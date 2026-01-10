English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Telugu News
  వినోదం
  The Raja Saab Movie: డైరెక్టర్ మారుతి క్షమాపణలు.. ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ తిడుతున్నారు..

The Raja Saab Movie: డైరెక్టర్ మారుతి క్షమాపణలు.. 'ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ తిడుతున్నారు..'

Prabhas The Raja Saab Movie Updates: ప్రభాస్ అభిమానులకు డైరెక్టర్ మారుతి క్షమాపణలు చెప్పారు. తనకు అవకాశం ఇచ్చిన ప్రభాస్‌కు ఎప్పటికి రుణపడి ఉంటానని అన్నారు. కొన్ని సీన్లు ట్రిమ్ చేసి.. ప్రభాస్ ఓల్డ్ ఏజ్ గెటప్‌లో ఉన్న సీక్వెన్స్ ఈ రోజు సాయంత్రం షో నుంచి యాడ్ చేస్తున్నట్లు తెలిపారు.   

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Jan 10, 2026, 04:43 PM IST

The Raja Saab Movie: డైరెక్టర్ మారుతి క్షమాపణలు.. 'ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ తిడుతున్నారు..'

Prabhas The Raja Saab Movie Updates: పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా.. మారుతి దర్శకత్వంలో రూపొందిన మూవీ ది రాజా సాబ్. సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 9న థియేటర్స్‌లో సందడి మొదలుపెట్టిన ఈ మూవీ.. బాక్సాఫీసు వద్ద మిక్స్‌డ్ టాక్‌ను సొంతం చేసుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో మూవీ టీమ్ బ్లాక్‌బాస్టర్ మీట్‌ను నిర్వహించింది. ఈ సందర్భంగా డైరెక్టర్ మారుతి ఎమోషనల్ స్పీచ్ ఇచ్చారు. "మొన్న విమల్ థియేటర్ దగ్గర చాలా డిస్కంఫర్ట్‌గా ఫీల్ అయ్యారు. 1:30 వరకు కూడా అక్కడ షోలు పడకుండా చల్లిలో నుంచో బెట్టి ఇది జరిగిందని విన్నాను. నిజంగా చాలా చాలా సారీ. అర్ధరాత్రి 1:30 అంటే బాగా పడుకుని మంచి నిద్రలో ఉండాల్సిన సమయం ఆ టైమ్‌లో మూడు గంటల సినిమాతో మైండ్‌గేమ్ చూపించాం. ఆ తరువాత రిజల్ట్ కరెక్ట్‌గా 4:30 గంటలకు వచ్చింది. ఆ రిజల్ట్ బాగా రాశారు. థాంక్యూ థాంక్యూ సో మచ్. ఒక సినిమా అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్. ఏదో వేయొచ్చు గానీ ఆ ఇంత మైండ్ గేమ్స్ ఇవన్నీ ఉన్న టైంలో యాక్చువల్‌గా రాంగ్ టైమ్‌లో పడి కొంచెం అందరినీ ఇబ్బంది పెట్టాము. 

నాకు ఒక మంచి అవకాశం ఇచ్చిన ప్రభాస్ గారికి నా జన్మంతా రుణపడి ఉంటాను. ఒక నార్మల్ మిడ్ రేంజ్ డైరెక్టర్‌కి ప్రభాస్ సినిమా తీశాడు అనిపించేలా చేసిన ఆ ప్రభాస్ గారికి చాలా
చాలా చాలా థాంక్స్. అలాగే ఈ సినిమాని మూడు సంవత్సరాలు అంటే తొమ్మిది నెలలకు ఒక సినిమా తీశాను. నేను ఒక మూడు సంవత్సరాలు చాలా కష్టపడి ఇష్టపడి ఆయనకి నచ్చే విధంగా తీశా. ఆయన ఎలాంటిది చేస్తే బాగుంటుందో.. ఆడియన్స్ ఆయన్ని ఎలా చూడాలనుకుంటున్నారో.. ఫీడ్‌బ్యాక్ తీసుకుంటూ ఒక ప్రాడక్ట్ చేశాం. ఈ ప్రాసెస్‌లో చాలా కొత్తగా చూపించాలనుకుని తీశాం.
 
