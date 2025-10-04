English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Ari Release Date: థియేటర్స్ లోకి రానున్న వైవిధ్యమైన సినిమా.. దర్శకుడి ఏడేళ్ల ప్రయాణమిదే

ARI Release Date: దర్శకుడు జయశంకర్ ‘పేపర్ బాయ్’ తర్వాత ఏడు సంవత్సరాల విరామం తీసుకుని రూపొందించిన చిత్రం అరి (My Name is Nobody) అక్టోబర్ 10న విడుదల కానుంది. అరిషడ్వర్గాలపై ఆధారపడి, మైథలాజికల్ టచ్‌తో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ఇప్పటికే అంతర్జాతీయ స్థాయిలో 25 అవార్డులు గెలుచుకుని గుర్తింపు పొందింది. 

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Oct 4, 2025, 10:21 AM IST

Trending Photos

School Holiday: దసరా తర్వాత మరో మూడు రోజులు స్కూళ్లకు సెలవు.. ఎప్పటినుంచి ఎప్పటి వరకు అంటే..?
5
School Holiday Today
School Holiday: దసరా తర్వాత మరో మూడు రోజులు స్కూళ్లకు సెలవు.. ఎప్పటినుంచి ఎప్పటి వరకు అంటే..?
Kantara Chapter 1 First day Collections:‘కాంతార ఛాప్టర్ 1’ ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్.. తొలిరోజే ఊహకందని ఊచకోత..
5
Kantara Chapter 1 1st day Collections
Kantara Chapter 1 First day Collections:‘కాంతార ఛాప్టర్ 1’ ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్.. తొలిరోజే ఊహకందని ఊచకోత..
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు బ్యాడ్ న్యూస్..జీతాల పెంపు ఇప్పట్లో లేనట్టే?
7
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు బ్యాడ్ న్యూస్..జీతాల పెంపు ఇప్పట్లో లేనట్టే?
Anchor Pregnany: వ్రతం ఫలించింది.. గర్భం దాల్చిన స్టార్‌ యాంకర్‌ శివజ్యోతి
6
Shiva Jyothi
Anchor Pregnany: వ్రతం ఫలించింది.. గర్భం దాల్చిన స్టార్‌ యాంకర్‌ శివజ్యోతి
Ari Release Date: థియేటర్స్ లోకి రానున్న వైవిధ్యమైన సినిమా.. దర్శకుడి ఏడేళ్ల ప్రయాణమిదే

Ari Update: ‘పేపర్ బాయ్’ సినిమాతో దర్శకుడిగా మంచి పేరు తెచ్చుకున్న జయశంకర్..ఆ తర్వాత కొత్త ప్రాజెక్ట్ కోసం చాలా సమయం తీసుకున్నారు. తొలి చిత్రంతోనే అందమైన ప్రేమకథను చూపించి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్న ఆయన, తర్వాతి సినిమా కూడా ప్రత్యేకంగా ఉండాలని నిర్ణయించుకున్నారు. అందుకే ఏడేళ్ల గ్యాప్.. తర్వాత అరి (My Name is Nobody) అనే చిత్రాన్ని రూపొందించారు. ఈ సినిమా అక్టోబర్ 10న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఎందుకు ఏడేళ్ల గ్యాప్?
జయశంకర్ తన రెండో సినిమా కూడా ప్రజలు గుర్తుంచుకునేలా ఉండాలని అనుకున్నారు. అలాంటి కథను ఎంచుకోవడానికి.. లోతైన పరిశోధన చేశారు. అరి అనే పేరు అరిషడ్వర్గాలు అనే భావన నుంచి వచ్చింది. ఈ సినిమాలో కోపం, కామం, లోభం.. వంటి దోషాలపై మైథలాజికల్ టచ్‌తో కథను నిర్మించారు.

దర్శకుడు ఇందుకోసం పురాణాలు చదివి, రమణ మహర్షి ఆశ్రమం వంటి ప్రదేశాల్లో గడిపి.. పలు గురువులను కలసి మార్గదర్శనం పొందారు. అరిషడ్వర్గాలపై ఆధ్యాత్మిక కోణంలో అధ్యయనం చేసి, ప్రేక్షకులకు ఉపయోగపడే విధంగా సినిమాగా మార్చారు.

రిలీజ్‌కి ముందే అరి అనేక అంతర్జాతీయ వేదికలలో ప్రదర్శింపబడి, దాదాపు 25 అవార్డులు గెలుచుకుంది. దేశంలోని పలువురు రాజకీయ… సినీ ప్రముఖులు కూడా ఈ సినిమాను ప్రశంసించారు. మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు.. కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి,  ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ వంటి వారు ప్రత్యేకంగా అభినందించారు.

ఇప్పటికే విడుదలైన పాటలకు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది. చిన్నారి కిట్టయ్య పాట సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో హిట్‌గా మారింది. భాగా భాగా పాట లిరిక్స్ ప్రేక్షకుల హృదయాలను తాకింది. సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వహించడంతో ఈ సినిమా మీద అంచనాలు మరింత పెరిగాయి. సాధారణంగా సురేష్ బాబు సినిమా తీసుకున్నప్పుడు అది మంచి కంటెంట్ ఉందని ఇండస్ట్రీ నమ్ముతుంది.

మొత్తానికి.. అరుదైన కాన్సెప్ట్‌..అంతర్జాతీయ గుర్తింపు, హృదయాన్ని తాకే పాటలతో అరి అక్టోబర్ 10న థియేటర్లలో ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సిద్ధమవుతోంది.

Also Read:  Putin Warning: భారత్ ను అవమానిస్తే చూస్తూ ఊరుకునేది లేదు.. అమెరికాకు పుతిన్ మాస్ వార్నింగ్..!!   

Also Read: Narendra Modi: చూసి కాపీ కొట్టడం కాదు..మోదీ వర్కింగ్ స్టైల్ ను చూసి నేర్చుకోండి.. డచ్ టెక్ దిగ్గజం ప్రశంసలు..!!  

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Ari Movie ReleaseAri Telugu MovieDirector Jayashankar AriAri Movie StoryAri Movie Awards

Trending News