English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
Sanoj Mishra: మోనాలీసా పెళ్లి వెనుక పెద్ద కుట్ర ఇదే.!. కొత్త విషయం బైటపెట్టిన డైరెక్టర్ సనోజ్ మిశ్రా..!..

Sanoj mishra on Monalisa marrige: డైరెక్టర్ సనోజ్ మిశ్రా కుంభమేళ బ్యూటీ మోనాలీసాపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు. ఈ వివాదంపై ఆమె వయసును తెల్చేందుకు వైద్యపరంగా టెస్ట్ లు చేయాలని డిమాండ్ చేశాడు. దీనిపై అన్ని కోణాల్లో విచారణ చేయాలని డిమాండ్ చేశాడు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 15, 2026, 11:26 PM IST
  • మరోసారి వార్తలలో మోనాలీసా..
  • లోతుగా విచారించాలన్న డైరెక్టర్..

Trending Photos

Director sanoj Mishra reveals shocking facts behind Monalisa marriage: కుంభమేళ వైరల్ గర్ల్ మోనాలీసా ఒక రేంజ్ లో నెట్టింట హల్ చల్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఆమెకు దేశ వ్యాప్తంగా వైరల్ కావడంతో డైరెక్టర్ సనోజ్ మిశ్రా ఆమెకు తన మూవీలో చాన్స్ ఇస్తానని చెప్పాడు. అంతేకాకుండా  ఆమెకు ముంబై తీసుకెళ్లి నటనలో ట్రైనింగ్ కూడా ఇప్పించాడు. ది డైరీ ఆఫ్ మణిపూర్ లో ఆమెకు హీరోయిన్ గా చాన్స్ ఇచ్చాడు.ఆ తర్వాత అనేక పరిణామాలు చోటు చేసుకున్నాయి. సనోజ్ మిశ్రా కొన్ని రోజులు జైలుకు వెళ్లాడు. మోనాలీసా టాలీవుడ్ లో ఎంట్రీ కూడా ఇచ్చింది.

Add Zee News as a Preferred Source

మరోవైపు  సోషల్ మీడియాలో పరిచయం అయిన ఫర్మాన్ ఖాన్ ను కేరళలోని తిరువనంతపురంలోని స్థానిక ఆలయంలో వెళ్లి పెళ్లి చేసుకొవడం అందర్ని షాక్  కు గురిచేసింది. హిందు సంప్రదాయం ప్రకారం ఆమె పెళ్లి జరిగింది. కొంత మంది పెళ్లి తర్వాత ఆమెది లవ్ జీహద్ అని, మైనర్ అని కూడా ప్రచారం చేశారు. దీనిపై కొత్త జంట క్లారిటీ ఇచ్చారు. తమ దగ్గర ఉన్న పత్రాలను చూపించారు . ఇక ఈ అంశంపై డైరెక్టర్ సనోజ్ మిశ్రా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు. తన మూవీ  

'ది డైరీ ఆఫ్ మణిపూర్'లో మోనాలీసా నటించకుండా కుట్రలు జరిగాయన్నారు. ఆమె మైనర్ అని,ఏజ్ సై విచారణ చేపట్టాలన్నారు. ఆమె చూపించిన పత్రాలన్ని నకిలీవని కొట్టిపారేశాడు. డబ్బులు ఇస్తే పత్రాలు ఏవైన దొరుకున్నాయని అన్నారు. అంతేకాకుండా దీనిపై వైద్య పరంగా టెస్ట్ లు చేయాలని చెప్పుకొచ్చాడు. ఒకరికి బదులు ఫెస్ మార్చేసి ఇతరుల పత్రాలను ఈ విధంగా చూపించి ఉంటారని అన్నాడు. దీనిపై పోలీసులు లోతుగా విచారించాలన్నాడు.

అంతే కాకుండా ఈవిషయంపై మోనాలీసా తల్లిదండ్రుల్ని సైతం కలుస్తానని సనోజ్ మిశ్రాస్పష్టం చేశాడు. ఈ క్రమంలో సనోజ్ మిశ్రా చేసిన వ్యాఖ్యలు కొత్త రచ్చకు దారితీశాయి.  మరోవైపు మోనాలీసా, ఫర్మాన్ ఖాన్ లు మాత్రం తాను మేజర్ అని, తమకు అన్ని మతాలంటే గౌరవమని , తమది లవ్ జీహద్ కాదని స్పష్టం చేశారు.

తామకు కేరళ అంటే, ఇక్కడి ప్రజలు బాగా నచ్చారని ఇక్కడే సెటిల్ అవుతామని కూడా చెప్పారు. రాబోయే రోజుల్లో వీరి పెళ్లిపై రచ్చ ఏవిధంగా టర్న్ తీసుకుంటుందో అన్నదానిపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Monalisa Marriagesanoj MishraMahakumbh viral girlMonalisa bhonsleKerala

Trending News