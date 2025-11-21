English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Alia Bhatt: విడాకుల బాటలో మరో బాలీవుడ్ స్టార్ కపుల్..రణ్‌బీర్ కపూర్, ఆలియా మధ్య దూరం పెరిగిందా?

Alia Bhatt Kapoor Family Dining: బాలీవుడ్‌లో ఇటీవలే 'డైనింగ్ విత్ కపూర్' అనే కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. అయితే ఈ షోలో కపూర్ కోడలు, రణ్‌బీర్ కపూర్ భార్య అలియా భట్ పాల్గొనలేదు. దీంతో రణ్‌బీర్ కపూర్‌కు అలియా భట్‌కు మధ్య దూరం పెరిగిందనే వార్తలు తెగ ఊపందుకున్నాయి.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 21, 2025, 04:08 PM IST

Alia Bhatt Kapoor Family Dining: బాలీవుడ్‌లో కపూర్ ఫ్యామిలీస్ ఎంతో ఫేమస్. వారు ఏదోకటి చేస్తూ తరచూ వార్తల్లో నిలుస్తున్నారు. తాజాగా 'డైనింగ్ విత్ కపూర్' అనే కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. అయితే ఈ షోలో రణ్‌బీర్ కపూర్ భార్య అలియా భట్ పాల్గొనలేదు. ఇదే విషయమై ఇప్పుడు బాలీవుడ్‌లో రచ్చ జరుగుతుంది. రణ్‌బీర్ కపూర్‌కు అలియా భట్‌కు మధ్య దూరం పెరిగిందనే వార్తలు తెగ ఊపందుకున్నాయి.

డైనింగ్ విత్ కపూర్ అనే షో ను ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ నెట్‌ఫ్లిక్స్ నిర్వహించింది. ఈ షో కి సంబంధించిన ఎపిసోడ్ నవంబరు 21న ప్రసారం చేయనున్నారు. అయితే తాజాగా విడుదలైన ఈ షో ప్రోమోలో ఎక్కడా కపూర్ ఇంటి కోడలు అలియా భట్ కనిపించలేదు.

Also Read: BSNL Recharge Plan: కేవలం రూ.9 లకే 100GB డేటా, అన్‌లిమిటెడ్ కాల్స్, 100 ఎస్ఎంఎస్‌లు..BSNL స్పెషల్ ఆఫర్!

'డైనింగ్ విత్ కపూర్' ప్రోమోలో ఎవరెవరున్నారు?
కపూర్ కుటుంబానికి చెందిన అర్మాన్ జైన్ హోస్ట్ చేస్తున్న ఈ షోలో.. కుటుంబ సభ్యులందరూ కలిసి వంటలు చేస్తూ, భోజనం చేస్తూ వ్యక్తిగత విషయాలు పంచుకుంటారు. ఈ షో ప్రోమోలో రణ్‌ధీర్ కపూర్, రణ్‌బీర్ కపూర్, కరీనా కపూర్ ఖాన్, కరిష్మా కపూర్, నీతూ కపూర్ (రణ్‌బీర్ కపూర్ తల్లి), సైఫ్ అలీ ఖాన్ (కపూర్ కుటుంబ అల్లుడు, కరీనా కపూర్ భర్త)తో పాటు మరికొందరు కుటుంబసభ్యులు పాల్కొన్నారు.

ప్రోమోలో కుటుంబ సభ్యులంతా కలిసి ఆహారాన్ని ఆస్వాదిస్తూ, సరదాగా మాట్లాడుకోవడం కనిపించింది. అయితే, నాల్గవ తరం స్టార్ రణ్‌బీర్ కపూర్ భార్య అయిన అలియా భట్ ఈ సన్నివేశాల్లో ఎక్కడా కనిపించలేదు. దీంతో, కపూర్ కుటుంబం అలియా భట్‌ను దూరం పెడుతోందా అని అభిమానులలో, సినీ వర్గాలలో తీవ్ర అనుమానాలు మొదలయ్యాయి.

అనుమానాలకు హోస్ట్ ఇచ్చిన క్లారిటీ:
ఈ చర్చలకు, అనుమానాలకు తెరదించుతూ.. ఈ షో హోస్ట్, కపూర్ కుటుంబ సభ్యుడు అర్మాన్ జైన్ స్పష్టత ఇచ్చారు. అలియా భట్ హాజరు కాకపోవడం వెనుక వేరే కారణాలు లేవని, ఆమె ఆ సమయంలో సినిమా షూటింగ్‌లో (పనిలో) బిజీగా ఉండటం వల్లే రాలేకపోయారని అర్మాన్ జైన్ తెలిపారు.

'డైనింగ్ విత్ కపూర్' షో ఈరోజు (నవంబర్ 21) నుండి నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో ప్రసారం కానుంది. ఈ షోలో కపూర్ కుటుంబ సభ్యులు తమ వ్యక్తిగత జీవితం, గత సంఘటనలను గుర్తు చేసుకుంటూ ప్రేక్షకులకు వినోదాన్ని పంచనున్నారు.

Also Read: Treasure Hunt: తెలంగాణలో గుప్తనిధులు..ఇంటి కింద రాగి బిందెల్లో భారీ సంపద..వేట మొదలుపెట్టిన కేటుగాళ్లు!

 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Alia BhattAlia Bhatt Kapoor Family DiningAlia Bhatt moviesDining with KapoorsKapoor Family

