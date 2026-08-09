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Shakeel Noorani: కూల్ డ్రింక్‌లో మత్తు కల్పి నటిపై అత్యాచారం.!. జోరుకా గులాం నిర్మాత అరెస్ట్..!

Director Shakeel Noorani arrested: తనపై గతంలో అత్యాచారం చేసిన వీడియోల్ని రికార్డు చేసి పోలీసులకు చెబితే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేస్తానని పలు మార్లు నటిపై మరల అఘాయిత్యంకు పాల్పడ్డాడు. ఇటీవల వేధింపులు మరీ ఎక్కువ కావడంతో నటి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 09, 2026, 02:27 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 02:31 PM IST
Shakeel Noorani: కూల్ డ్రింక్‌లో మత్తు కల్పి నటిపై అత్యాచారం.!. జోరుకా గులాం నిర్మాత అరెస్ట్..!
Image Credit: ShakeelNoorani(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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