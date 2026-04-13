Gods and Soldiers Teaser: దర్శకుడు హరీష్‌ శంకర్‌ చేతులు మీుదగా ‘గాడ్స్ అండ్ సోల్జర్స్' టీజర్ విడుదల.. ఎలా ఉందంటే..!!

Gods and Soldiers Teaser: రఫ్ నోట్ ప్రొడక్షన్ సంస్థ తెరకెక్కిస్తోన్న  ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం ‘గాడ్స్ ఆఫ్ సోల్జర్స్’. ఈ సినిమాను తెలుగు తమిళ భాషల్లో తెరకెక్కిస్తున్నారు.  తాజాగా ఈ సినిమా తెలుగు టీజర్ ను డైరెక్టర్ హరీష్ శంకర్ విడుదల చేశారు.  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 13, 2026, 12:25 AM IST

Harish Shankar Reveals Gods and Soldiers Teaser: ‘గాడ్స్ ఆఫ్ సోల్జర్స్’ తెలుగు తమిళ భాషల్లో తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ సినిమా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ వర్క్ జరగుతుంది. తాజాగా సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ హరీష్ శంకర్ ఈ సినిమా ట్రైలర్ ను తన సామాజిక మాధ్యమం వేదికగా విడుదల చేశారు. విడుదలైన ఈ టీజర్ ఆకట్టుకునేలా ఉంది. మాస్ అండ్ ఎమోషన్  కమ్ యాక్షన్ సీన్స్ తో ఈ టీజర్ అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునేలా రూపొందించారు.  ఈ సందర్భంగా దర్శకుడు విజయ్‌ మెల్టన్‌ మాట్లాడుతూ '' మా టీజర్ ను రిలీజ్  చేసి మాకు సహకరించిన దర్శకుడు హరీష్‌ శంకర్‌కు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.  

భారీ స్థాయిలో, భావోద్వేగాల నేపథ్యంతో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రం,  వాస్తవిక కథనంతో పాటు కమర్షియల్  అంశాలను మేళవించిన సినిమాటిక్ అనుభూతిని ప్రేక్షకులకు అందించనుందని తెలిపారు.  ఈ చిత్రంలో మంచి టాలెంటెడ్‌ నటీనటులు సరికొత్త అవతారంలో కనిపించబోతున్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు. 

ఆరి అరుజునన్ తొలిసారి ఈ సినిమాలో  పోలీస్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. రాజ్ తరుణ్ ఈ చిత్రంతో తమిళ ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టబోతున్నాడు.  భరత్ కీలక పాత్రలో కథను మలుపు తిప్పే క్యారెక్టర్ లో కనిపించబోతున్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు.   అమూ అభిరామి, కిశోర్ ప్రాధాన్యత ఉన్న పాత్రల్లో కనిపించనున్నట్టు తెలిపారు.  

ఈ చిత్రం కోసం అందరూ శారీరకంగా కష్టపడ్డట్టు తెలిపారు. సంగీత కళాకారుడు వేధన్ ఈ సినిమాలో ముఖ్యమైన పాత్రలో నటిస్తున్నారు.  విభిన్న ప్రదేశాల్లో ఈ సినిమా షూటింగ్ జరుపుకుంది. ప్రస్తుతం చిత్ర బృందం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనుల్లో నిమగ్నమైంది. రఫ్ నోట్ ప్రొడక్షన్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం యాక్షన్, భావోద్వేగం, సామాజిక అంశాల సమ్మేళనంగా తమిళ, తెలుగు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునేలా రూపొందడటం విశేషం. 

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

Gods and Soldiers TeaserGods and Soldiers Teaser TalkGods and Soldiers Teaser Goes ViralSensational Director Harish ShankarTollywood

