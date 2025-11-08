English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Dies Irae Review: 'డీయస్ ఈరే' మూవీ రివ్యూ.. మోహన్ లాల్ కుమారుడి చిత్రం ఎలా ఉందంటే..!

Dies Irae Review: ‘డీయస్ ఈరే’ మూవీ రివ్యూ.. మోహన్ లాల్ కుమారుడి చిత్రం ఎలా ఉందంటే..!

Dies Irae Review: మలయాళ అగ్ర హీరో దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు గ్రహీత మోహన్ లాల్ కు దేశ వ్యాప్తంగా అభిమానులున్నారు. ఆయన కుమారుడు ప్రణవ్ మోహన్ లాల్ హీరోగా తెరకెక్కిన చిత్రం 'డీయస్ ఈరే'. తాజాగా విడుదలైన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేసిందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 8, 2025, 02:36 PM IST

Dies Irae Review: ‘డీయస్ ఈరే’ మూవీ రివ్యూ.. మోహన్ లాల్ కుమారుడి చిత్రం ఎలా ఉందంటే..!

Dies Irae Review: మలయాళ సూపర్ స్టార్ మోహన్ లాల్ కుమారుడు ప్రణవ్ మోహన్ లాల్ కథానాయకుడిగా నటించిన చిత్రం ‘డీయస్ ఈరే’. అక్టోబర్ 31న మలయాళంలో విడుదలై మంచి వసూళ్లు సాధిస్తున్న ఈ  చిత్రం నవంబర్ 7న తెలుగులో డబ్బింగ్ వెర్షన్ విడుదలైంది. మరి ఈ సినిమా తెలుగు ప్రేక్షకులను మెప్పించిందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.. 

కథ విషయానికొస్తే.. 

రోహన్ (ప్రణవ్ మోహన్ లాల్) ఓ పెద్దింటి అబ్బాయి. పేజ్ 3 టైపు వ్యక్తి. ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి ఇంట్లో పార్టీలు చేసుకోవడం.. లైఫ్ ను ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఈ క్రమంలో రోహన్ తన స్కూల్ మేట్ కనిక(సుస్మిత భట్) ఆత్మహత్య చేసుకుంటుంది. ఆ తర్వాత తన స్నేహితుడు కలిసి ఆమె ఇంట్లో వాళ్లను పరామర్శించి ఇంటికి వస్తాడు. అప్పటి నుంచి అతన్నో ఆత్మ వెంటాడుతూ ఉంటుంది. ఇంతకీ రోహన్ ను వెంటాడుతున్న ఆత్మ తన స్కూల్ మేట్ దేనా.. ఈ క్రమంలో రోహన్ ఎలాంటి పరిస్థితులు ఎదుర్కొన్నారు. చివరకు ఆ ఆత్మ అతన్ని ఏం చేసింది. ఈ క్రమంలో ఆత్మ హత్య చేసుకున్న కనిక ఇంటి ఎదురుగా ఉండే మధు రోహన్ కు  ఎలాంటి సాయం చేశాడు. చివరకు తన వెంట పడుతున్న ఆత్మ నుంచి విముక్తి పొందాడా ? ఈ క్రమంలో రోహన్ కు ఎదురైన పరిస్థితులు ఏమిటనేదే ‘ డీయస్ ఈరే’ స్టోరీ. 

కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే.. 

