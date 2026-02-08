English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Anil Ravipudi: టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో ప్రస్తుతం ఫుల్ డిమాండ్ ఉన్న దర్శకుడు ఎవరైనా ఉన్నారంటే అనిల్ రావిపూడి అనే చెప్పాలి. ఆయన తీసిన 9 సినిమాల్లో అన్ని బ్లాక్ బస్టర్స్ అవడం విశేషం. తాజాగా ఈ స్టార్ డైరెక్టర్ గురించి ఆసక్తికర న్యూస్ ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. అదేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Feb 8, 2026, 08:26 PM IST

Anil Ravipudi: విలన్‌గా అనిల్ రావిపూడి.. ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేసిన స్టార్ డైరెక్టర్..!

Director Anil Ravipudi: టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో ప్రస్తుతం ఫుల్ డిమాండ్ ఉన్న దర్శకుడు ఎవరైనా ఉన్నారంటే అనిల్ రావిపూడి అనే చెప్పాలి. ఆయన తీసిన 9 సినిమాల్లో అన్ని బ్లాక్ బస్టర్స్ అవడం విశేషం. ఇక ఇటీవల వచ్చిన మన శంకర్ వరప్రసాద్ గారు సినిమా ఎంత సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిందో స్పెషల్‌గా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. మెగాస్టార్ చిరంజీవి హీరోగా వచ్చిన ఈ సినిమా ఏకంగా రూ. 375 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించి టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ హిట్‌గా నిలిచింది.

Add Zee News as a Preferred Source

దీంతో, ఇప్పుడు ఈ స్టార్ డైరెక్టర్‌తో సినిమాలు చేసేందుకు అటు నిర్మాతలు, ఇటు హీరోలు క్యూ కడుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి గురించి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ న్యూస్ ఒకటి నెట్టింట్లో వైరల్‌గా మారింది. అదేంటంటే వవాాదర్శకుడిగా అనిల్ రావిపూడి సూపర్ సక్సెస్ అలాగే, ఆయనకు యాక్టింగ్ మీద కూడా మంచి ఆసక్తి ఉన్న విషయం తెలిసిందే. తన సినిమాల షూటింగ్ సమయంలో కూడా చాలా సన్నివేశాలను ఆయన నటించి చూపించడం మనం చూస్తూనే ఉంటాం.

అలా అనిల్ రావిపూడి స్క్రీన్‌పై కనిపించడానికి కూడా చాలా ఆసక్తిగా ఉన్నారట. ఇక తాజాగా ఇదే విషయం గురించి ఈ డైరెక్టర్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశాడు. ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న ఆయన తన వెండితెర ఎంట్రీ గురించి మాట్లాడుతూ.. నాకు నటన అంటే చాలా ఇష్టం. అది అందరికి తెలుసు. కానీ, హీరోగా మాత్రం చేయలేను. నాకు మంచి విలన్ రోల్ చేయాలని ఉంది. ఎవరైనా నాకు నెగిటీవ్ రోల్ ఇస్తే తప్పకుండా చేస్తా. కానీ, ఇప్పుడు కాదు. దానికి ఇంకా చాలా టైం ఉందంటూ చెప్పుకొచ్చాడు అనిల్ రావిపూడి.

దీంతో అనిల్ చేసిన ఈ కామెంట్స్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇక సినిమాల విషయానికి వస్తే, ఇటీవల మన శంకర వరప్రసాద్ గారుతో బ్లాక్ బస్టర్ అందుకున్న అనిల్ ఇప్పుడు విక్టరీ వెంకటేష్‌తో మరోసారి జతకట్టనున్నాడు. త్వరలో షూటింగ్ మొదలుకానున్న ఈ సినిమా 2027 సంక్రాంతికి ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చే అవకాశం ఉందని టాక్. మార్చిలో ఈ సినిమా రెగ్యులర్ షూటింగ్ మొదలుకానున్నట్లు తెలుస్తోంది.

