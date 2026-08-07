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Varun Tej: ఎన్టీఆర్‌ను ట్రోల్ చేశారా.. వైరల్ వివాదంపై వరుణ్ తేజ్ ఫుల్ క్లారిటీ!

Varun Tej:ఎన్టీఆర్‌ను ట్రోల్ చేశారనే ప్రచారం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న నేపథ్యంలో హీరో వరుణ్ తేజ్ స్పందించారు. తనపై వస్తున్న ఆరోపణలకు ఫుల్ క్లారిటీ ఇస్తూ అసలు విషయం ఏమిటో వెల్లడించారు. ఈ వైరల్ వివాదం వెనుక నిజమేంటి? వరుణ్ తేజ్ ఏమన్నారో పూర్తి వివరాలను ఈ వీడియోలో తెలుసుకోండి.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 07, 2026, 07:39 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 07:39 PM IST
Varun Tej: ఎన్టీఆర్‌ను ట్రోల్ చేశారా.. వైరల్ వివాదంపై వరుణ్ తేజ్ ఫుల్ క్లారిటీ!
Image Credit: Varun Tej Troll NTR(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Varun Tej: ఎన్టీఆర్‌ను ట్రోల్ చేశారా.. వైరల్ వివాదంపై వరుణ్ తేజ్ ఫుల్ క్లారిటీ!
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