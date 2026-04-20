Om Shanthi Disco Shanthi: 'ఓం శాంతి డిస్కో శాంతి'.. భయపెట్టేది ఎవరు? భయపడేది ఎవరు?

Om Shanthi Disco Shanthi: స్టార్ డైరెక్టర్ మహి వి.రాఘవ్ మరో కొత్త ప్రయోగానికి శ్రీకారం చుట్టారు. ఆనందో బ్రహ్మ, సేవ్ ది టైగర్స్ వంటి ఎంటర్టైనర్స్తో సూపర్ హిట్స్ అందుకున్న ఈ దర్శకుడు.. ఇప్పుడు సరికొత్త కామెడీ హారర్ మూవీతో రానున్నారు. ఓం శాంతి డిస్కో శాంతి మూవీ టైటిల్ను రివీల్ చేయగా.. ‘ఆల్ రెడీ కాషన్ కియా.. ఆల్ రెడీ’ అనే క్యాప్షన్తో రూపొందిస్తున్నట్లు ప్రకటంచారు. ఇటీవల అఖండ-2 మూవీ హిందీ ప్రమోషన్స్లో డైరెక్టర్ బోయపాటి చేసిన డైలాగ్ ఆధారంగా క్యాప్షన్ సిద్ధం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రేక్షకులను కడుపుబ్బా నవ్వించేందుకు కంప్లీట్ ఎంటర్టైనర్ రూపొందిస్తున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారు. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన టైటిల్, మోషన్ పోస్టర్ను విడుదల చేశారు.
ఇప్పటివరకు మనం చూసిన హర్రర్ థ్రిల్లర్ సినిమాల్లో దెయ్యాలను చూసి మనుషులు భయపడ్డారు. కానీ ఈ సినిమాలో మాత్రం ఆ దెయ్యాలకు భయం పెట్టించే వాళ్లు ఎదురైతే ఎలా ఉంటుందనే కామెడీగా చూపించనున్నారు. అసల భయం అంటే ఏంటో తెలియని పిచ్చి వాళ్లు దెయ్యాల ముందుకు వస్తే ఎలాంటి ఫన్ జనరేట్ అవుతుంది.. దెయ్యాలు Vs పిచ్చివాళ్లు మధ్య జరిగే గందరగోళమైన ఫుల్ ఫన్ రైడర్గా తెరకెక్కిస్తున్నట్లు మేకర్స్ వెల్లడించారు. సెప్టెంబర్ నెలలో ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకువచ్చేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు తెలిపారు.
త్రీ ఆటమ్ లీవ్స్ బ్యానర్పై నిర్మాతలు శివ మేక, సాహితి చింతలపూడి నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు కృష్ణ కుమార్ సంగీతం అందిస్తుండగా.. సినిమాట్రోగ్రఫర్గా జ్ఞానశేఖర్ వి.ఎస్ పనిచేస్తున్నారు. ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు శ్రవణ్ కథకనేని నిర్వర్తిస్తున్నారు. సౌండ్ డిజైనర్గా కె.సి.సిద్ధార్థన్ వర్క్ చేస్తున్నారు.
టెక్నీకల్ టీమ్:
==> బ్యానర్: త్రీ ఆటమ్ లీవ్స్
==> షో రన్నర్: మహి వి.రాఘవ్
==> స్టోరీ, స్క్రీన్ ప్లే, డైలాగ్స్: మహి వి.రాఘవ్
==> డైరెక్షన్: గోగు ఆర్.ఆర్
==> ప్రొడ్యూసర్స్: శివ మేక, సాహితి చింతలపూడి
==> మ్యూజిక్: కృష్ణ కుమార్
==> సినిమాటోగ్రఫీ: జ్ఞానశేఖర్ వి.ఎస్
==> ఎడిటర్: శ్రవణ్ కథికనేని
==> సౌండ్ డిజైనర్: కె.సి.సిద్ధార్థన్
==> PRO: మోహన్ తుమ్మల
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
