Dil Diya: దిమ్మ దిరిగి మైండ్ బ్లాంక్ చేస్తోన్న‘దిల్ దియా’ మూవీ ఫస్ట్ లుక్.. ఇదేం లుక్ రా నాయనా..

Chaitanya Rao Dil Diay First Look శ్రియాస్ చిత్రాస్, ఎ పూర్ణ నాయుడు ప్రొడక్షన్ బ్యానర్స్పై పూర్ణ నాయుడు ‘దిల్ దియా’ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం చిత్రీకరణ జరుపుకుంటోన్న ఈ సినిమా టైటిల్, ఫస్ట్ లుక్ను సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి వంగా విడుదల చేసారు. ఒంటిపై బట్టలు లేకుండా చైతన్య రావు లుక్ ర‘రా అండ్ రస్టిక్’ లుక్ తో అట్రాక్ట్ చేస్తోంది. ఈ చిత్రాన్ని పూర్తి భావోద్వేగాలు, వ్యక్తిగత సంబంధాల మధ్య వచ్చే సంఘర్షణలను చూపించనుంది. కె. క్రాంతి మాధవ్కి ‘దిల్ దియా ..ఏ నేక్డ్ ట్రూత్’ ట్యాగ్ లైన్. ఇప్పటివరకు చేసిన భావోద్వేగాత్మక సినిమాల ప్రయాణానికి కొనసాగింపులానే ఈ చిత్రం ఉండబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది. ఆయన తన సినిమాల్లో ఎమోషన్స్లో డెప్త్తో పాటు బలమైన కథలకు ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తుంటారు. క్రాంతి మాధవ్ గతంలో తెరకెక్కించిన ఓనమాలు, మళ్లీ మళ్లీ ఇది రాని రోజు, వరల్డ్ ఫేమస్ లవర్ వంటి సినిమాలను గమనిస్తే.. ప్రేమ, మనసుల్లోని భావాలు, అంతర్గత సంఘర్షణలు పాత్రల రూపంలో స్పష్టంగా ప్రేక్షకులకు కనిపిస్తాయి.
ఇప్పుడు మరోసారి క్రాంతి మాధవ్ వైవిధ్యమైన మూవీ ‘దిల్ దియా – ఏ నేక్డ్ ట్రూత్’ సినిమాలో నేటి ట్రెండ్కు తగినట్లు ప్రేమ, మోహం, వైఫల్యం, వ్యక్తులు లేదా మనసుల మధ్య ఉండే సానిహిత్యం, ఆత్మ గౌరవం వంటి ఎలిమెంట్స్ ను ఫోకస్ చేస్తూ వంటి ఎమోషనల్ వరల్డ్తో ప్రేక్షకులను మెప్పించటానికి రెడీ అవుతున్నారు.
ఈ చిత్రంలో చైతన్య రావు మాదాడి, ఇరా, సఖి, జెస్సీ లీడ్ రోల్స్ లో నటిస్తోన్న ఈ చిత్రంలో మణి చందన, ప్రమోదిని, వీర శంకర్ కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. సినిమా నేచురల్గా ఉండాలనే ఆలోచనతో డైరెక్టర్ అండ్ టీమ్ నటీనటులను ఎంపికలో జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. దీని వల్ల సినిమాలో ఓవర్ డ్రామా లేకుండా నేచురాలిటీ కనిపిస్తుంది. ఎమోషన్స్ ఆడియెన్స్కు బాగా కనెక్ట్ అవుతాయి.
ఫస్ట్ లుక్, టైటిల్ పోస్టర్ను గమనిస్తే.. బట్టలు లేకుండా సొఫాలో కూర్చున్న చైతన్య రావును లుక్ టెర్రిఫిక్ గా కనిపిస్తోంది. తను రగ్డ్ లుక్తో స్క్రీన్ను సీరియస్గా చూస్తున్నట్టు ఈ లుక్ ఉంది. వెనుక నుంచి ప్రొజెక్టర్ లైటింగ్ వస్తోంది. తన చూపుల్లోని ఇంటెన్సిటీ తన పాత్రలోని సీరియస్నెస్ను తెలియజేసేలా ఈ లుక్ ఉంది. కథలోని విషయాలను సీక్రెట్ చెప్పకుండా..ఈ క్యారెక్టర్ లుక్ ను విడుదల చేశారు. ఈ సినిమాలోని ఫస్ట్ లుక్ స్టైల్ కన్నా భావోద్వేగాల నిజాయితీ, స్పష్టతకే ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత కనిపిస్తోంది.
‘దిల్ దియా - ఏ నేక్డ్ ట్రూత్’ చిత్రాన్ని పూర్ణ నాయుడు నిర్మిస్తుండగా శ్రీకాంత్ వి సహ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. పి.జి.విందా సినిమాటోగ్రాఫర్గా పనిచేస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి ఫణి కళ్యాణ్ సంగీతాన్ని సమకూరుస్తున్నారు.యువతను దృష్టిలో పెట్టుకొని, లోతైన భావోద్వేగాలతో కూడిన ప్రేమకథగా దిల్ దియా – ఏ నేక్డ్ ట్రూత్ మూవీ తెరకెక్కుతోంది. ఆధునిక సంబంధాలను నిజాయితీగా, ఎలాంటి ఫిల్టర్ లేకుండా చూపించేలా ఈ చిత్రం ఉండబోతుంది. ప్రేమతో పాటు భావోద్వేగాల సంక్లిష్టతను, వాటి వల్ల వచ్చే ఫలితాలు నేరుగా చూపించబోతున్నారు. నేటి తెలుగు సినిమాలో సన్నిహితత్వానికి కొత్త అర్థాన్ని ఇచ్చేలా సినిమా తెరకెక్కుతోంది.
దర్శకుడి స్పష్టమైన విజన్, బలమైన క్రియేటివ్ సపోర్ట్తో ‘దిల్ దియా – ఏ నేక్డ్ ట్రూత్’ సినిమాను బాక్సాఫీస్కు కొత్త భాషను పరిచయం చేసే చిత్రంగా రూపొందిస్తున్నారు. ఈ సినిమా 2026 సమ్మర్లో థియేటర్లలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది.
