాన్ని చెప్పించాడు.
ఈ సినిమాలో హైలెట్స్ పాయింట్స్ చెప్పుకుంటే పోతే చాలా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా జస్ క్రీత్ సింగ్ రంగీ ఎందుకు తన గ్రామంలో ఓ ప్రజా ప్రతినిధికి సంబంధించి మొత్తంగా కుటుంబ సభ్యులను ఊచకోత కోయడం దగ్గర నుంచి ఇంటర్వెల్ ట్విస్ట్.. ఇక ప్రీ క్లైమాక్స్ ముందు హీరో భారత్ స్పై అని .. ఐఎస్ఐ వాళ్లకు తెలియడం.. ఆ తర్వాత పాకిస్థాన్ లో ఉంటూ భారత్ వ్యతిరేక శక్తులను అంతం మొందించడం వంటి సీన్స్ ఇలా సినిమాల్లోని సన్నివేశాల గురించి ఎంత చెప్పుకున్న తక్కువే. ఈ విషయంలో ఆదిత్యధర్ కథ రాసుకున్న విధానానికి చేతులెత్తి మొక్కాల్సిందే. అసలు సిసలు స్పై జీవితం ఎలా ఉంటుందో కళ్లకు కట్టినట్టు చూపించాడు. క్లైమాక్స్ లో వచ్చే మరో ట్విస్ట్ చూస్తే ఆడియన్స్ కు ఫ్యూజులు ఎగిరిపోవాల్సిందే. అది సినిమా చూస్తేనే ఆ మజా ప్రేక్షకులకు తెలుస్తుంది. ఇక అజ్ఞాత హీరోలు .. దేశ రక్షణ కోసం కుటుంబాలను ఎలా త్యాగం చేస్తున్నారనే విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. సినిమా ప్రారంభంతో పాటు క్లైమాక్స్ ఫ్యామిలీ సెంటిమెంట్ తో పాటు భావోద్వేగాలతో దర్శకుడు ప్రేక్షకులను కంటతడి పెట్టించాడు. మరోవైపు మన దేశం నుంచి పాకిస్తాన్ లో గూఢచారులుగా పంపేవాళ్లకు ఎలాంటి ట్రైనింగ్ ఇస్తారనే అంశాలనే కూడా బలంగా తెరపై ప్రెజెంట్ చేశాడు. కేవలం ఓ స్పై స్టోరీ ఇంత మాస్ గా బీభత్సంగా చూపించడం ఆదిత్యధర్ కే చెల్లింది. రక్తపాతం ఎక్కువగా ఉన్నా.. అసలు నిజాన్ని ప్రపంచం ముందు వుంచిన అతని గట్స్ ను మెచ్చుకొని తీరాల్సిందే. భారతదేశంలోని కుటుంబాలన్ని హాయిగా జీవిస్తున్నారంటే ఇలాంటి దురంధరలైన ఎంతో మంది అజ్ఞాత హీరోలు తమ సొంత కుటుంబాన్ని త్యాగం చేయడం వల్లే మనందరం నిద్రపోగలుగుతున్నామనే విసయాన్ని చెప్పాడు. దేశ సరిహద్దుల్లో కాపాల కాసే సైనికులు ఎంత ముఖ్యమూ..ఎలాంటి పేరు ప్రతిష్ఠలకు నోచుకొని ఇలాంటి అజ్ఞాత హీరోలు దేశాన్ని కంటి రెప్పలా అనుక్షణం కాపాడుతున్నారనే విషయాన్ని చూపెట్టాడు దర్శకుడు. మన దేశం నిజంగా సెల్యూట్ చేయాల్సింది ఇలాంటి అజ్ఞా హీరోలకే. ఎడిటింగ్ ఒక్కటంటే ఒక్క అవసరపు సీన్స్ లేవు. బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్, గ్రాఫిక్స్, నిర్మాణ విలువలు అన్ని సూపర్బ్ అని చెప్పాలి.
నటీనటుల విషయానికొస్తే..
రణ్ వీర్ సింగ్ .. హమ్జా అలీ మజారీ అలియాస్ జస్ క్రీత్ సింగ్ రంగీ పాత్రల్లో రణ్ వీర్ సింగ్ జాతీయ అవార్డు గ్యారంటీ అని చెప్పాలి. అతని నటనకు వంక పెట్టడానికి వీలు లేదు. పూర్తి గడ్డంతో .. క్లీన్ షేవ్ తో తన పాత్రలో వేరియేషన్ చూపించాడు. ఇక ఈ సినిమా అక్షయ్ ఖన్నా లోటు కనిపించలేదు. అర్జున్ రాంపాల్.. ఐఎస్ఐ ఛీప్ గా తన పాత్రకు న్యాయం చేశాడు. అతని నటన గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. మాధవన్ గురించి అజయ్ సన్యాల్ పాత్రలో ఒదిగిపోయారు. రణ్ వీర్ సింగ్ పాత్ర అర్జునుడు అయితే.. ఇతని పాత్ర శ్రీ కృష్ణుడు. మొత్తంగా వెనకాల ఉండి చక్రం తిప్పే పాత్రలో మాధవన్ ను తప్పించి మరొకరికిన ఊహించుకోలేము. ఎస్పీ అస్లమ్ చౌదరిగా ఫస్ట్ పార్ట్ ఇరగదీసిన సంజయ్ దత్.. ఇందులో కూడా తన క్యారెక్టర్ లో ఒదిగిపోయాడు. జమీల్ జమాలీగా హమ్జా మావగా నటించిన రాకేష్ బేడి తన పాత్రకు న్యాయం చేశాడు. బెస్ట్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా అవార్డులు రావడం పక్కా అని చెప్పొచ్చు. ఇప్పటి కమెడియన్ గా ప్రేక్షకులకు తెలిసిన ఇతను ‘దురంధర్’ సిరీస్ తో నటుడిగా మళ్లీ డిమాండ్ పెరగడం పక్కా. యలీనా జమాలీ పాత్రలో నటించిన సారా అర్జున్ చక్కగా ఒదిగిపోయింది. తన భర్త ఓ స్పై అని తెలిసిన తర్వాత ఆమె ఎలాంటి భావోద్వేగాలను పండించిన విధానం ఆకట్టుకుంది. మిగిలిన పాత్రల్లో నటించిన నటీనటు తమ పరిధి మేరకు మెప్పించారు.
బ్యాటమ్ లైమ్.. ‘దురంధర్ ది రివేంజ్’.. రియల్ సెల్యూట్ టూ అజ్ఞాత హీరోలు..
రేటింగ్: 4.5/5
Also Read: మేజర్ చంద్రకాంత్ లేదా శ్రీనాథ కవిసార్వభౌముడులో ఏది అన్నగారి చివరి చిత్రం..!
Also Read: బాలకృష్ణ తన మొత్తం కెరీర్ లో విలన్ గా నటించిన ఏకైక చిత్రం ఇదే..!