‘భూతకాలం’ ముమ్ముట్టితో ‘భ్రమ యుగం’ వంటి చిత్రాలతో ప్రేక్షకుల్లో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న రాహుల్ సదాశివన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘డియాస్ ఇరాయ్’ . అంతేకాదు ఈ సినిమాను కూడా ఫస్ట్ నుంచి చివరి వరకు ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేయడంలో సక్సెస్ అయ్యాడు. ముఖ్యంగా ఈ కాలంలో డబ్బున్న పేజ్ త్రీ కల్చర్ అబ్బాయిలు ఎలా ఉంటున్నారనే విషయాన్ని ఈ సినిమాలో  చూపించాడు. ముఖ్యంగా డబ్బున్న అబ్బాయిలు ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నారనే విషయాన్ని ప్రణవ్ మోహన్ లాల్ క్యారెక్టర్ లో చూపించాడు. డబ్బున్న వాళ్ల  పార్టీలు, తోటి వాళ్లతో  లస్ట్ వంటివి అంశాలను చూపించాడు. ఓ రకంగా చెప్పాలంటే పచ్చి తిరుగుబోతు తరహా క్యారెక్టర్. మరోవైపు ఓ హీరోకు తెలిసిన అమ్మాయి ఆత్మహత్య చేసుకోవడం.. ఆమె ఇంటికి వెళ్లి పరామర్శించి వచ్చే క్రమంలో ఆమెకు సంబంధించిన హెయిర్ పిన్ ను తన వెంట తీసుకు వస్తాడు. అప్పటి నుంచి అతన్ని ఓ ఆత్మ వెంటాడుతూ ఉంటుంది. అసలు ఆ ఆత్మ తనను ఎందుకు వెంటాడుతుందనే విషయాన్నికనుక్కునే క్రమంలో ఆత్మహత్య చేసుకున్న కనిక కుటుంబం ఇంట్లో ఎదురుగా ఉండే మధు సాయం అందించడం. చివరకు క్లైమాక్స్ లో ఆ ఆత్మ తనను ఎందుకు వెంటాడుతుందనే విషయం ఒళ్లు గగుర్పొడిచేలా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఆ సీక్రెట్ చెబితే.. చూసే ప్రేక్షకులకు థ్రిల్ మిస్ అవుతుంది. మొత్తంగా ప్రీ క్లైమాక్స్ లో మధు భయపడే సన్నివేశాలు.. క్లైమాక్స్ సీన్స్ అదిరిపోయాయి.  

ఇప్పటి వరకు ఏ హార్రర్ థ్రిల్లర్ లో ఇలాంటి థ్రిల్ ఎలిమెంట్ చూసి ఉండరు. దర్శకుడు కూడా సినిమా ప్రారంభమైన పది పదిహేను నిమిషాల్లోనే కథలోకి వెళ్లి .. చివరకు వరకు ఏమవుతుందా అనే ఉత్సుకత కలిగించేలా సక్సెస్ అయ్యాడు. సినిమాటోగ్రఫీ బాగుంది. నైట్ ఎఫెక్ట్ లో ఆత్మను చూపించే సీన్స్ తో చుచ్చు పడాల్సిందే. బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ అదిరిపోయింది. కేవలం నాలుగైదు ముఖ్యపాత్రలతోనే సినిమా మొత్తాన్ని ప్రేక్షకులు చూసేలా ఎంగేజ్ చేయడం అంటే మాటలు కాదు. నిర్మాణ విలువులు బాగున్నాయి. తెలుగు డబ్బింగ్ వెర్షన్ కూడా స్ట్రెయిట్ సినిమా చూసిన ఫీలింగ్ కలుగుతుంది. ఈ విషయంలో స్రవంతి మూవీస్ వారి టేస్ట్ ను మెచ్చుకోవాలి.  మాటలు కూడా సింక్ అయ్యాయి. తెలుగు ఆడియన్స్ ను కూడా ఈ సినిమా నచ్చుతుందనే చెప్పాలి.  ఓవరాల్ గా హార్రర్ చిత్రాలు ఇష్టపడే వాళ్లకు ఈ వీక్ బెస్ట్ ఆప్షన్ ఈ మూవీ అనే చెప్పాలి. 

నటీనటుల విషయానికొస్తే.. 

ప్రణవ్ మోహన్ లాల్.. ఓ స్టార్ హీరో కొడుకు అనేది పక్కన పెట్టి.. కథ కోసం పాత్ర కోసం ఎలాంటి సన్నివేశాల్లోనైనా నటించడానికి రెడీ అన్నట్టు చూపించాడు. ముఖ్యంగా పేజ్ త్రీ కల్చర్ ఉన్న యువకుడి పాత్రలో పబ్స్, గర్ల్ తో లస్ట్ వంటివి సీన్స్ ను ఎలాంటి బెరుకు లేకుండా చేశాడు. ముఖ్యంగా కొన్ని సన్నివేశాల్లో అతని నటనను మెచ్చుకోకుండా ఉండలేము. క్లైమాక్స్ లో అతని నటనను మెచ్చుకోవాల్సిందే. మరోవైపు హీరోకు సహాయ పడే పాత్రలో నటించిన గిబి గోపీనాథ్ నటన బాగుంది. ఇక ఆత్మహత్య చేసుకున్న అమ్మాయి ఇంట్లో పనిచేసే పనిమనిషి ఈ సినిమాలో మంచి నటన కనబరించింది. మిగిలిన వాళ్లు ఇలా ఒకటి రెండు సన్నివేశాలకే పరిమితమయ్యారు. 

పంచ్ లైన్.. ‘డీయస్ ఈరే’.. ఆకట్టుకునే భయపెట్టే హార్రర్ థ్రిల్లర్..

రేటింగ్: 3.25/5

