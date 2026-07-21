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Balakrishna Health Update: నందమూరి బాలకృష్ణ ఆరోగ్యం గురించి అప్డేట్ ఇచ్చిన దర్శకుడు గోపీచంద్!

Balakrishna Health Update:NBK111 షూటింగ్‌లో యాక్షన్ సన్నివేశం సమయంలో బాలకృష్ణకు చిన్న మసిల్ టియర్ అయింది. అభిమానులు ఆందోళన చెందొద్దని దర్శకుడు గోపీచంద్ మలినేని స్పష్టం చేస్తూ తాజా ఆరోగ్య వివరాలు వెల్లడించారు.

Written ByVishnupriya
Published: Jul 21, 2026, 05:13 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 05:13 PM IST
Balakrishna Health Update: నందమూరి బాలకృష్ణ ఆరోగ్యం గురించి అప్డేట్ ఇచ్చిన దర్శకుడు గోపీచంద్!
Image Credit: Director gopichand mallineni(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Balakrishna Health Update: నందమూరి బాలకృష్ణ ఆరోగ్యం గురించి అప్డేట్ ఇచ్చిన దర్శకుడు గోపీచంద్!
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