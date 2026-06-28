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Director Nag Ashwin: మరోసారి తండ్రి కాబోతున్న ‘కల్కి’ డైరెక్టర్ నాగ్ అశ్విన్.. సోషల్ మీడియాలో క్రేజీ పోస్ట్ వైరల్!

Director Nag Ashwin Became Father: టాలీవుడ్ డైరెక్టర్ నాగ్ అశ్విన్ మరోసారి తండ్రి కాబోతున్నారు. తన భార్య ప్రియాంకా దత్ ప్రస్తుతం గర్భం దాల్చిందని.. త్వరలోనే తాము తమ రెండో బిడ్డకు జన్మనివ్వబోతున్నామని ఆయన తెలిపారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 28, 2026, 04:32 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 04:32 PM IST
Director Nag Ashwin: మరోసారి తండ్రి కాబోతున్న ‘కల్కి’ డైరెక్టర్ నాగ్ అశ్విన్.. సోషల్ మీడియాలో క్రేజీ పోస్ట్ వైరల్!
Image Credit: Source: GoogleSource: Bureau

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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