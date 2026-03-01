Ranabali Poster: విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక.. రణబాలి వెడ్డింగ్ పోస్టర్ వెనుక ఉన్న ఎమోషనల్ కథ ఇదే..!

Ranabali Poster Story: శ్యామ్ సింగ రాయ్ సినిమా దర్శకుడు రాహుల్ సాంకృత్యన్.. విజయ్ రష్మిక హీరో హీరోయిన్ల గా వస్తోన్న రణబాలి.. చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు. బ్రిటిష్ పాలన కాలంలో, 1854 నుంచి 1878 మధ్య జరిగిన కొన్ని నిజమైన చారిత్రక సంఘటనల ఆధారంగా ఈ సినిమా రూపొందుతోంది. ఈ చిత్రంలో విజయ్ దేవరకొండ రణబాలి అనే పాత్రలో కనిపించగా, రష్మిక మందన్న జయమ్మ పాత్రలో నటిస్తున్నారు.
ఇటీవల రణబాలి సినిమా నుంచి విడుదలైన వెడ్డింగ్ పోస్టర్ సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అయింది. ఈ పోస్టర్ వెనుక ఉన్న అసలు కథను దర్శకుడు రాహుల్ సాంకృత్యన్ తన సోషల్ మీడియా ద్వారా అభిమానులతో పంచుకున్నారు. ఇది సాధారణంగా ప్లాన్ చేసి తీసిన పోస్టర్ కాదని, ఒక సహజమైన క్షణాన్ని కెమెరాలో బంధించామని ఆయన తెలిపారు.
తన చిన్నప్పటి నుంచి తల్లిదండ్రులు, తాతముత్తాతల పాత ఫోటోలంటే ఎంతో ఇష్టమని రాహుల్ చెప్పారు. ఆ పాత ఫోటోలలో ఎలాంటి పోజులు లేకుండా, సహజత్వం, నిజాయితీ కనిపిస్తుందని అన్నారు. అదే అనుభూతిని రణబాలి సినిమాలో చూపించాలనేదే తన ప్రయత్నమని తెలిపారు.
షూటింగ్ రోజున విజయ్, రష్మిక పెళ్లి వేషధారణలో సెట్లోకి అడుగుపెట్టగానే వాతావరణం మొత్తం మారిపోయిందని ఆయన చెప్పారు. వారు నటుల్లా కాకుండా, నిజంగా ఆ కాలానికి చెందిన వరుడు, వధువుల్లా కనిపించారని పేర్కొన్నారు. ప్రత్యేక లైటింగ్, స్టైలిష్ బ్యాక్డ్రాప్ లేకుండా, చాలా సింపుల్గా ఆ ఫోటోను తీయాలనిపించిందని అన్నారు.
ఆ ఫోటోను చూస్తే గత కాలంలోని నిజమైన పెళ్లి జ్ఞాపకం గుర్తొస్తుందని, సినిమా, జీవితం కొన్ని సందర్భాల్లో ఒకటిగా కలిసిపోతాయని రాహుల్ భావోద్వేగంగా వివరించారు. శాశ్వతమైన బంధాలు కాలాన్ని దాటుతాయని, అదే భావన రణబాలి సినిమా ఆత్మ అని చెప్పారు. ప్రస్తుతం ఈ వెడ్డింగ్ పోస్టర్ సోషల్ మీడియాలో అభిమానులను బాగా ఆకట్టుకుంటోంది.
Also Read: Gandhi Talks: జీ5లో మూకీ సినిమా ‘గాంధీ టాక్స్’.. స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడంటే..?
Also Read: Pawan Kalyan: ఇలస పులస ఎలా అయ్యిందో తెలుసా.. ఈ సాంగ్ చూడాల్సిందే..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook