Varun Tej: మెగా ప్రిన్స్ వరుణ్ తేజ్ హీరోగా, మేర్లపాక గాంధీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన హారర్ కామెడీ చిత్రం కొరియన్ కనకరాజు ఆగస్టు 7న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదలై ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందనను అందుకుంటోంది. సూపర్నేచురల్ అంశాలు, కామెడీ, వినోదాత్మక కథతో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో వరుణ్ తేజ్ సరసన రితికా నాయక్ కథానాయికగా నటించారు. యూవీ క్రియేషన్స్, ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించాయి.
విడుదలకు ముందే గ్లింప్స్, టీజర్, ట్రైలర్, పాటలు సినిమాపై మంచి అంచనాలు పెంచగా, విడుదల తర్వాత కూడా పాజిటివ్ టాక్ను సొంతం చేసుకుంది. ముఖ్యంగా సినిమాలో వినిపించిన ఓ డైలాగ్ సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన సీనియర్ ఎన్టీఆర్ చెప్పిన అమెచ్యూరిష్ డైలాగ్ను సినిమాలో ఉపయోగించడంపై కొందరు ట్రోలింగ్ చేశారని, అది ఎన్టీఆర్ను టార్గెట్ చేసినట్లుగా ఉందనే వ్యాఖ్యలు వినిపించాయి. ఈ నేపథ్యంలో వరుణ్ తేజ్ స్పందిస్తూ పూర్తి క్లారిటీ ఇచ్చారు.
వరుణ్ తేజ్ మాట్లాడుతూ, అమెచ్యూరిష్ సీన్ను గత ఏడాది నవంబర్లోనే చిత్రీకరించామని తెలిపారు. ఎవరినీ ట్రోల్ చేయాలనే ఉద్దేశం తమకు లేదని స్పష్టం చేశారు. తాము చేసింది కేవలం ఇమిటేషన్ మాత్రమేనని, అది అభిమానంతో చేసిన ప్రయత్నమని చెప్పారు.
గతంలో తాను నటించిన ఎఫ్3 సినిమాలో పవన్ కళ్యాణ్ను కూడా ఇమిటేట్ చేశామని, అలాగే ఈ సినిమా ప్రమోషన్లలో ఎన్టీఆర్, కృష్ణ వంటి పలువురు దిగ్గజ నటులను కూడా సరదాగా అనుకరించామని గుర్తు చేశారు. గొప్ప వ్యక్తులను అభిమానంతో ఇమిటేట్ చేస్తామని, కానీ ఎప్పటికీ ట్రోల్ చేయమని అన్నారు.
ఇమిటేషన్కు, ట్రోలింగ్కు చాలా తేడా ఉంటుందని, సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న అపోహలను నమ్మొద్దని వరుణ్ తేజ్ స్పష్టం చేశారు. ఆయన వ్యాఖ్యలతో ఈ వివాదంపై స్పష్టత వచ్చినట్లైంది. ప్రస్తుతం కొరియన్ కనకరాజు విజయోత్సాహంలో ఉన్న చిత్రబృందం ప్రేక్షకుల ఆదరణకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతోంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook