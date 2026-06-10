/Varalaxmi Sarathkumar:కోటి రూపాయలు తీసుకుంది.. కానీ చివరికి అలా చేసింది.. వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ పై పోలీస్ కంప్లైంట్ దర్శకుడు వ్యాఖ్యలు!

Varalaxmi Sarathkumar:తెలుగు, కన్నడ భాషల్లో రూపొందిన పోలీస్ కంప్లైంట్ సినిమా జూన్ 12న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. విడుదలకు ముందు హైదరాబాద్లో చిత్ర బృందం ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమంలో దర్శకుడు సంజీవ్ మెగోటి చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
సినిమా ప్రమోషన్స్కు సంబంధించి మాట్లాడిన సంజీవ్ మెగోటి, చిత్రంలో కీలక పాత్ర పోషించిన వరలక్ష్మి శరత్కుమార్ సహకారం గురించి తన అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేశారు. సినిమా నిర్మాణ సమయంలో తమ బృందం పూర్తి సహకారం అందించిందని ఆయన తెలిపారు. సినిమాలో ఆమె పాత్ర చాలా ముఖ్యమైనదని కూడా చెప్పారు.
అయితే డబ్బింగ్ సమయంలో ఆమె అందుబాటులో లేకపోవడం వల్ల కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయని దర్శకుడు వెల్లడించారు. అంతేకాకుండా సినిమా ప్రమోషన్స్లో భాగంగా కొన్ని ప్రెస్ మీట్స్కు హాజరవుతానని ముందుగా అంగీకరించినప్పటికీ, తరువాత పాల్గొనలేదని ఆయన పేర్కొన్నారు.
సినిమాకు ఆమె పాత్ర ఎంతో ముఖ్యమని, ప్రేక్షకులకు గుర్తుండిపోయే పాత్రల్లో అది ఒకటిగా నిలుస్తుందని సంజీవ్ మెగోటి అన్నారు. అయినప్పటికీ ప్రమోషనల్ కార్యక్రమాల్లో సహకారం అందకపోవడం వల్ల చిత్ర బృందానికి ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయని చెప్పారు. సినిమా కథలో కర్మ అనే అంశం ముఖ్యమని, జీవితంలో కూడా కర్మ ఎవరినీ వదిలిపెట్టదని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.
హీరో కృష్ణ సాయి కూడా ఈ కార్యక్రమంలో మాట్లాడారు. సినిమా కోసం దర్శకుడు ఎంతో కష్టపడ్డారని ఆయన చెప్పారు. ప్రమోషన్స్లో కొంతమంది ముఖ్య నటీనటులు పాల్గొనకపోవడం నిరాశ కలిగించిందని పేర్కొన్నారు. అయినప్పటికీ సినిమా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటుందని ఆయన నమ్మకం వ్యక్తం చేశారు.
నటి కృతి వర్మ, బేబీ తనుశ్రీ తదితర నటీనటులు చిత్ర బృందానికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. సినిమా నిర్మాణ సమయంలో అందరూ అందించిన సహకారం గురించి వారు ప్రస్తావించారు.
ఇప్పటికే పోలీస్ కంప్లైంట్ ట్రైలర్, పాటలు ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని పెంచాయి. విభిన్న కథాంశంతో రూపొందిన ఈ చిత్రం విడుదల తర్వాత ఎలాంటి స్పందన అందుకుంటుందో చూడాలి. ప్రస్తుతం అయితే ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో చేసిన వ్యాఖ్యలే ఎక్కువ చర్చకు దారితీశాయి.
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