Ram gopal Varma: నీ అభిప్రాయాలు మడిచి అక్కడ పెట్టుకొ..!. శివాజీ వివాదంపై రామ్ గోపాల్ వర్మ షాకింగ్ కామెంట్స్..

Ram gopal varma reacts on sivaji controversy: టాలీవుడ్ నటుడు శివాజీ ఇటీవల దండోరా మూవీ ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ లో హీరోయిన్ల డ్రెస్సింగ్ పై చేసిన కామెంట్స్ ప్రస్తుతం ముదిరి పాకన పడింది. కొంత మంది శివాజీని సపోర్ట్ చేస్తుండగా మరికొంత మంది మాత్రం ఆ వ్యాఖ్యల్ని ఖండిస్తున్నారు. ఇప్పటికే చిన్మయి, అనసూయ, మంచు లక్ష్మి శివాజీ వ్యాఖ్యలను కౌంటర్ లు ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. కాంట్రవర్సీ డైరెక్టర్ రామ్ గోపాల్ వర్మ కూడా సీన్ లో ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఆయన చేసిన కామెంట్స్ నెట్టింట మరో రచ్చకు దారితీశాయి. తాజాగా కాంట్రవర్సీ దర్శకుడు రాంగోపాల్ వర్మ కూడా తనదైన శైలిలో శివాజీ వ్యాఖ్యలపై మండిపడ్డారు.
అదే విధంగా.. తన సోదరుడు మంచు మనోజ్ ను అభినందిస్తూ మంచు లక్ష్మి చేసిన ట్వీట్ను వర్మ రీపోస్ట్ చేశారు. అందులో శివాజీని ఉద్దేశించి షాకింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. అసలు శివాజీ పూర్తి పేరు కూడా నాకు తెల్వదన్నారు. అంతే కాకుండా.. శివాజీ... నువ్వెవడివైనా సరే, నీ ఇంట్లోని మహిళలు నీలాంటి సంస్కారహీనుడిని, మురికివాడిని భరించడానికి రెడీగా ఉంటే వారికి ఈ నీతులు చెప్పుకొవాలన్నారు.
సొసైటీలోని ఇతర మహిళలు, మూవీ ఇండస్ట్రీలో వారు ఇతరుల విషయాల్లో నీ అభిప్రాయం అవసరంలేదని ఘాటుగా వ్యాఖ్యలు చేశారు. నీ అభిప్రాయాలు మడిచి ఎక్కడ పెట్టుకొవాలో అక్కడ పెట్టుకొవాలని సెటైరిక్ గా వ్యాఖ్యలు చేశారు. అయితే.. మరోవైపు ఇండస్ట్రీలో శివాజీ చేసిన వ్యాఖ్యల్ని కొంత మంది సపోర్ట్ చేస్తుంటే మరికొంత మంది మాత్రం ఆయనను ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ వివాదంపై హీరో మంచుమనోజ్ సారీ కూడా చెప్పిన విషయం తెలిసిందే.
సోమవారం జరిగిన 'దండోరా' సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో శివాజీ మాట్లాడుతూ... "హీరోయిన్లు పద్ధతిగా చీరలు కట్టుకోవాలి, సామాన్లు కన్పించేలా దుస్తులు వేసుకుంటే జనాలు తిట్టుకుంటారన్నారు. ముందుకు ఏమనకున్న.. వెనకాల దరిద్రపు ముం* అని మనసులో తిట్టుకుంటారని వ్యాఖ్యానించారు. సావిత్రి, సౌందర్యలను వారి కట్టుబొట్టుతోనే ఇంకా అభిమానులు గుర్తుచేసుకుంటారని శివాజీ చెప్పుకొచ్చారు. అయితే.. ఈ వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో దీనిపై రచ్చ రాజుకుంది.
