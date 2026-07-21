/Balakrishna Health Update: నందమూరి బాలకృష్ణ ఆరోగ్యం గురించి అప్డేట్ ఇచ్చిన దర్శకుడు గోపీచంద్!

Balakrishna Health Update:నందమూరి బాలకృష్ణ ఆరోగ్యం గురించి ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో వచ్చిన వార్తలపై దర్శకుడు గోపీచంద్ మలినేని స్పష్టత ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం NBK111 సినిమా షూటింగ్ కాకినాడలో జరుగుతుండగా, ఓ యాక్షన్ సన్నివేశం చిత్రీకరణ సమయంలో బాలకృష్ణకు చిన్న మసిల్ టియర్ అయినట్లు ఆయన తెలిపారు.
ఈ విషయాన్ని గోపీచంద్ మలినేని తన సోషల్ మీడియా వేదికగా వెల్లడించారు. వైద్యుల సూచన మేరకు బాలకృష్ణ పూర్తిగా కోలుకునేందుకు చిన్న మైనర్ సర్జరీ చేయాల్సి ఉంటుందని చెప్పారు. అయితే అభిమానులు ఎలాంటి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని కూడా ఆయన స్పష్టం చేశారు.
బాలకృష్ణ తన పనిపట్ల చూపించే క్రమశిక్షణ, అంకితభావం చిత్రబృందంలోని ప్రతి ఒక్కరికీ స్ఫూర్తిగా ఉంటుందని గోపీచంద్ మలినేని పేర్కొన్నారు. గాయం ఉన్నప్పటికీ సినిమా కోసం ఆయన చూపుతున్న నిబద్ధత అందరినీ ఆకట్టుకుంటుందని చెప్పారు.
మొదట ఈ వార్త బయటకు రావడంతో అభిమానులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు. అయితే దర్శకుడు స్వయంగా స్పందించి ఆరోగ్య పరిస్థితిపై క్లారిటీ ఇవ్వడంతో అభిమానులు ఊరట పొందారు. బాలయ్య త్వరగా కోలుకుని మళ్లీ షూటింగ్లో పాల్గొనాలని అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు.
#NBK111 షూటింగ్ కాకినాడలో జరుగుతున్న సమయంలో ఓ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ లో నందమూరి బాలకృష్ణ గారికి చిన్న మసిల్ టియర్ అయింది.
వైద్యుల సూచన మేరకు, ఆయన త్వరగా పూర్తిగా కోలుకోవడానికి ఒక చిన్న మైనర్ సర్జరీ చేయాల్సి ఉంది.
సినిమాపై ఆయనకున్న క్రమశిక్షణ, కష్టపడే తత్వం #NBK111 చిత్ర బృందంలోని…
— Gopichandh Malineni (@megopichand) July 21, 2026
NBK111 చిత్రాన్ని గోపీచంద్ మలినేని తెరకెక్కిస్తున్నారు. గతంలో వీరిద్దరి కలయికలో వచ్చిన వీరసింహారెడ్డి మంచి విజయాన్ని అందుకోవడంతో ఈ సినిమాపై కూడా భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఈ చిత్రం యాక్షన్ ప్రధానంగా రూపొందుతోంది. అందుకే భారీ యాక్షన్ సన్నివేశాలను ప్రత్యేకంగా చిత్రీకరిస్తున్నారు.
ఈ సినిమాలో బాలకృష్ణతో పాటు మంచు మనోజ్ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నట్లు సమాచారం. హీరోయిన్గా కాజల్ అగర్వాల్ కనిపించనుంది. సంగీతాన్ని ఎస్.ఎస్. తమన్ అందిస్తుండగా, వెంకట్ సతీష్ కిలారు ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం బాలకృష్ణ వైద్యుల పర్యవేక్షణలో విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు. ఆయన త్వరగా పూర్తిగా కోలుకున్న తర్వాత షూటింగ్ను తిరిగి ప్రారంభించేందుకు చిత్రబృందం సిద్ధమవుతోంది. సినిమా విడుదలపై ఎలాంటి ప్రభావం లేకుండా పనులను ముందుకు తీసుకెళ్లాలని మేకర్స్ భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
బాలకృష్ణ ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉందని, చిన్న చికిత్స తర్వాత ఆయన మళ్లీ షూటింగ్లో పాల్గొంటారని దర్శకుడు గోపీచంద్ మలినేని చెప్పడంతో అభిమానుల్లో నమ్మకం పెరిగింది. తమ అభిమాన నటుడు త్వరగా కోలుకుని మళ్లీ అదే ఉత్సాహంతో సెట్స్పైకి రావాలని అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు. సినిమా కూడా ప్రేక్షకుల అంచనాలకు తగ్గట్టుగా ఉండబోతుందనే ఆశాభావాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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