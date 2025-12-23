English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Ram gopal Varma: నీ అభిప్రాయాలు మడిచి అక్కడ పెట్టుకొ..!. శివాజీ వివాదంపై రామ్ గోపాల్ వర్మ షాకింగ్ కామెంట్స్..

Ram gopal Varma: నీ అభిప్రాయాలు మడిచి అక్కడ పెట్టుకొ..!. శివాజీ వివాదంపై రామ్ గోపాల్ వర్మ షాకింగ్ కామెంట్స్..

Ram gopal varma reacts on sivaji controversy: డైరెక్టర్ రామ్ గోపాల్ వర్మ శివాజీ వ్యాఖ్యల వివాదంపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. నీతులు మీ ఇంట్లో వారికి చెప్పుకొవాలని శివాజీని ఏకీపారేశారు.  ప్రస్తుతం శివాజీ హీరోయిన్ల డ్రెస్సింగ్ పై చేసిన కామెంట్స్ పెనుదుమారంగా మారాయి.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 23, 2025, 05:37 PM IST
  • శివాజీపై ఆర్జీవీ షాకింగ్ కామెంట్స్..
  • నెట్టింట హీరోయిన్ల డ్రెస్సింగ్ పై రచ్చ..

Trending Photos

Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు కర్కాటకకు కీలకం, సింహ వారు ఈ విషయంలో జాగ్రత్త..
5
today horoscope december 23 telugu
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు కర్కాటకకు కీలకం, సింహ వారు ఈ విషయంలో జాగ్రత్త..
Santa Claus: శాంటా క్లాజ్ ఎవరు? క్రిస్మస్ రోజు అందరికీ గిఫ్టులు ఎందుకు ఇస్తాడు? కారణం తెలుసా?
5
Santa Claus history
Santa Claus: శాంటా క్లాజ్ ఎవరు? క్రిస్మస్ రోజు అందరికీ గిఫ్టులు ఎందుకు ఇస్తాడు? కారణం తెలుసా?
Subhiksha Founder R Subramanian&#039;s Journey: 3500 కోట్ల సామ్రాజ్యం.. సీన్‌ కట్‌ చేస్తే.. చేతిలో పావలా కూడా లేదు.. జైల్లో చిప్పకూడు తింటున్నారు..!!
7
Who is CR Subramanian
Subhiksha Founder R Subramanian's Journey: 3500 కోట్ల సామ్రాజ్యం.. సీన్‌ కట్‌ చేస్తే.. చేతిలో పావలా కూడా లేదు.. జైల్లో చిప్పకూడు తింటున్నారు..!!
Hyderabad: హైదరాబాద్ వాసులు ఎగిరి గంతేసే వార్త.. ఆస్తి పన్నులపై జీహెచ్ఎంసీ బంపర్ ఆఫర్.. ఏకంగా 90 శాతం..
5
Hyderabad
Hyderabad: హైదరాబాద్ వాసులు ఎగిరి గంతేసే వార్త.. ఆస్తి పన్నులపై జీహెచ్ఎంసీ బంపర్ ఆఫర్.. ఏకంగా 90 శాతం..
Ram gopal Varma: నీ అభిప్రాయాలు మడిచి అక్కడ పెట్టుకొ..!. శివాజీ వివాదంపై రామ్ గోపాల్ వర్మ షాకింగ్ కామెంట్స్..

Ram gopal varma reacts on sivaji controversy: టాలీవుడ్ నటుడు శివాజీ ఇటీవల దండోరా మూవీ ప్రీరిలీజ్  ఈవెంట్ లో హీరోయిన్ల డ్రెస్సింగ్ పై చేసిన కామెంట్స్ ప్రస్తుతం ముదిరి పాకన పడింది. కొంత మంది శివాజీని సపోర్ట్ చేస్తుండగా మరికొంత మంది మాత్రం ఆ వ్యాఖ్యల్ని ఖండిస్తున్నారు. ఇప్పటికే చిన్మయి, అనసూయ, మంచు లక్ష్మి శివాజీ వ్యాఖ్యలను కౌంటర్ లు ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. కాంట్రవర్సీ డైరెక్టర్ రామ్ గోపాల్ వర్మ కూడా సీన్ లో ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఆయన చేసిన కామెంట్స్ నెట్టింట మరో రచ్చకు దారితీశాయి.   తాజాగా కాంట్రవర్సీ దర్శకుడు రాంగోపాల్ వర్మ కూడా తనదైన శైలిలో శివాజీ వ్యాఖ్యలపై మండిపడ్డారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

అదే విధంగా.. తన సోదరుడు మంచు మనోజ్ ను అభినందిస్తూ మంచు లక్ష్మి చేసిన ట్వీట్‌ను వర్మ రీపోస్ట్ చేశారు. అందులో శివాజీని ఉద్దేశించి షాకింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. అసలు శివాజీ  పూర్తి పేరు కూడా నాకు  తెల్వదన్నారు.  అంతే కాకుండా.. శివాజీ... నువ్వెవడివైనా సరే, నీ ఇంట్లోని మహిళలు నీలాంటి సంస్కారహీనుడిని, మురికివాడిని భరించడానికి రెడీగా ఉంటే వారికి ఈ నీతులు చెప్పుకొవాలన్నారు.

 సొసైటీలోని ఇతర మహిళలు, మూవీ ఇండస్ట్రీలో వారు ఇతరుల విషయాల్లో నీ అభిప్రాయం అవసరంలేదని ఘాటుగా వ్యాఖ్యలు చేశారు. నీ అభిప్రాయాలు మడిచి ఎక్కడ పెట్టుకొవాలో అక్కడ పెట్టుకొవాలని సెటైరిక్ గా వ్యాఖ్యలు చేశారు. అయితే.. మరోవైపు ఇండస్ట్రీలో శివాజీ చేసిన వ్యాఖ్యల్ని కొంత మంది సపోర్ట్ చేస్తుంటే మరికొంత మంది మాత్రం ఆయనను ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు.  ఇప్పటికే ఈ వివాదంపై హీరో మంచుమనోజ్ సారీ కూడా చెప్పిన విషయం తెలిసిందే.

Read more: Anasuya: సామాన్లు చూపిస్తే నీకెంటీ నొప్పి..?.. శివాజీకి ఇచ్చిపడేసిన అనసూయ.. ఏమనిందంటే..?..

సోమవారం జరిగిన 'దండోరా' సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో శివాజీ మాట్లాడుతూ... "హీరోయిన్లు పద్ధతిగా చీరలు కట్టుకోవాలి, సామాన్లు కన్పించేలా దుస్తులు వేసుకుంటే జనాలు తిట్టుకుంటారన్నారు.  ముందుకు ఏమనకున్న.. వెనకాల దరిద్రపు ముం* అని మనసులో తిట్టుకుంటారని వ్యాఖ్యానించారు. సావిత్రి, సౌందర్యలను వారి కట్టుబొట్టుతోనే ఇంకా అభిమానులు గుర్తుచేసుకుంటారని శివాజీ చెప్పుకొచ్చారు. అయితే..  ఈ వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో దీనిపై రచ్చ రాజుకుంది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Ram Gopal Varmasivaji controversyTollywoodActor SivajiAnasuya Bharadwaj

Trending News