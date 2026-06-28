/Director Nag Ashwin: మరోసారి తండ్రి కాబోతున్న ‘కల్కి’ డైరెక్టర్ నాగ్ అశ్విన్.. సోషల్ మీడియాలో క్రేజీ పోస్ట్ వైరల్!

Director Nag Ashwin Became Father: 'మహానటి', 'కల్కి 2898 ఏడీ' వంటి మైండ్బ్లోయింగ్ సినిమాలతో పాన్-ఇండియా స్థాయిలో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న డైరెక్టర్ నాగ్ అశ్విన్. తాజాగా ఆయన ఓ శుభవార్త చెప్పారు. తాను త్వరలో మరోసారి తండ్రి కాబోతున్నట్లు సోషల్ మీడియాలో వేదికగా ఆయన ప్రకటించారు. తన భార్య ప్రియాంకా దత్ ప్రస్తుతం గర్భంతో ఉన్న ఫొటోలను పోస్ట్ చేశాడు. దీంతో సినీ ప్రముఖులతో పాటు ఫ్యాన్స్ పెద్ద ఎత్తున వీరికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు.
నాగ్ అశ్విన్ దర్శకుడిగా పరిచయమైన మొదటి సినిమా 'ఎవడే సుబ్రమణ్యం'. ఈ సినిమా షూటింగ్ సమయంలోనే ప్రముఖ సీనియర్ నిర్మాత అశ్వనీదత్ కుమార్తె, ప్రొడ్యూసర్ ప్రియాంక దత్తో ఆయన ప్రేమలో పడ్డారు. పెద్దల అంగీకారంతో వీరిద్దరూ 2015లో వివాహ బంధంతో ఒకటయ్యారు.
ఈ దంపతులకు 2017లో ఓ కుమారుడు జన్మించాడు. అయితే దర్శకుడిగా తన తొలి చిత్రమైన 'ఎవడే సుబ్రమణ్యం' సినిమాలో విజయ్ దేవరకొండ క్యారెక్టర్ పేరు అయిన 'రిషి'ని, నాగ్ అశ్విన్ తన కుమారుడికి పెట్టడం విశేషం. ఇప్పుడు దాదాపు తొమ్మిదేళ్ల తర్వాత ఈ దంపతులు మళ్లీ తల్లిదండ్రులు కాబోతుండడంతో అటు నందిని నర్సింగ్ హోమ్ (స్వప్న సినిమాలు/వైజయంతీ మూవీస్) ఫ్యామిలీలోనూ, ఇటు అభిమానుల్లోనూ పండగ వాతావరణం ఉంది.
నాగ్ అశ్విన్ కెరీర్
'ఎవడే సుబ్రమణ్యం' సినిమాతో డైరెక్టర్గా కెరీర్ మొదలుపెట్టిన నాగ్ అశ్విన్.. తన తొలి సినిమాతోనే క్లాసిక్ హిట్ అందుకొని అందర్ని ఆశ్చర్యానికి గురిచేశాడు. ఆ తర్వాత 'మహానటి' సావిత్రి బయోపిక్ను రూపొందించి విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకున్నాడు. అలాగే ఈ సినిమాకు గానూ నేషనల్ అవార్డుతో పాటు పాన్ ఇండియా రేంజ్ గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు డైరెక్టర్ నాగ్ అశ్విన్. ఆ తర్వాత ప్రభాస్ హీరోగా 'కల్కి 2898 ఏడీ' సైన్స్ ఫిక్షన్ విజువల్ వండర్ బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.1200 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్లు సాధించి హిస్టరీ క్రియేట్ చేసింది.
కేవలం డైరెక్షనే కాకుండా 'జాతిరత్నాలు' వంటి బ్లాక్బస్టర్ను ప్రొడ్యూస్ చేశారు. అలాగే ఇటీవల ఆయన నిర్మించిన 'సింగీతం' సినిమా థియేటర్లలో డీసెంట్ హిట్గా నిలిచింది. నాగ్ అశ్విన్ ప్రస్తుతం 'కల్కి' సినిమాకు సంబంధించిన భారీ సీక్వెల్ (కల్కి పార్ట్ 2) స్క్రిప్ట్ పనుల్లో, ప్రీ-ప్రొడక్షన్లో పూర్తి స్థాయిలో ఉన్నారు. ఈ గ్యాప్లోనే తన పర్సనల్ లైఫ్లోని ఈ స్వీట్ న్యూస్ను షేర్ చేసి అందరినీ సర్ప్రైజ్ చేశారు.
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