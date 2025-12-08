Samantha: స్నేహితురాలి భర్తను దొంగలించిన సమంత.. ఇంత మోసమా..

Shyamali Samantha Friendship: టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ సమంత తాజాగా దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరును వివాహం చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ వివాహం అధికారికంగా జరిగినప్పటి నుంచి.. దాని చుట్టూ సోషల్ మీడియాలో అనేక రకాల చర్చలు..రూమర్లు ఆగడంలేదు. ముఖ్యంగా రాజ్కు ఇది రెండో వివాహం కావడం..అతని మాజీ భార్య శ్యామలి తో విడాకులు 2023 నుంచే ప్రారంభమైనట్లు వార్తలు రావడం మరింత హాట్ టాపిక్గా మారింది.
ఇండస్ట్రీ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం.. సమంతకు శ్యామలతో మంచి పరిచయం ఉండేది. సోషల్ మీడియా పోస్టుల ద్వారా ఈ విషయం బయటపడింది. సమంత పోస్ట్ చేసిన కొన్ని ఫోటోలకి శ్యామలి లైక్ చేయడం.. కామెంట్ చేయడం నెటిజన్లను షాక్ కి గురిచేసింది. అంతేకాదు, కొన్ని ఫోటోల్లో కూడా సమంత, శ్యామలి కలిసి కనిపించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. దీంతో సమంత, రాజ్, శ్యామలి మధ్య ఎప్పటి నుంచో దగ్గరి పరిచయం ఉన్నట్లు బయటపడింది.
సమంత రాజ్ వివాహం వార్తలు వెంటనే, సోషల్ మీడియాలో సమంతపై విమర్శలు రావడం మొదలైంది. రాజ్కి శ్యామలితో ఇంకా విడాకులు పూర్తికాకముందే, సమంత రాజ్ మధ్య ప్రేమ సాగిందని కొందరు పోస్టులు పెడుతున్నారు. ఇది ఎంతవరకు నిజమో ఇప్పటికీ.. బయటకు రాలేదు. కానీ ఈ రూమర్స్ కారణంగా నెటిజన్లు సమంతపై బోలెడు నెగెటివ్ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
ఈ విషయలపై ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. శ్యామలి రాజ్ విడాకుల కారణం సమంత అని.. రాజ్ తో ఆమె సంబంధం వారి మధ్య కలహాలు పెట్టిందని నెటిజన్లు సమంతపై కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఏదేమైనా, సమంత.. రాజ్ నిడిమూరు వివాహం ప్రస్తుతం టాలీవుడ్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
ఒకవైపు కొందరు అభిమానులు వారికి అభినందనలు తెలుపుతుండగా..మరోవైపు సోషల్ మీడియాలో సమంత శ్యామలి మధ్య స్నేహం ఈ విషయాన్ని ఇంకా హైలైట్ చేస్తున్నాయి.
