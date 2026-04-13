Gods and Soldiers Teaser: దర్శకుడు హరీష్‌ శంకర్‌ చేతులు మీుదగా ‘గాడ్స్ అండ్ సోల్జర్స్' టీజర్ విడుదల.. ఎలా ఉందంటే..!!

Harish Shankar Reveals Gods and Soldiers Teaser: ‘గాడ్స్ ఆఫ్ సోల్జర్స్’ తెలుగు తమిళ భాషల్లో తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ సినిమా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ వర్క్ జరగుతుంది. తాజాగా సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ హరీష్ శంకర్ ఈ సినిమా ట్రైలర్ ను తన సామాజిక మాధ్యమం వేదికగా విడుదల చేశారు. విడుదలైన ఈ టీజర్ ఆకట్టుకునేలా ఉంది. మాస్ అండ్ ఎమోషన్ కమ్ యాక్షన్ సీన్స్ తో ఈ టీజర్ అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునేలా రూపొందించారు. ఈ సందర్భంగా దర్శకుడు విజయ్ మెల్టన్ మాట్లాడుతూ '' మా టీజర్ ను రిలీజ్ చేసి మాకు సహకరించిన దర్శకుడు హరీష్ శంకర్కు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
భారీ స్థాయిలో, భావోద్వేగాల నేపథ్యంతో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రం, వాస్తవిక కథనంతో పాటు కమర్షియల్ అంశాలను మేళవించిన సినిమాటిక్ అనుభూతిని ప్రేక్షకులకు అందించనుందని తెలిపారు. ఈ చిత్రంలో మంచి టాలెంటెడ్ నటీనటులు సరికొత్త అవతారంలో కనిపించబోతున్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు.
ఆరి అరుజునన్ తొలిసారి ఈ సినిమాలో పోలీస్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. రాజ్ తరుణ్ ఈ చిత్రంతో తమిళ ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టబోతున్నాడు. భరత్ కీలక పాత్రలో కథను మలుపు తిప్పే క్యారెక్టర్ లో కనిపించబోతున్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు. అమూ అభిరామి, కిశోర్ ప్రాధాన్యత ఉన్న పాత్రల్లో కనిపించనున్నట్టు తెలిపారు.
ఈ చిత్రం కోసం అందరూ శారీరకంగా కష్టపడ్డట్టు తెలిపారు. సంగీత కళాకారుడు వేధన్ ఈ సినిమాలో ముఖ్యమైన పాత్రలో నటిస్తున్నారు. విభిన్న ప్రదేశాల్లో ఈ సినిమా షూటింగ్ జరుపుకుంది. ప్రస్తుతం చిత్ర బృందం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనుల్లో నిమగ్నమైంది. రఫ్ నోట్ ప్రొడక్షన్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం యాక్షన్, భావోద్వేగం, సామాజిక అంశాల సమ్మేళనంగా తమిళ, తెలుగు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునేలా రూపొందడటం విశేషం.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.