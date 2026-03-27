Dhurandhar The Revenge: ‘దురందర్ 2’లో బడే సాబ్ దావూద్ ఇబ్రహీం పాత్ర పోషించిన నటుడు ఎవరో తెలుసా..!

Dawood Ibrahim Charecter in Dhurandhar the Revenge :‘దురుంధర్’ సినిమా గురించి మన దేశంతో పాటు పాకిస్తాన్ దేశంలో ఈ సినిమా గురించే చర్చ నడుస్తోంది. మన దేశంలో పుట్టి.. మన దేశద్రోహిగా మారిన నీచుడు దావూద్ ఇబ్రహీం. మన దేశంలో ఎన్నో పేలుళ్లకు పాల్పడి అమాయకుల ప్రాణాలను బలిగొన్నాడు. అంతేకాదు మన దేశంలో పాకిస్తాన్ జరిపించిన అన్ని దాడుల్లో దావూద్ ఇబ్రహీం హస్తం ఉంది. ధురంధర్ సినిమాలో పాకిస్తాన్ లో అజ్ఞాత వ్యక్తిగా ఉంటూ మన దేశాన్ని కాపాడే గూఢచారి పాత్రలో రణ్ వీర్ సింగ్ జీవించాడు. ముఖ్యంగా జస్ క్రీత్ సింగ్.. భారత దేశం కోసం పాక్ లో హమ్జా అలీ మజారీగా ఎందుకు మారాడు. ఈ సందర్భంగా కరాచీలోని ల్యారీపై తిరుగులేని ఆధిపత్యం సంపాదిస్తాడు.
అంతేకాదు ఈ సినిమాలో బడే సాబ్ అంటూ ఓ క్యారెక్టర్ ఉంది. ఆ పాత్ర దావూడ్ ఇబ్రహీం. అంతేకాదు భారత ‘రా’ ఏజెంట్ చేసిన ఓ పని వల్ల బతికే శవంగా మంచానికే పరిమిత మయ్యాడు. ఆ సినిమాలో ఆ పాత్ర చేసింది డానిష్ ఇక్బాల్ చేశాడు. ఈ సినిమాలో మంచానికి పరిమితయ్యే దావూద్ పాత్ర మేకప్ కోసమే 8 గంటలు పట్టిందట. ఇక షూటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మేకప్ తీయడానికి మరో రెండు గంటల సమయం పట్టేదట. ఈ సినిమాలో దావూద్ పాత్రలో జీవించేచాడు. ముఖ్యంగా మోడీ ప్రధాని మంత్రి కావడాన్ని జీర్ణించుకోలేకపోయే సీన్స్ తో పాటు.. రామ మందిరం కట్టడాన్ని చూసి రగిలేపోయే పాత్రలో నటించాడు.
ఈ సినిమాలో ముకేష్ చాబ్రా క్యాస్టింగ్ డైరెక్టర్ గా ఎవరు ఏ పాత్రకు ఎవరు ఏ క్యారెక్టర్ కు సరిపోతారనేది పర్ఫెక్ట్ గా సెలెక్ట్ చేసిన విషయాన్ని బడే సాబ్ పాత్రను పోషించిన నటుడు చెప్పుకొచ్చాడు.
దావూడ్ విషయానికొస్తే.. తమకు అనుకూలంగా ఓవర్గం వారిని మంచి వారిగా.. మరో వర్గం వారిని చెడ్డవారిగా చూపిస్తూ తనకు అనుకూలంగా ఉండే హీరోలతో ఇన్నేళ్లు ప్రాపగాండ సినిమాలు తెరకెక్కించాడు. అంతకాదు తనే హీరో అయినట్ల కొంత మంది దర్శకులతో సినిమాలు తీయించుకున్నాడు. ఇక దావూడ్ ఫండింగ్ చేసిన డబ్బులతో బాలీవుడ్ లో చిత్రాలు తెరకెక్కేవి. ప్రస్తుతం జాతీయ వాదంతో కూడిన చిత్రాలు .. అసలు సిసలు నిజాలతో నిర్మాతలు, దర్శకులు సినిమాలు నిర్మించడానికి ముందుకు వస్తున్నారు. మొత్తంగా బాలీవుడ్ లో నడుస్తున్న ఏకో సిస్టమ్ ను బద్దలు కొట్డాడు దర్శకుడు ఆదిత్యదర్. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 1000 కోట్ల క్లబ్బులో ప్రవేశించడం విశేషం.
Also Read: ‘దురంధర్’ సినిమాపై నోరు మెదపని ఖాన్స్ త్రయం.. ఇతర ఇండస్ట్రీ హీరోలు..
Also Read: Dhurandhar The Revenge: ‘దురందర్ 2’లో ప్రధాని మోడీ.. దావూద్ లదే రోల్..
