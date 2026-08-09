Director Shakeel Noorani arrested in Mumbai: 'జోరు కా గులాం', 'బడే దిల్ వాలా', వంటి మూవీస్ లను తీసిన బాలీవుడ్ సీనియర్ దర్శకుడు షకీల్ నూరానీ వివాదంలో చిక్కుకున్నారు. తనపై కొంత కాలంగా వేధిపులకు పాల్పడుతూ, అత్యాచారం చేస్తున్నాడని నటి ముంబై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో పోలీసులు ఈ రోజు వేకువ జామున షకీల్ నూరానీని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. బాధితురాలు తన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్న వివరాల మేరకు.. 2016లో లోఖండ్వాలాలో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో దర్శకుడు షకీల్ నూరానీతో ఆమెకు పరిచయం ఏర్పడింది.
సినిమా అవకాశం కోసం తనను సంప్రదించాలన్నాడు. ఆ తర్వాత.. తన కొత్త ప్రాజెక్ట్ కోసం స్క్రిప్ట్ రీడింగ్ చేయాలని నమ్మించి ఆమెను మాల్వానిలోని తన నివాసానికి పిలిపించారు. అక్కడ కూల్ డ్రింక్ లో మత్తుమందు ఇచ్చాడు. ఆమె స్పృహకోల్పోయిన తర్వాత అత్యాచారం చేశాడు. ఆమె న్యూడ్ వీడియోలు తీశాడు.
ఆ తర్వాత తరచుగా దీన్ని చూపిస్తు బ్లాక్ మెయిల్ కు దిగాడు. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేస్తానని పలు మార్లు బెదిరింపులకు దిగాడు. ఇటీవల అతగాడి వేధింపులు మరీ ఎక్కువ కావడంతో నటి ముంబైలోని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. బాధితురాలి ఫిర్యాదుమేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని షకీల్ ను అరెస్ట్ చేసి బోరి వల్లిలోని హలీడే కోర్టులో హజరు పర్చారు.
ఆయనకు కోర్టు ఆగస్టు 12 వరకు పోలీస్ కస్టడీ విధించింది. ఈ ఘటన బాలీవుడ్ లో అందర్ని షాకింగ్ కు గురిచేసింది. షకీల్ నూరానీ బడే దిల్వాలా (1999), జోరు కా గులామ్ (2000) మరియు యాసిడ్ ఆఫ్ లవ్ (2005) వంటి మూవీస్ లకు దర్శకత్వం వహించారు. జోరు కా గులామ్లో గోవిందా మరియు ట్వింకిల్ ఖన్నా నటించారు. ఈ ఘటనతో మరోసారి కాస్టింగ్ కౌచ్ అంశం తెరమీదకు వచ్చింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook