Dhurandhar The Revenge: ‘దురందర్ 2’లో బడే సాబ్ దావూద్ ఇబ్రహీం పాత్ర పోషించిన నటుడు ఎవరో తెలుసా..!

Dhurandhar The Revenge: రణవీర్ సింగ్ లీడ్ రోల్లో  మాధవన్, సంజయ్ దత్, అర్జున్ రాంపాల్, సారా అర్జున్ యాక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘దురంధర్ ది రివేంజ్’. ఆదిత్యధర్ డైరెక్ట్ చేసిన ఈ సినిమా ఇపుడు బాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ ను షేక్  చేస్తోంది. అంతేకాదు వారం రోజుల్లో వెయ్యి కోట్ల క్లబ్బులో ప్రవేశించింది. ఈ సినిమాలో ఇండియా మోస్ట్ వాంటెడ్ దావూద్ ఇబ్రహీం అలియాస్ బడే సాబ్ పాత్రలో నటించిన నటుడి గురించి అందరు చర్చించుకుంటున్నారు.  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 27, 2026, 07:05 AM IST

5
Dawood Ibrahim Charecter in Dhurandhar the Revenge :‘దురుంధర్’ సినిమా గురించి మన దేశంతో పాటు పాకిస్తాన్ దేశంలో ఈ సినిమా గురించే చర్చ నడుస్తోంది. మన దేశంలో పుట్టి.. మన దేశద్రోహిగా మారిన నీచుడు దావూద్ ఇబ్రహీం. మన దేశంలో ఎన్నో పేలుళ్లకు పాల్పడి అమాయకుల ప్రాణాలను బలిగొన్నాడు. అంతేకాదు మన దేశంలో పాకిస్తాన్ జరిపించిన అన్ని దాడుల్లో దావూద్ ఇబ్రహీం హస్తం ఉంది.  ధురంధర్ సినిమాలో పాకిస్తాన్ లో అజ్ఞాత వ్యక్తిగా ఉంటూ మన దేశాన్ని కాపాడే గూఢచారి పాత్రలో రణ్ వీర్ సింగ్ జీవించాడు. ముఖ్యంగా జస్ క్రీత్ సింగ్.. భారత దేశం కోసం పాక్ లో  హమ్జా అలీ మజారీగా ఎందుకు  మారాడు. ఈ సందర్భంగా కరాచీలోని ల్యారీపై తిరుగులేని ఆధిపత్యం సంపాదిస్తాడు.

అంతేకాదు ఈ సినిమాలో బడే సాబ్ అంటూ ఓ క్యారెక్టర్ ఉంది. ఆ పాత్ర దావూడ్ ఇబ్రహీం. అంతేకాదు భారత ‘రా’ ఏజెంట్ చేసిన ఓ పని వల్ల బతికే శవంగా మంచానికే పరిమిత మయ్యాడు.  ఆ సినిమాలో ఆ పాత్ర చేసింది డానిష్ ఇక్బాల్ చేశాడు. ఈ సినిమాలో మంచానికి పరిమితయ్యే దావూద్ పాత్ర మేకప్ కోసమే 8 గంటలు పట్టిందట. ఇక షూటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మేకప్ తీయడానికి మరో రెండు గంటల సమయం పట్టేదట. ఈ సినిమాలో దావూద్ పాత్రలో జీవించేచాడు. ముఖ్యంగా మోడీ ప్రధాని మంత్రి కావడాన్ని జీర్ణించుకోలేకపోయే సీన్స్ తో పాటు.. రామ మందిరం కట్టడాన్ని చూసి రగిలేపోయే పాత్రలో నటించాడు. 

ఈ సినిమాలో ముకేష్ చాబ్రా క్యాస్టింగ్ డైరెక్టర్ గా ఎవరు ఏ పాత్రకు ఎవరు ఏ క్యారెక్టర్ కు సరిపోతారనేది పర్ఫెక్ట్ గా సెలెక్ట్ చేసిన విషయాన్ని బడే సాబ్ పాత్రను పోషించిన నటుడు చెప్పుకొచ్చాడు. 

దావూడ్ విషయానికొస్తే.. తమకు అనుకూలంగా ఓవర్గం వారిని మంచి వారిగా.. మరో వర్గం వారిని చెడ్డవారిగా చూపిస్తూ తనకు అనుకూలంగా ఉండే హీరోలతో ఇన్నేళ్లు ప్రాపగాండ సినిమాలు తెరకెక్కించాడు. అంతకాదు తనే హీరో అయినట్ల కొంత మంది దర్శకులతో సినిమాలు తీయించుకున్నాడు. ఇక దావూడ్ ఫండింగ్ చేసిన  డబ్బులతో బాలీవుడ్ లో చిత్రాలు తెరకెక్కేవి. ప్రస్తుతం జాతీయ వాదంతో కూడిన చిత్రాలు .. అసలు సిసలు నిజాలతో నిర్మాతలు, దర్శకులు సినిమాలు నిర్మించడానికి ముందుకు వస్తున్నారు. మొత్తంగా బాలీవుడ్ లో నడుస్తున్న ఏకో సిస్టమ్ ను బద్దలు కొట్డాడు దర్శకుడు ఆదిత్యదర్. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 1000 కోట్ల క్లబ్బులో ప్రవేశించడం విశేషం. 

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