లాస్ట్ క్లైమాక్స్ అదంతా చూసిన వాళ్లందరూ అసలు ఇండియన్ స్క్రీన్ మీద ఇలాంటి ఇలాంటి మైండ్ గేమ్‌లో ఒక కమర్షియల్ హీరో ఆ సినిమా ఇంతవరకు రాలేదు.. నిజంగా చాలా
కొత్తగా ఉందని అంటున్నారు. ఈరోజు 40 మినిట్స్ ఎపిసోడ్‌కు మాత్రం చాలా అప్రిసియేషన్ వస్తుంది. ప్రభాస్ గారిని పెట్టుకుని నేను కూడా సింపుల్‌గా కమర్షియల్ సినిమా రాసేయొచ్చు చేసేయొచ్చు. చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది. కానీ ఆయన కూడా ఇలాంటి కథని కొత్తగా చెప్పాలి. ఆడియన్స్‌ ముందుకు తీసుకెళ్లాలి.. రిజల్ట్ అనేది వెంటనే ఇప్పుడే వన్ డేలోనే డిసైడ్ అయ్యి ఒక షోలోనే డిసైడ్ అయ్యి అనేసుకోవడం కరెక్ట్ కాదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు పండగ ఉంది. అన్ని సినిమాలు చూస్తున్నారు. ఆ చూడాలి ఒక 10 రోజులు ఆగితే ఈ సినిమా ఏంటని తెలుస్తుంది. 

కొత్త పాయింట్ ఎప్పుడైనా టైమ్‌ పడుతుంది. మంచి పాయింట్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. కొంతమంది అర్థం కానీ వాళ్లు తిడుతున్నారు. ఇట్లా రకరకాల ఇవన్నీ వస్తున్నాయి. ఇట్లాంటి దాంట్లో అప్పుడే మాత్రం డిసైడ్ చేయొద్దు. దయచేసి రిజల్ట్ కొంచెం వెయిట్ చేయండి. ఓపికగా చూడండి. నిజంగా ప్రభాస్ గారి అభిమానులు కొంతమంది అంటే అందరూ డిసపాయింట్ అవ్వలేదు. కానీ సంతృప్తి చెందలేదు.

ఎందుకంటే మేము ట్రైలర్‌లో ప్రభాస్ గారిని ఓల్డ్ గెటప్‌లో చూపించాం.. ఇట్లా రాక్షసుడిని అనేది చూపించాము. ఆయన ఆటిట్యూడ్, స్వాగ్ ఎక్కువగా పరిచయం చేశాం. థియేటర్‌లోకి వచ్చినప్పుడు మాత్రం జర్కీగా ఆయనను వెతుక్కునే ప్రాసెస్‌లో మేము చూపించే కథని బ్రెయిన్‌కు ఎక్కించుకోలేకపోయారు. అందుకని నిన్న సాయంత్రం ప్రభాస్ గారి అభిమానులు, చాలా మంది ప్రెసిడెంట్స్ కూడా మాట్లాడారు. సినిమాలో ఆ ఓల్డ్ గెటప్ ఏమైంది అని అడిగారు. అది వస్తే గనుక మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంటుదని అన్నారు.

అందుకని వాళ్లను దృష్టిలో పెట్టుకొని సెకండ్ హాఫ్ ఇంకొంచెం షార్ప్ చేసి..  ప్రభాస్ గారి ఓల్డ్ గెటప్‌ని ఈరోజు ఈవినింగ్ షో నుంచి చూపించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాము. ఆ ఎపిసోడ్ డెఫినెట్‌గా మైండ్ బ్లోయింగ్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే చాలా కష్టపడి డబ్బులు పెట్టి తీసిన ఎపిసోడ్. కచ్చితంగా మీరందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారు. కొంచెం లాగ్ అని ఫీల్ అయిన చోట కొన్ని కొన్ని అవి కూడా షార్ప్ చేసి ఈరోజు ఈవినింగ్ నుంచి కొత్త ప్రభాస్ గారిని మళ్లీ రియల్ రాజా సాబ్ అని ఫీల్ అయిన ప్రభాస్ గారిని మేము చూపించబోతున్నాం. ఇప్పుడు కచ్చితంగా సంతృప్తి చెందుతారు. అన్ని సినిమాలు బాగా ఆడాలి." అని మారుతి చెప్పుకొచ్చారు.

