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Varalaxmi Sarathkumar:కోటి రూపాయలు తీసుకుంది.. కానీ చివరికి అలా చేసింది.. వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ పై పోలీస్ కంప్లైంట్ దర్శకుడు వ్యాఖ్యలు!

Varalaxmi Sarathkumar:జూన్ 12న విడుదల కానున్న పోలీస్ కంప్లైంట్ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో దర్శకుడు సంజీవ్ మెగోటి చేసిన వ్యాఖ్యలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. సినిమాలో కీలక పాత్ర పోషించిన నటి ప్రమోషన్స్‌లో పాల్గొనలేదని ఆయన చెప్పడం ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

Written ByVishnupriya
Published: Jun 10, 2026, 07:51 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 07:51 PM IST
Varalaxmi Sarathkumar:కోటి రూపాయలు తీసుకుంది.. కానీ చివరికి అలా చేసింది.. వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ పై పోలీస్ కంప్లైంట్ దర్శకుడు వ్యాఖ్యలు!
Image Credit: varalakshmi(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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