Alia Bhatt Kapoor Family Dining: బాలీవుడ్లో కపూర్ ఫ్యామిలీస్ ఎంతో ఫేమస్. వారు ఏదోకటి చేస్తూ తరచూ వార్తల్లో నిలుస్తున్నారు. తాజాగా 'డైనింగ్ విత్ కపూర్' అనే కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. అయితే ఈ షోలో రణ్బీర్ కపూర్ భార్య అలియా భట్ పాల్గొనలేదు. ఇదే విషయమై ఇప్పుడు బాలీవుడ్లో రచ్చ జరుగుతుంది. రణ్బీర్ కపూర్కు అలియా భట్కు మధ్య దూరం పెరిగిందనే వార్తలు తెగ ఊపందుకున్నాయి.
డైనింగ్ విత్ కపూర్ అనే షో ను ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ నెట్ఫ్లిక్స్ నిర్వహించింది. ఈ షో కి సంబంధించిన ఎపిసోడ్ నవంబరు 21న ప్రసారం చేయనున్నారు. అయితే తాజాగా విడుదలైన ఈ షో ప్రోమోలో ఎక్కడా కపూర్ ఇంటి కోడలు అలియా భట్ కనిపించలేదు.
'డైనింగ్ విత్ కపూర్' ప్రోమోలో ఎవరెవరున్నారు?
కపూర్ కుటుంబానికి చెందిన అర్మాన్ జైన్ హోస్ట్ చేస్తున్న ఈ షోలో.. కుటుంబ సభ్యులందరూ కలిసి వంటలు చేస్తూ, భోజనం చేస్తూ వ్యక్తిగత విషయాలు పంచుకుంటారు. ఈ షో ప్రోమోలో రణ్ధీర్ కపూర్, రణ్బీర్ కపూర్, కరీనా కపూర్ ఖాన్, కరిష్మా కపూర్, నీతూ కపూర్ (రణ్బీర్ కపూర్ తల్లి), సైఫ్ అలీ ఖాన్ (కపూర్ కుటుంబ అల్లుడు, కరీనా కపూర్ భర్త)తో పాటు మరికొందరు కుటుంబసభ్యులు పాల్కొన్నారు.
ప్రోమోలో కుటుంబ సభ్యులంతా కలిసి ఆహారాన్ని ఆస్వాదిస్తూ, సరదాగా మాట్లాడుకోవడం కనిపించింది. అయితే, నాల్గవ తరం స్టార్ రణ్బీర్ కపూర్ భార్య అయిన అలియా భట్ ఈ సన్నివేశాల్లో ఎక్కడా కనిపించలేదు. దీంతో, కపూర్ కుటుంబం అలియా భట్ను దూరం పెడుతోందా అని అభిమానులలో, సినీ వర్గాలలో తీవ్ర అనుమానాలు మొదలయ్యాయి.
అనుమానాలకు హోస్ట్ ఇచ్చిన క్లారిటీ:
ఈ చర్చలకు, అనుమానాలకు తెరదించుతూ.. ఈ షో హోస్ట్, కపూర్ కుటుంబ సభ్యుడు అర్మాన్ జైన్ స్పష్టత ఇచ్చారు. అలియా భట్ హాజరు కాకపోవడం వెనుక వేరే కారణాలు లేవని, ఆమె ఆ సమయంలో సినిమా షూటింగ్లో (పనిలో) బిజీగా ఉండటం వల్లే రాలేకపోయారని అర్మాన్ జైన్ తెలిపారు.
'డైనింగ్ విత్ కపూర్' షో ఈరోజు (నవంబర్ 21) నుండి నెట్ఫ్లిక్స్లో ప్రసారం కానుంది. ఈ షోలో కపూర్ కుటుంబ సభ్యులు తమ వ్యక్తిగత జీవితం, గత సంఘటనలను గుర్తు చేసుకుంటూ ప్రేక్షకులకు వినోదాన్ని పంచనున్నారు.
