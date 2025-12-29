English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Master Mahendran: "యుద్ధం గెలిస్తే వీరుడు.." మాస్టర్ మహేంద్రన్ 'నీలకంఠ' మూవీకి అజయ్ భూపతి సపోర్ట్

Master Mahendran Nilakanta: మాస్టర్ మహేంద్రన్ హీరోగా నటించిన నీలకంఠ మూవీ జనవరి 2వ తేదీ నుంచి థియేటర్లో సందడి చేయనుంది. ఈ మూవీకి స్టార్ డైరెక్టర్ అజయ్ భూపతి సపోర్ట్‌ చేశారు. మూవీ టీమ్‌కు ఆల్ ద బెస్ట్ చెబుతూ.. సాంగ్‌కు సంబంధించిన గ్లింప్స్ రిలీజ్ చేశారు.  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Dec 29, 2025, 10:12 PM IST

Master Mahendran: "యుద్ధం గెలిస్తే వీరుడు.." మాస్టర్ మహేంద్రన్ 'నీలకంఠ' మూవీకి అజయ్ భూపతి సపోర్ట్

Master Mahendran Nilakanta: మాస్టర్ మహేంద్రన్ హీరోగా.. రాకేష్ మాధవన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన మూవీ నీలకంఠ. జనవరి 2న ఈ సినిమా ఆడియన్స్ ముందుకు వచ్చేందుకు సిద్ధమైంది. ఎల్ఎస్ ప్రొడక్షన్స్, గ్లోబల్ సినిమాస్ బ్యానర్స్‌పై మర్లపల్లి శ్రీనివాసులు, వేణుగోపాల్ దీవి నిర్మించగా.. నేహా పఠాన్, యష్న ముతులూరి, స్నేహా ఉల్లాల్ హీరోయిన్లుగా నటించారు. శుభలేక సుధాకర్, 30 ఇయర్స్ పృథ్వీ, చిత్రం శ్రీను, అఖండ శివ, కంచెరపాలెం రాజు, సురభి ప్రభావతి, కిర్రాక్ ఆర్పీ తదితరులు ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. తెలుగుతోపాటు తమిళం, హిందీ, కన్నడ, మలయాళంలో భాషల్లో విడుదల చేసేందుకు మేకర్స్ ప్లాన్ చేశారు. తాజాగా వరల్డ్ ఆఫ్ నీలకంఠ పేరుతో ఈ మూవీకి సంబంధించి ఓ కేశవా.. ఓ భైరవా అంటూ సాగే సాంగ్‌ను స్టార్‌ డైరెక్టర్ అజయ్ భూపతి విడుదల చేశారు. సినిమా మంచి విజయం సాధించాలని చిత్రబృందానికి ఆల్‌ ద బెస్ట్ చెప్పారు. 

సాంగ్ విషయానికి వస్తే.. "యుద్ధం గెలిస్తే వీరుడు అంటారు.. అదే యుద్ధాన్ని తన గరళంలో దాచిపెడితే దేవుడు అంటారు.." అనే ఇంట్రెస్టింగ్ లైన్స్‌తో ప్రారంభించారు. సాంగ్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో మూవీ కథను చూపించారు. మహేంద్రన్ పవర్‌రోల్ పోషించినట్లు తెలుస్తోంది. సీరియస్ లుక్స్‌తో మెప్పించాడు. చేయని తప్పుకు ఊరంతా నిందమోపితే.. హీరో ఎలా ఎదుర్కొన్నాడు..? తప్పు చేయలేదని ఎలా నిరూపించుకున్నాడు..? అనే కథాంశంతో సినిమాను రూపొందించినట్లు మేకర్స్ చెబుతున్నారు. జనవరి 2న ఆడియన్స్ తప్పకుండా థియేటర్‌కు వచ్చి చూడాలని కోరుతున్నారు. 

 

 
మూవీ డైరెక్టర్ రాకేష్ మాధవన్ మాట్లాడుతూ.. సినిమా ఔట్‌పుట్ చాలా బాగా వచ్చిందని.. క్లైమాక్స్‌లో లాస్ట్ 20 మినిట్స్ చూపు తిప్పుకోకుండా ఉంటుందని తెలిపారు. ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తారని నమ్మకం ఉందన్నారు. ఎమోషన్ సీన్స్, సాంగ్స్, ఫైట్స్ ఇలా అన్ని వర్గాల వారికి నచ్చే విధంగా తెరకెక్కించినట్లు చెప్పారు. ఈ కొరియోగ్రాఫర్స్‌గా సాగర్, శివ గిరీష్ పని చేశారు. DOP, ఎడిటింగ్‌ బాధ్యతలు శ్రావణ్ జి.కుమార్ నిర్వర్తించగా.. మార్క్ ప్రశాంత్ మ్యూజిక్ అందించారు. ఇప్పటికే ఈ మూవీ నుంచి విడుదల చేసిన ప్రమోషనల్ కంటెంట్‌కు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. బాలనటుడిగా ప్రేక్షకులను మెప్పించి మహేంద్రన్.. హీరోగా తన తొలి సినిమాతోనే హిట్ అందుకుంటారో లేదో చూడాలి మరి.

 

Also Read: Actress Madhavi Latha: చిక్కుల్లో నటి మాధవీలత.. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు..

Also Read: SKN Video: ఏంటీ అలా తొంగిచూస్తున్నావ్..?.. నిధి అగర్వాల్‌తో ప్రొడ్యూసర్ ఎస్‌కేఎన్ రచ్చ.. వీడియో వైరల్...

About the Author

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Nilakanta MovieNilakanta Movie TrailerMaster MahendranMaster Mahendran MoviesNilakanta Movie Release Date

